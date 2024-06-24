مقتل 19 شخصا في هجمات على دور عبادة في داغستان الروسية

أعلنت السلطات الروسية انتهاء العملية التي شُنت في جمهورية داغستان بالقوقاز، فيما أعلن الحداد على ضحايا الهجمات الإرهابية التي نفذها مسلحون على دور عبادة يهودية ومسيحية، كما أفادت السلطات الروسية.

أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية اليوم الاثنين (24 يونيو/حزيران 2024) انتهاء العملية التي شنت في جمهورية داغستان الروسية في منطقة القوقاز بعد اعتداءات على كنائس ارثوذكسية وكنيس يهودي. ,قتل 19 شخصا بينهم أربعة مدنيين أمس الأحد في في تلك الهجمات، فيما قضت القوى الأمنية على خمسة مهاجمين، على ما أعلنت لجنة تحقيق روسية.

وجاء في بيان المحققين "تفيد المعلومات الأولية بأن 15 عنصرا من القوى الأمنية قتلوا فضلا عن أربعة مدنيين بينهم كاهن أرثوذكسي". وخلال عملية "مكافحة الإرهاب" التي انتهت صباح الاثنين، "تمت تصفية خمسة أشخاص وحددت هوياتهم" من دون أن يوضح المحققون إن كان بعض المهاجمين لا يزالون فارين.

وأوضحت اللجنة، بحسب ما أوردت وكالات الأنباء الروسية، "بعد القضاء على التهديدات المحدقة بحياة المواطنين وصحتهم تقرر وقف عملية مكافحة الإرهاب" في داغستان اعتباراً من الساعة 05,15 بتوقيت غرينتش.

وهاجم مسلّحون كنائس أرثوذكسية وكنيسا يهوديا في داغستان، حيث قتلوا كاهناً في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، و15 شرطياً على الأقل، وفقاً للسلطات التي ندّدت بأعمال "إرهابية". ووقعت الهجمات في عاصمة داغستان محج قلعة وفي مدينة ديربنت الساحلية.

وأفاد حاكم داغستان سيرغي ميليكوف في مقطع فيديو نُشر على تلغرام ليل الأحد الإثنين أن معظم من سقطوا كانو رجال أمن "قاموا بحماية السكّان المدنيين... على حساب حياتهم". وقال ميليكوف "هذا هو يوم مأساة لداغستان والبلاد بالكامل". وبدأت الجمهورية القوقازية الروسية اليوم الاثنين حدادا لمدة ثلاثة أيام.

صورة من: Nizami Gadzhibalayev/TASS/dpa/picture alliance

وفي إسرائيل، قالت وزارة الخارجية إن الكنيس اليهودي في ديربنت قد أحرق بالكامل كما أطلقت أعيرة نارية على كنيس ثان في محج قلعة. وذكر البيان أن من المعتقد أنه لم يكن هناك أي مصلين في الكنيس في ذلك الوقت.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجمات في منطقة شمال القوقاز المضطربة. ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن مصدر بإنفاذ القانون أن من بين المهاجمين اثنين من أبناء رئيس منطقة سرجوكالا في وسط داغستان والذي احتجزته السلطات لهذا السبب. نفس الوكالة نقلت أيضا عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون قوله في وقت سابق، إنّ المهاجمين "هم من أنصار منظمة إرهابية دولية" من دون أن يسمّيها.

وكان جهاز الأمن الفدرالي الروسي أعلن في نيسان/أبريل إلقاء القبض على أربعة أشخاص في داغستان للاشتباه في تخطيطهم للهجوم الذي نُفّذ على قاعة الحفلات الموسيقية كروكوس سيتي هول في موسكو في آذار/مارس، والذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب، رويترز)