مقتل 13 مع احتدام حرائق غابات في جنوب تشيلي

الأغذية الخارقة والبيئة - الأفوكادو والتوت الأزرق

ثمار تُعد غذاء خارقاً ومفيداً للبشر، لكنها سيئة للبيئة؟ زراعة الأفوكادو والتوت الأزرق تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتسبّب في انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون، لأنها تُنقل عادة إلى ألمانيا من قارّات أخرى.