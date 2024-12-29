مقتل 120 شخصا على الأقل في تحطم طائرة ركاب بكوريا الجنوبية

أفادت السلطات في كوريا الجنوبية بمقتل 120 شخصا على الأقل عقب هبوط طائرة ركاب وانزلقت على المدرج وانفجرت وسط كرة من اللهب بعد اصطدامها بجدار في مطار موان الدولي غرب البلاد.

قالت سلطات كوريا الجنوبية إن 120 شخصا على الأقل قتلوا في تحطم طائرة عند هبوطها في مطار موان في جنوب غرب البلاد الأحد (29 ديسمبر/كانون الأول).

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مسؤولي مكافحة الإطفاء قولهم إن الطائرة انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها واصطدمت بسياج في مطار موان الدولي.

وأضافت أنه تمّ انتشال ناجيين، كلاهما من أفراد الطاقم، و120 قتيلا من طائرة بوينغ 737-8AS التي تحطمت عند الهبوط.

وكانت الرحلة تابعة لخطوط "غيغو إير" تقل 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم، وكانت قادمة من بانكوك. وقال مسؤول بإدارة الإطفاء لرويترز إنه جرى انتشال الكثير من الجثث فيما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

وأظهرت لقطات مصورة نشرتها وسائل الإعلام المحلية الطائرة ذات المحركين وهي تنزلق على المدرج دون وجود عجلات هبوط ثم اصطدمت بجدار لتتحول إلى كرة من اللهب والحطام.

وأظهرت صور أخرى دخانا يتصاعد من الطائرة وألسنة اللهب تلتهم أجزاء منها، فيما قالت إدارة الإطفاء إنها تمكنت من إخماد النيران بعد 43 دقيقة عقب إرسال نحو 80 رجل إطفاء إلى الموقع.

ونقلت وكالة يونهاب عن سلطات المطار قولها إن عطلا في عجلات الهبوط أو ربما الاصطدام بطيور كان السبب وراء الحادث أو ربما بسبب رداءة الطقس. وذكرت وزارة النقل أن الركاب كان بينهم اثنان من تايلاند والباقي يُعتقد أنهم من كوريا الجنوبية.

وقدمت كلا من بوينغ و "غيغو إير" اعتذارا عن الحادث حيث قال الرئيس التنفيذي للشركة إن دعم عائلات الضحايا يمثل أولوية قصوى في الوقت الراهن.

وقالت وكالة يونهاب إنه تم إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية في مطار موان.

م ف/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)