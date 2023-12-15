مقتل 11 شرطيا بهجوم مسلح جنوب شرق إيران

ذكر التلفزيون الإيراني أن مسلحين من البلوش هاجموا مركزا للشرطة في جنوب شرق البلاد مما أسفر عن مقتل 11 من أفراد الأمن وإصابة عدد آخر. ويعتبر هذا الهجوم من أكثر الهجمات حصدا للأرواح في هذه المنطقة التي تشهد مواجهات متكررة.

قتل 11 شرطيا على الأقل في هجوم على مركز للشرطة في محافظة سيستان-بلوشستان في جنوب شرق إيرانعلى ما أفاد مسؤول محلي التلفزيون الرسمي. وأوضح نائب المحافظ علي رضا مرحماتي "خلال الهجومالإرهابي على مقر الشرطة في مدينة راسك، قتل 11 شرطيا وأصيب آخرون بجروح". وأعلنت جماعة جهادية مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقع الهجوم منتصف ليل الخميس (14 ديسمبر/ كانون أول) في محافظة سيستان بلوشستان الواقعة قرب الحدود مع باكستان وأفغانستان. ويعتبر هذا الهجوم من أكثر الهجمات حصدا للأرواح في هذه المنطقة التي تشهد مواجهات متكررة بين القوى الأمنيةمن جهة ومهربي مخدرات ومتمردين من أقلية البلوش.

وأضافت وسائل الإعلام الرسمية أن عددا من أعضاء جماعة جيش العدل المتشددة قتلوا أيضا في اشتباكات تلت الهجوم في بلدة راسك في إقليم سستان وبلوشستان الفقير.وغالبية سكان الإقليم المتاخم لأفغانستان وباكستان من السٌنة. وكان منذ فترة طويلة مسرحاً لاشتباكات متكررة بين قوات الأمن والمسلحين السنة. وسبق للتنظيم أن تبنى خطف 12 شرطيا وجنديا إيرانيا في المحافظة نفسها في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وفي تموز/يوليو قتل شرطيان خلال هجوم تبناه التنظيم واستهدف مركزا للشرطة في زاهدان كبرى مدن المحافظة.

ع.أ.ج/ و ب (أ ف ب، رويترز)