 مقتل 10 فلسطينيين في عملية للجيش الإسرائيلي في نابلس | DW الأخبار | DW | 22.02.2023

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DW الأخبار

مقتل 10 فلسطينيين في عملية للجيش الإسرائيلي في نابلس

مقتل عشرة فلسطينيين في مواجهات واشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. المواجهات هي من الأعنف خلال السنوات الماضية في المدينة.

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