مقتل 10 فلسطينيين في عملية للجيش الإسرائيلي في نابلس

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مقتل عشرة فلسطينيين في مواجهات واشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. المواجهات هي من الأعنف خلال السنوات الماضية في المدينة.
في بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إنه قام "بتحييد ثلاثة مطلوبين مشتبه بهم متورطين في تنفيذ عمليات إطلاق نار والتخطيط لهجمات"، فيما قالت مصادر فلسطينية إن المواجهات أسفرت عن 10 قتلى من الفلسطينيين في نابلس.
حثت الولايات المتحدة على خفض التصعيد بعد مقتل فلسطينيين خلال "عملية لمكافحة الإرهاب" أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذها في الضفة الغربية. واشنطن طالبت بالتعاون بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحسين الوضع الأمني.
كرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعوته لإسرائيل والفلسطينيين لـ"اتخاذ خطوات للتخفيف من حدة التصعيد"، مؤكدا، من الضفة الغربية، أن "الفلسطينيين والإسرائيليين يعانون على حد سواء من انعدام الأمن والخوف المتزايدين".
أعلنت مصادر فلسطينية مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ستة آخرين، خلال اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية. والجيش الإسرائيلي أكد تنفيذ عملية مداهمة وحدوث اشتباكات، لكنه لم يتحدث عن سقوط قتلى.
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