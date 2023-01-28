مقتل 10 فلسطينيين في عملية للجيش الإسرائيلي في نابلس

قتلى في اشتباكات بالضفة بين مقاتلين فلسطينيين وقوات إسرائيلية

في بيان له، قال الجيش الإسرائيلي إنه قام "بتحييد ثلاثة مطلوبين مشتبه بهم متورطين في تنفيذ عمليات إطلاق نار والتخطيط لهجمات"، فيما قالت مصادر فلسطينية إن المواجهات أسفرت عن 10 قتلى من الفلسطينيين في نابلس.