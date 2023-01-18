 مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.01.2023

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مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف

المزيد من التفاصيل بعد قليل