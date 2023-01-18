مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف

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توفيت أكبر معمرة في العالم، الراهبة الفرنسية الأخت أندريه عن 118 عاما في فرنسا حسبما أعلنت دار المسنين التي كانت تقطنها، ويذكر أنها أصيبت بفيروس كورونا العام الماضي وتعافت منه.
أوقفت الشرطة الألمانية الناشطة البيئية السويديّة غريتا تونبرغ ومتظاهرين آخرين لبضع ساعات إثر احتجاجهم على توسيع منجم للفحم غرب البلاد. وقد أخلي سبيل الناشطة بعد التحقق من هويتها هي والناشطين الآخرين.
ذكر تقرير صحفي أن السلطات الإيرانية أوقفت ألمانيا في جنوب غرب البلاد، وفيما أعربت باريس عن "قلقها البالغ" بشأن صحة مواطن فرنسي إيرلندي موقوف في إيران، استنكر خبراء أمميون الاعتقال "التعسّفي" لمواطن بلجيكي.
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