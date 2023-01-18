مقتل وزير الداخلية الأوكراني في تحطم مروحية قرب كييف

أنباء عن توقيف مواطن ألماني في إيران بعد سلسلة من احتجاز أجانب

ذكر تقرير صحفي أن السلطات الإيرانية أوقفت ألمانيا في جنوب غرب البلاد، وفيما أعربت باريس عن "قلقها البالغ" بشأن صحة مواطن فرنسي إيرلندي موقوف في إيران، استنكر خبراء أمميون الاعتقال "التعسّفي" لمواطن بلجيكي.