 مقتل وجرح العشرات في هجوم استهدف مراسم شيعية بأفغانستان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.03.2020

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أخبار

مقتل وجرح العشرات في هجوم استهدف مراسم شيعية بأفغانستان

بعد نحو أسبوع على توقيع اتفاق "تاريخي" بين طالبان وواشنطن، نفذ مسلحون هجوما على مراسم شيعية في كابول، أسفر عن عشرات الضحايا، لكن الحركة نفت مسؤوليتها عنه. وبرلين تدين الهجوم وتؤكد استمرارها في دعم أفغانستان ضد الإرهاب.

هجوم يستهدف مراسم شيعية في أفغانستان

إنزال أمني كبير في كابول بعد هجوم مسلح قتل العشرات

قُتل 29 شخصاً على الأقل وجُرح 30 آخرين، بينهم نساء وأطفال، في هجوم بإطلاق النار استهدف تجمعاً سياسياً في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الجمعة (06 مارس/آذار) خلال مراسم الذكرى الـ25 لوفاة عبد العلي مزاري، القيادي من إثنية الهزارة المكوّنة في غالبيتها من الشيعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن "وحدات من القوات الخاصة تجري عمليات ضد المعتدين"، لافتاً أن إطلاق النار جاء من ورشة بناء على مقربة من مكان إقامة المراسم في غرب المدينة ذي الغالبية الشيعية.

وقال مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مهاجمين استخدموا قذائف صاروخية ومدفعاً رشاشاً لاستهداف مئات من الحاضرين. وقد تم إطلاق أربعة صواريخ من مبنى تحت الإنشاء.

مختارات

رغم طول المسافة والمعاناة من المرض، أبى رجل أفغاني إلاّ أن يضرب مثالاً رائعاً في التضحية من أجل مستقبل بناته. تصرف الرجل الأمي أكسبه شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما وصفته وزارة التعليم الأفغانية بـ"البطل". (02.01.2020)

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، قوات أفغانية شبه عسكرية، مدعومة من الاستخبارات الأمريكية، بقتل مدنيين وتنفيذ إعدامات دون إجراءات قانونية، موضحة أنه خلال هذه الهجمات ارتكبت "انتهاكات خطيرة" بعضها "يرقى إلى جرائم حرب". (31.10.2019)

بعد مفاوضات ماراثونية طويلة استمرت سنوات وتعثرت أكثر من مرة، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان اتفاقا تاريخيا ينظم انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أفغانستان ويمهد لمفاوضات مباشرة بين حكومة كابول وطالبان. (29.02.2020)

أعلنت السلطات الأفغانية صباح الأحد مقتل 63 شخصا قتلوا وجرح 182 آخرين في هجوم انتحاري مفترض استهدف مساء السبت حفل زفاف في كابول. تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن التفجير، بعد ساعات من وقوعه. (18.08.2019)

وأدانت الحكومة الألمانية هذا الهجوم، وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم الجمعة في برلين إن "هذه الجريمة تهدف إلى عرقلة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي"، مضيفاً أن "ألمانيا تواصل دعمها لأفغانستان في الحرب ضد الإرهاب". في حين أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن القوات الألمانية المنتشرة في شمال أفغانستان متأهبة للتصرف على نحو مرن.

ويعدّ هذا أول هجوم في العاصمة الأفغانية منذ توقيع الولايات المتحدة اتفاقاً مع طالبان قبل أقل من أسبوع حول انسحاب كامل للقوات الأجنبية من البلد. وقد نفت الحركة ذاتها على الفوز مسؤوليتها عن الواقعة، فيما وصف الرئيس الأفغاني أشرف عني الهجوم بأنه "جريمة ضد الإنسانية".

وكان العديد من الشخصيات السياسية الأفغانية يحضرون المراسم، ومن بينهم رئيس السلطة التنفيذية في أفغانستان عبد الله عبدالله. وقد أكدت وزارة الداخلية للصحافيين في وقت سابق أنه "تم إجلاء جميع المسؤولين البارزين بسلام من المكان".

ويعتبر هذا الهجوم الثاني من نوعه الذي يستهدف هذه المراسم، بعد هجوم تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" العام الماضية، وأوقع حينها 11 قتيلاً على الأقل. وقد أعلن التنظيم ذاته المسؤولية عن عدد من الهجمات المروعة، ومن بينها العديد من الهجمات في كابول استهدفت الشيعة.

إ.ع/ع.ج. م (د ب أ)

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (International Center of Photography)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    جيردا تارو

    مصورة يهودية توجهت، بعد هروبها من ألمانيا عام 1933، إلى إسبانيا لتصوير الحرب الأهلية فيها. وثقت تارو المقاومة ضد الجنرال فرانشيسكو فرانكو - الذي وصل للحكم في إسبانيا عقب الحرب الأهلية. أثارت صور تارو الإعجاب والتعاطف عبر أوروبا، وهذه الصورة نموذج من أعمالها حيث تظهر عضوة في الميليشيا الجمهورية ضد الجنرال فرانكو أثناء تدريبها على إطلاق النار بالقرب من مدينة برشلونة.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (International Center of Photography)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    جيردا تارو

    أعطت تارو الأولوية أثناء توثيقها الحرب الأهلية الإسبانية للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، كما هو واضح في هذة الصورة لمجموعة من اللاجئين في جنوب إسبانيا. واستطاعت تارو تحقيق نجاح كبير خلال فترة قصيرة، وتعد أول مصورة صحفية تفقد حياتها أثناء التقاطها للصور على خط النار.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Lee Miller Archives)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    لي ميلر

    واحدة من أربع مصورات تم السماح لهن بمرافقة الجيش الأمريكي في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الثانية. التقطت ميلر صوراً رائعة لمجلة "فوغ" توثق تحرير معسكري الإبادة النازيين "داخاو" و"بوخنفالد". أما قبل الحرب، فقد كانت ميلر من أتباع السريالية في اعمالها، حتى أن المصور مان راي - الذي يعد من رواد التصوير السريالي في العالم - كان واحداً من أصدقائها المقربين.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Succession Françoise Demulder/Roger-Viollet)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    فرانسواز ديمولديه

    التقطت فرنسواز هذه الصورة عام 1976 في أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، والتي سافرت إليها لتغطية الحرب الأهلية هناك. الصورة، التي توثق مذبحة ضد الفلسطينيين، فازت بجائزة "صورة الصحافة العالمية". المفارقة كانت أن الصورة التي جعلت فرنسواز أول أمرأة في العالم تفوز بتلك الجائزة رُفض نشرها من قبل. لكن الحرب اللبنانية ليست الأولى لفرنسواز، حيث غطت قبلها الحرب الأمريكية في فيتنام أثناء ذروتها.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Christine Spengler/Sygma/Corbis)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    كريستين سبنجلر

    نشأة سبنجلر في العاصمة الإسبانية مدريد جعلتها تتأثر بأعمال الفنانين الإسبان، ومن ضمنهم فرنشيسكو غويا، الذي استطاع التعبير عبر رسوماته عن اللحظات الحالكة في حياة الإنسان. وبعد تصويرها وتوثيقها للصراعات في إيرلندا وفيتنام وكمبوديا وايران وفلسطين، أدركت سبلنجر أنه لحسن الحظ لا يعتاد البشر أبداً على الخوف والظلم.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Dotation Catherine Leroy)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    كاثرين ليروي

    أثناء تصوير الصراعات المسلحة، قد تميل الكفة أحياناً لجانب على حساب الآخر: إما الجنود أو المدنيين. حاولت المصورة كاثرين ليروي، خلال توثيقها للحرب الأمريكية في فيتنام، تصوير جانبي الصراع. صوبت كاثرين عدسة الكاميرا نحو جندي أمريكي أثناء عثوره على جثمان زميل له، ومن ثم زارت نفس الجندي في منزله بعدها بأعوام من أجل توثيق ما خلفته الحرب من آثار.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf Carolyn Cole (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    كارولين كول

    اعتادت كارولين، المصورة في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، على توثيق الكوارث الطبيعية والصراعات بمنطقة أمريكا الوسطى. ثم وقعت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لتكون بمثابة نقلة في حياة كارولين، حيث قررت بعدها السفر إلى أفغانستان ثم إلى العراق لتغطية الحرب الأمريكية في الدولتين. إلا أن كارولين قررت في النهاية العودة مرة أخرى لتغطية الكوارث الطبيعية.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (Susan Meiselas/Magnum Photos)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    سوزان ميسلاس

    أغلبية الصور التي تم التقاطها للحروب والصراعات العسكرية خلال القرن العشرين كانت باللونين الأبيض والأسود. وتعد سوزان بين أولى المصورات اللاتي استخدمن الألوان في صورهن لتثير الكثير من الجدل. فصور سوزان ميسلاس لمناطق النزاع في أمريكا الوسطى نجحت في توسيع مفهوم الحرب لدى الرأي العام، حيث أظهرت كيف تكون معاناة المدنيين في أوقات الحروب. تفتيش المسافرين في نيكاراجوا بهذة الصورة مثال حي على تلك المعاناة.

  • Ausstellung Fotografinnen an der Front im Kunstpalast Düsseldorf (picture-alliance/AP Images/Anja Niedringhaus)

    "مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

    أنيا نيدرينجهاوس

    أنيا معروفة بعودتها الدائمة لمناطق الصراعات المسلحة لتوثيقها من خلال صورها. بدأت أنيا حياتها المهنية بتصوير الحرب في البوسنة، كما قامت بتصوير الحرب الأمريكية في أفغانستان، حيث التقطت هذه الصورة. وأثناء عملها في أفغانستان لحساب وكالة "أسوشيتدبرس"، لقت أنيا نيدرينجهاوس مصرعها. ويضم معرض "مصورات الحرب" 80 عملاً للمصورة الراحلة.


مختارات

"مصورات الحرب" .. نساء على خط النار

عكس الصورة النمطية عن المرأة، هناك نساء اقتحمن أكثر المجالات خطورة وقسوة وخاطرن بحياتهن من أجل توثيق الصراعات المسلحة. "مصورات الحروب" معرض يقام حاليا في دوسلدورف الألمانية يسلط الضوء على أبرز هؤلاء المصورات. (14.03.2019)  

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