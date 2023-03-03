 مقتل وإصابة المئات في حادث تصادم قطارين في الهند | DW الأخبار | DW | 03.06.2023

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DW الأخبار

مقتل وإصابة المئات في حادث تصادم قطارين في الهند

شهدت الهند حادث تصادم بشع بين قطارين أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة المئات. وحتى الآن لم يتضح سبب التصادم وخروج العربات عن القضبان. الحادث هو الأبشع منذ عقود في الهند.

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