مقتل وإصابة المئات في حادث تصادم قطارين في الهند

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شهدت الهند حادث تصادم بشع بين قطارين أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة المئات. وحتى الآن لم يتضح سبب التصادم وخروج العربات عن القضبان. الحادث هو الأبشع منذ عقود في الهند.
تواصل السلطات الهندية جهودها لانتشال جثث ومصابي ضحايا حادث تصادم القطارات المروع والذي أسفر عن مقتل نحو 300 وإصابة أكثر من 850 آخرين، في واحدة من أسوأ حوادث القطارات. رئيس وزراء الهند أكد "تضامنه مع العائدات المفجوعة".
لقى ما لا يقل عن 120 شخصا مصرعهم وأصيب المئات فى حادث قطار على الساحل الشرقى للهند. وتتواصل أعمال الإنقاذ في ولاية أوديشا ويُعتقد أنه سيتم انتشال المزيد من الضحايا.
تسبب تصادم حافلة ركاب بشاحنة نقل على طريق سريع بمحافظة الوادي الجديد جنوب غرب مصر، بمقتل 17 شخصا وإصابة نحو 29 شخصا. وفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية فإن كيفية وقوع الحادث لم تضح بعد.
في إحدى أكبر حوادث التدافع في العالم خلال عقد، لقي العشرات حتفهم وأصيب أكثر من 300 شخص، خلال توزيع مساعدات مالية في العاصمة اليمنية صنعاء. وتم تشكيل لجنة تحقيق وضبط اثنين من التجّار القائمين على توزيع المساعدات.
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