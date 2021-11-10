مقتل وإصابة العشرات في حريق بمبنى في تايوان

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اندلع حريق هائل في مبنى كبير في تايوان وأسفر الحريق عن مقتل وإصابة العشرات. لم تعرف بعد أسباب الحريق. غير أن شهود عيان قالوا انهم سمعوا صوت انفجار قبل الحريق.
تبحث الشرطة في مدينة كيل، حادثة حرق نزل للاجئين في منطقة هولتيناو. وطالت النيران أجزاء خارجية من النزل وبنايات أخرى مجاورة. وشارك العشرات من فرق الإنقاذ في التصدي للنيران، فيما يعتقد أن الدوافع يمينية متطرفة.
ارتفع عدد ضحايا الفاجعة الجديدة التي حلّت بالعراق إلى نحو 60 قتيلاً، وفق مصادر طبية بمحافظة دي قار، وذلك بعد أن شبّ حريق بمستشفى لمرضى كورونا بمدينة الناصرية إثر انفجار خزان أوكسجين.
قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت عددا من المدن على طول الساحل الشمالي للبلاد على البحر الأسود، قد ارتفعت إلى 44 قتيلاً.
ارتفعت إلى 92 قتيلا وعشرات الجرحى حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع الاثنين في قسم مخصّص لعزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى بمدينة الناصريّة في جنوب العراق، على ما أعلن مصدر طبي رسمي.
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