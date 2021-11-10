DW الأخبار

مقتل وإصابة العشرات في حريق بمبنى في تايوان

اندلع حريق هائل في مبنى كبير في تايوان وأسفر الحريق عن مقتل وإصابة العشرات. لم تعرف بعد أسباب الحريق. غير أن شهود عيان قالوا انهم سمعوا صوت انفجار قبل الحريق.