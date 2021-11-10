 مقتل وإصابة العشرات في حريق بمبنى في تايوان | DW الأخبار | DW | 14.10.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مقتل وإصابة العشرات في حريق بمبنى في تايوان

اندلع حريق هائل في مبنى كبير في تايوان وأسفر الحريق عن مقتل وإصابة العشرات. لم تعرف بعد أسباب الحريق. غير أن شهود عيان قالوا انهم سمعوا صوت انفجار قبل الحريق.

مشاهدة الفيديو 01:14

المزيد من المركز الإعلامي

تقاقم الوضع على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا 10.11.2021

الجزائر: عودة مهرجان الفيلم الأوروبي 10.11.2021

لاجئة إيرانية في هولندا تتغلب على الصعوبات 10.11.2021

طائرتان تقلعان من مطار هيثرو احتفالاً برفع واشنطن حظر السفر من أوروبا 10.11.2021

المزيد DW الأخبار

غزة وإدلب: مبادرات ممولة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية 10.11.2021

تسعى فولكس فاغن استبدال وسائل النقل في جزيرة أستيباليا اليونانية بمركبات كهربائية. 10.11.2021

المفاوضات تدخل مرحلتها الأخيرة في قمة المناخ المنعقدة بغلاسكو 10.11.2021

الوصول إلى ألمانيا هو هدف معظم المهاجرين غير الشرعيين 10.11.2021

اقرأ أيضا

22.09.2018, Bayern, Bamberg: Die Feuerwehr löscht den Dachstuhlbrand in einem Ankerzentrum für Flüchtlinge. Ein Gebäude der Wohneinrichtung musste nach Angaben der Polizei Oberfranken geräumt werden, keiner der 150 Bewohner dieses Hauses wurde verletzt. Foto: Merzebach/news5/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

ألمانيا.. حريق يطال مركزا للإيواء اللاجئين والشرطة ترجح أنه متعمد 08.09.2021

تبحث الشرطة في مدينة كيل، حادثة حرق نزل للاجئين في منطقة هولتيناو. وطالت النيران أجزاء خارجية من النزل وبنايات أخرى مجاورة. وشارك العشرات من فرق الإنقاذ في التصدي للنيران، فيما يعتقد أن الدوافع يمينية متطرفة.

DHI QAR, IRAQ - JULY 13: Smoke rises after fire broke out for an unknown reason in a COVID-19 isolation ward of Al-Hussein Hospital in Nasiriya city in Dhi Qar governorate, Iraq on July 13, 2021. At least 36 people have been killed and five others injured. Arshad Mohammed / Anadolu Agency

العراق - أعداد ضحايا حريق مستشفى الناصرية في ارتفاع ودعوات للمحاسبة 13.07.2021

ارتفع عدد ضحايا الفاجعة الجديدة التي حلّت بالعراق إلى نحو 60 قتيلاً، وفق مصادر طبية بمحافظة دي قار، وذلك بعد أن شبّ حريق بمستشفى لمرضى كورونا بمدينة الناصرية إثر انفجار خزان أوكسجين.

KASTAMONU, TURKEY - AUGUST 12: Rescue operations continue after heavy rains cause floods in Bozkurt district of Kastamonu, Turkey on August 12, 2021. Cihan Okur / Anadolu Agency

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال تركيا 14.08.2021

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت عددا من المدن على طول الساحل الشمالي للبلاد على البحر الأسود، قد ارتفعت إلى 44 قتيلاً.

DHI QAR, IRAQ - JULY 13: Smoke rises after fire broke out for an unknown reason in a COVID-19 isolation ward of Al-Hussein Hospital in Nasiriya city in Dhi Qar governorate, Iraq on July 13, 2021. At least 36 people have been killed and five others injured. Arshad Mohammed / Anadolu Agency

العراق ـ حصيلة حريق مشفى الناصرية تقترب من 100 قتيل وعشرات الجرحى 13.07.2021

ارتفعت إلى 92 قتيلا وعشرات الجرحى حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع الاثنين في قسم مخصّص لعزل المصابين بكوفيد-19 في مستشفى بمدينة الناصريّة في جنوب العراق، على ما أعلن مصدر طبي رسمي.