 مقتل وإصابة العشرات في حريق بكنيسة مصرية بالجيزة | DW الأخبار | DW | 14.08.2022

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مقتل وإصابة العشرات في حريق بكنيسة مصرية بالجيزة

لقى واحد وأربعون شخصا مصرعهم واصيب أربعة عشر آخرين جراء حريق شب في كنيسة الشهيد أبي سيفين غربي القاهرة أثناء القداس الصباحي.

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