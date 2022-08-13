مقتل وإصابة العشرات في حريق بكنيسة مصرية بالجيزة

مصر.. ارتفاع عدد ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

ارتفع عدد ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة غرب القاهرة ليصل إلى 41 شخصا حسب وزارة الصحة. وفيما شكل النائب العام المصري "فريق تحقيق كبير" للوقوف على ملابسات الحادث، قالت وزارة الداخلية إنّ الحريق نتج عن "خلل كهربائي".