مقتل وإصابة العشرات في حريق بكنيسة مصرية بالجيزة

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لقى واحد وأربعون شخصا مصرعهم واصيب أربعة عشر آخرين جراء حريق شب في كنيسة الشهيد أبي سيفين غربي القاهرة أثناء القداس الصباحي.
ارتفع عدد ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة غرب القاهرة ليصل إلى 41 شخصا حسب وزارة الصحة. وفيما شكل النائب العام المصري "فريق تحقيق كبير" للوقوف على ملابسات الحادث، قالت وزارة الداخلية إنّ الحريق نتج عن "خلل كهربائي".
كشف مصدر في وزارة الصحة المصرية أن عدد الوفيات في حريق كنيسة أبي سيفين بالجيزة بلغ أكثر من 40 شخصاً وعشرات الإصابات. الحريق نجم عن ماس كهربائي وأغلق منفذ الخروج.
استمرارا لسلسلة من الحوادث الدامية أحيانا خلال السنوات الماضية بسبب نقص الالتزام بإجراءات الأمان في المنشآت التجارية والصناعية، لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 24 آخرون في حريق بمصنع ملابس شمال شرق القاهرة.
كشفت صحيفة "الشروق" المصرية النقاب في عددها ليوم الأحد عن تفاصيل مفاجئة متعلقة بقضية تصادم القطارين في سوهاج جنوبي البلاد والذي أسفر عن 19 قتيلا وعشرات الجرحى.
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