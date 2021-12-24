مقتل وإصابة العشرات في حريق بسفينة في بنغلاديش

كارثة المرفأ.. تحقيقات شبه مستحيلة وشخصيات فوق المحاسبة!

رغم مرور عام على الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، إلا أن التحقيقات تواجه تعقيدات شديدة. يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة ووضع اقتصادي ضاغط للغاية يضاعف من حجم الأزمات التي تواجهها أي حكومة مقبلة. فماذا يمنع التحقيق؟