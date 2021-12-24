 مقتل وإصابة العشرات في حريق بسفينة في بنغلاديش | DW الأخبار | DW | 24.12.2021

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مقتل وإصابة العشرات في حريق بسفينة في بنغلاديش

في بنغلادش لقي سبعة وثلاثون شخصا على الأقل مصرعهم وأُصيب أكثر من مائة آخرين بعد اشتعال النيران في عبّارة مكتظة كانت تقلهم من العاصمة دكا إلى بلدة جنوبية.

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