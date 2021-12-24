مقتل وإصابة العشرات في حريق بسفينة في بنغلاديش

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في بنغلادش لقي سبعة وثلاثون شخصا على الأقل مصرعهم وأُصيب أكثر من مائة آخرين بعد اشتعال النيران في عبّارة مكتظة كانت تقلهم من العاصمة دكا إلى بلدة جنوبية.
بعدما كافحت فرق الإطفاء لساعات طويلة حريقا، أعلنت البحرية الإيرانية غرق إحدى أكبر سفنها، "خارك"، في خليج عمان. فما ميزات السفينة؟ إيرانيا أيضا اندلع حريق ضخم في مصفاة بجنوب العاصمة طهران.
أعلنت وزارة الصحة أن 32 شخصا قتلوا وجرح العشرات في حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاغ في صعيد مصر. وقالت هيئة السكك الحديدية إن "مجهولين" استخدموا مكابح الطوارئ التي تسببت في توقف أحد القطارين واصطدام الآخر به من الخلف.
رغم مرور عام على الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، إلا أن التحقيقات تواجه تعقيدات شديدة. يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة ووضع اقتصادي ضاغط للغاية يضاعف من حجم الأزمات التي تواجهها أي حكومة مقبلة. فماذا يمنع التحقيق؟
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