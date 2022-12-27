مقتل وإصابة العشرات في إعصار وعواصف في الولايات المتحدة

إعصار "إيان" في أمريكا.. مصرع العشرات وخسائر مادية "تاريخية"

تحاول ولايات أمريكية استيعاب حجم الدمار الناتج عن الإعصار "إيان"، أحد أقوى العواصف التي ضربت البر الرئيسي للولايات المتحدة، إذ تسبب في خسائر بعشرات المليارات من الدولارات ومقتل عدد غير معروف من الأشخاص.