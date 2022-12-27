مقتل وإصابة العشرات في إعصار وعواصف في الولايات المتحدة

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مقتل وإصابة العشرات جراء إعصار في ولاية أركنسو جنوب الولايات المتحدة والسلطات تقول ان نتائجه كارثية. تم إعلان حالة الطوارئ ونشر أفراد من الحرس الوطني.
أدى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى خسائر بشرية ومادية فادحة، ويعد تقدير تكلفة الكوارث الطبيعية عملا صعبا. التقرير التالي يتفحص بعض الطرق الرئيسية المستخدمة للقيام بهذه العمل.
خطر الزلازل يهدد الكثير من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. خبيرة تكنولوجيا البناء لمياء المساري- بيكر في حوار مع DW تقدم نصائح لإقامة أبنية مقاومة للزلازل بهدف تقليل الخسائر البشرية والمادية خلال وقوع الكوارث.
تحاول ولايات أمريكية استيعاب حجم الدمار الناتج عن الإعصار "إيان"، أحد أقوى العواصف التي ضربت البر الرئيسي للولايات المتحدة، إذ تسبب في خسائر بعشرات المليارات من الدولارات ومقتل عدد غير معروف من الأشخاص.
يؤدي الاحتباس الحراري إلى مزيد من ظواهر الطقس المتطرفة وما ينجم عن ذلك من خسائر وأضرار كبيرة. بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تطالب الدول الغنية في النصف الشمالي بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية التي تسببت فيها.
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