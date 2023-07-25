مقتل وإصابة العديد من الأوكران في قصف روسي على مدينة بوكروفسك

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تواصل روسيا قصفها للأهداف المدنية في أوكرانيا مما اسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين. وفيما تزعم روسيا أنها تحرز تقدما في خط المواجهة ، تؤكد أوكرانيا نجاح هجومها المضاد.
رغم إقراره بصعوبة القتال، أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على "هيمنة" قواته في الميدان، هذا فيما استبعدت برلين تزويد كييف بصواريخ توروس بعيدة المدى.
وصفت وزارة الخارجية الروسية مقتل صحافي روسي في قصف أوكراني بأنه "جريمة نكراء" مع سبق الإصرار، وحملت الغرب "المسؤولية" إلى جانب كييف، متوعدة بالرد على المسؤولين عن هذا الهجوم. فيما أصيب مصور من فريق DW بحادث منفصل.
تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية، التي كان تصدر منها الحبوب وفق اتفاقية انسحبت منها روسيا، للقصف مرة أخرى ليل الثلاثاء/الأربعاء. هذا فيما حذرت موسكو جنوب إفريقيا من أن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون "إعلان حرب".
تكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما تؤكد كييف أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ الغزو الروسي في مطلع 2022.
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