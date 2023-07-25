 مقتل وإصابة العديد من الأوكران في قصف روسي على مدينة بوكروفسك | DW الأخبار | DW | 08.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مقتل وإصابة العديد من الأوكران في قصف روسي على مدينة بوكروفسك

تواصل روسيا قصفها للأهداف المدنية في أوكرانيا مما اسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين. وفيما تزعم روسيا أنها تحرز تقدما في خط المواجهة ، تؤكد أوكرانيا نجاح هجومها المضاد.

المزيد من المركز الإعلامي

الجبهة الداخلية في أوكرانيا صامدة رغم القصف الروسي وتشارك في توزيع المساعدات.

المدنيون في أوكرانيا يشاركون في عمليات توزيع المساعدات 25.07.2023

تقول أوكرانيا إنها استعادت أكثر من 240 كيلومترًا مربعًا إجمالاً ، لكنها لم تحقق اختراق كبير.

كيف يتقدم الهجوم المضاد في أوكرانيا؟ 01.08.2023

صاروخان روسيان يسقطان على مبنى مدني وآخر جامعي ويؤديان لمقتل خمسة أشخاص. واوكرانيا تلمح لمسؤوليتها عن هجمات طالت موسكو.

صواريخ روسية تسقط وتصيب مبنيين سكنيين ومقتل خمسة أشخاص 31.07.2023

مدينة لفيف الأوكرانية تتعرض لقصف صاروخي روسي، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين.

الصواريخ الروسية تستهدف أحياء سكنية في لفيف 06.07.2023

المزيد DW الأخبار

الاتحاد الاوروبي وفرنسا قد يواجهان مشاكل في توفير الامدادات من اليورانيوم بعد انقلاب النيجر.

يروانيوم النيجر بعد الانقلاب وتأثيره على أوروبا وروسيا 08.08.2023

مخيمات منسية في شمال شرق سوريا تعاني من شحّ في الخدمات والمساعدات، والأكثر تضررا هي المخيمات العشوائية في تلك المنطقة.

معاناة النازحين في المخيمات العشوائية في شمال سوريا 08.08.2023

مانيبور تشهد احتقانا طائفيا. شعب كوكي يرغبون بالانفصال عن الهند. توترات مع سكاني التلال الذين يطالبون بالبقاء ضمن الهند

الصراع في ولاية مانيبور الهندية يتفاقم ومقاتلو كوكي يحملون الأسلحة 08.08.2023

مخاوف على سلامة الشعاب المرجانية في سواحل فلوريدا والتغير حدث خلال أسبوعين فقط. تأثيراته ستطال التجارة والسياحة أيضا.

الشعاب المرجانية قبالة سواحل فلوريدا تحتضر والعلماء قلقون 08.08.2023

اقرأ أيضا

23 May 2023 Working trip of the President of Ukraine to the Donetsk region.

زيلينسكي يقر بصعوبة الحرب وألمانيا لن ترسل صواريخ طويلة المدى 03.08.2023

رغم إقراره بصعوبة القتال، أصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على "هيمنة" قواته في الميدان، هذا فيما استبعدت برلين تزويد كييف بصواريخ توروس بعيدة المدى.

May 10, 2022**This photograph taken on May 10, 2022, shows the internal components of a cluster munition remains in a grass field near Lysychansk, eastern Ukraine, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Yasuyoshi CHIBA / AFP)

موسكو غاضبة لمقتل صحافي روسي في أوكرانيا.. ومصور DW يصاب بجروح 22.07.2023

وصفت وزارة الخارجية الروسية مقتل صحافي روسي في قصف أوكراني بأنه "جريمة نكراء" مع سبق الإصرار، وحملت الغرب "المسؤولية" إلى جانب كييف، متوعدة بالرد على المسؤولين عن هذا الهجوم. فيما أصيب مصور من فريق DW بحادث منفصل.

14.06.2023+++ A views shows a shopping mall, office and apartment buildings damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa, Ukraine June 14, 2023. Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. DO NOT OBSCURE LOGO.

روسيا تواصل قصف أوديسا وتحذر جنوب إفريقيا من اعتقال بوتين 19.07.2023

تعرضت مدينة أوديسا الأوكرانية، التي كان تصدر منها الحبوب وفق اتفاقية انسحبت منها روسيا، للقصف مرة أخرى ليل الثلاثاء/الأربعاء. هذا فيما حذرت موسكو جنوب إفريقيا من أن اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون "إعلان حرب".

Emergency workers rescue a man from debris of a residential building heavily damaged by a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, on outskirt of the Dnipro city, Ukraine June 3, 2023. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

ضحايا مدنيون في عشرات الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا 04.06.2023

تكثفت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا والقصف الأوكراني على أراض روسية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينما تؤكد كييف أنها تستعد لهجوم كبير ضد قوات موسكو بهدف استعادة الأراضي التي خسرتها منذ الغزو الروسي في مطلع 2022.