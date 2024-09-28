++ مقتل نصر الله.. تغطية متواصلة لآخر التطورات في لبنان++

وسط تصعيد عسكري متزايد بين إسرائيل وحزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي "القضاء" على زعيم الحزب اللبناني حسن نصر الله في غارة في ضاحية بيروت. وأكد الحزب مقتله. في هذه التغطية المتواصلة نتابع تطورات الأحداث ذات الصلة عن كثب

فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على "أهداف لحزب الله" في لبنان، ويواصل الحزب القصف داخل إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي "القضاء" على زعيم الجماعة الشيعية المدعومة من إيران، حسن نصر الله في غارة استهدفت مقر القيادة المركزية للجماعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأكد الحزب اللبناني مقتل زعيمه.

في هذه التغطية المتواصلة نتابع أولا بأول آخر المستجدات المتعلقة بالتصعيد بين إسرائيل وحزب الله. (ألأوقات بتوقيت وسط أوروبا)

13:34 حزب الله يؤكد "استشهاد" أمينه العام

أكد حزب الله اللبناني في بيان بعد ظهر اليوم السبت (28 سبتمبر/ أيلول 2024) "استشهاد" العام حسن نصر الله. وجاء في البيان "التحق سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عاما". وقناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله تبدأ ببث آيات قرآنية.



12:32 الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب أكثر من 140 هدفا لحزب الله في لبنان منذ الليلة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان: "منذ الليلة الماضية، ضرب الجيش الإسرائيلي أكثر من 140 هدفا إرهابيا عائدا إلى حزب الله، بما فيها منصات إطلاق تستهدف المدنيين الإسرائيليين، ومبان خُزِّنت أسلحة فيها وأسلحة استراتيجية ومنشآت لإنتاج الأسلحة ومواقع بنى تحتية إرهابية بعضها يقع تحت مبان سكنية في منطقة بيروت".



12:13 الجيش الإسرائيلي يؤكد "تصفية معظم" كبار قادة حزب الله

قال الجيش الإسرائيلي السبت إن "معظم" كبار قادة حزب الله قُتلوا، بعدما أعلن مقتل أمينه العام حسن نصرالله. وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني في مؤتمر صحفي افتراضي: "تمت تصفية معظم كبار قادة حزب الله".



11:53 الجيش الإسرائيلي يقول إن "الطريق ما زال طويلا" في حربه ضد حزب الله

قال الجيش الإسرائيلي إن القتال ضد حزب الله لم ينتهِ، بعدما أعلن "القضاء" على أمينه العام حسن نصرالله . وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني في مؤتمر صحفي افتراضي: "ما زال الطريق طويلا. ما زال لدى حزب الله صواريخ وقذائف والقدرة على إطلاق العديد منها في وقت واحد"، معربا عن اعتقاده بأن الحزب المدعوم من إيران يملك "عشرات آلاف الصواريخ". (أ ف ب)



11:36 الضربة التي قتلت نصر الله تم التخطيط لها "منذ وقت طويل"

توعد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي بـ"الوصول" إلى كل من يهدد المدنيين الإسرائيليين، وقال في بيان: "لم نستنفد كل الوسائل التي في متناولنا. الرسالة بسيطة: كل من يهدد مواطني إسرائيل، سنعرف كيف نصل إليه".

وقال هاليفي إن الجيش خطط للضربة على الضاحية الجنوبية "منذ وقت طويل.. وتنفيذها في اللحظة المناسبة بقدر كبير من الدقة، والآن نمضي قدما في التحضير المتأني للخطوات المقبلة".

10:00 الجيش الإسرائيلي يعلن "القضاء" على حسن نصر الله

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت (28 سبتمبر/ أيلول 2024) أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله "قُتل" في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية. وقال الناطق باسم الجيش اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني عبر منصة "إكس": "حسن نصرالله قُتِل".

وأكد ناطق آخر باسم الجيش -الكابتن دافيد أبراهام- لوكالة فرانس برس "القضاء" على الأمين العام لحزب الله. وأعلن ذلك أيضا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس، وذلك بعد يوم من قصف إسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مقر القيادة المركزي للجماعة.

ولم يؤكد حزب الله إلى حين كتابة هذا الخبر ولم ينفِ مقتل أمينه العام. وكان مصدر مقرب من حزب الله اللبناني قد قال أمس إن "الاتصال فُقد" بنصر الله منذ مساء الجمعة.من جانبه توعد رئيس الأركان الإسرائيلي بـ"الوصول" إلى كل من يهدد إسرائيل بعد إعلان مقتل نصر الله.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أخرى. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

ع.م/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ، روتيرز)