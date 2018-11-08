مقتل نحو 150 شخصا بينهم مدنيون في معارك عنيفة في الحديدة

قُتل نحو 150 شخصا، بينهم مدنيون خلال الساعات الـ24 الماضية في المعارك الدائرة للسيطرة على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن، حسب ما أعلنت مصادر عسكرية وطبية لوكالة فرانس برس الاثنين(12 تشرين الثاني / نوفمبر 2018).
وأكد مصدر عسكري في الحديدة أن سبعة مدنيين قتلوا في المدينة الساحلية بدون أن يذكر تفاصيل. وذكرت مصادر طبية في مستشفيات في الحديدة أن أكثر من 110 من المتمردين الحوثيين و32 من القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية، قتلوا في المعارك في جبهات مختلفة من الحديدة.
وجرت معارك عنيفة في بعض أحياء المدينة الساحلية يوم أمس الأحد، خصوصا في الجزء الشرقي منها، بهدف فرض السيطرة النهائية عليها. وقامت طائرات قوات التحالف العربي بقيادة السعودية بعدة غارات جوية على تلك المناطق وقصفت مواقع المتمردين، حسب البيانات العسكرية.
وفي الجزء الغربي من المدنية، أعلن "الجيش الوطني" اليمني الموالي للحكومة المعترف بها دوليا اليوم الاثنين أن قواته أحرزت مساء أمس تقدما جديدا في مدينة الحديدة غربي البلاد، وسط معارك ضارية تخوضها مع الحوثيين. ونقل موقع "سبتمبر نت" ،التابع للجيش، عن العقيد أحمد الجحيلي من "اللواء الثاني عمالقة" أن قوات الجيش تمكنت من اقتحام حي الربصة جنوبي المحافظة، وتمكنت من السيطرة على مدرسة النجاح، وعدد من المباني المجاورة لها.
وقال مصدر عسكري من القوات الموالية للحكومة المدعومة من التحالف العسكري بقيادة السعودية، إن الحوثيين نجحوا في صدّ هجوم واسع مساء الأحد من الجهة الجنوبية وتمكنوا من وقف تقدم القوات نحو الميناء. وقُتل نحو 600 شخصاً منذ اشتداد المواجهات في الحديدة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.
وكانت الأمم المتحدة قد دعت أطارف الصراع إلى وقف العمليات العسكرية قبيل دخول المفاوضات المقررة هذا الشهر في جنيف لإنهاء الصراع في البلاد. من جانبها، حثت بريطانيا على اتخاذ إجراء جديد في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاولة إنهاء الأعمال القتالية في اليمن وإيجاد حل سياسي للحرب هناك.
وقال وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت في بيان "التكلفة البشرية للحرب في اليمن هائلة في ظل ملايين المشردين والمجاعة والأمراض وسنوات من إراقة الدماء، والحل الوحيد الآن هو اتخاذ قرار سياسي بتنحية السلاح والسعي إلى السلام".
ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/رويترز)
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
دق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ناقوس الخطر مجددا بخصوص الوضع في اليمن. غوتيريش دعا لوقف "أعمال العنف" في اليمن والدفع باتّجاه محادثات سلام تضع حداً للحرب، مؤكدا أنه في غياب تحرّك، يمكن أن يواجه ما يصل إلى 14 مليون شخص، أي نصف عدد سكان اليمن، خطر المجاعة في الأشهر المقبلة، مقارنة بتسعة ملايين يواجهون المجاعة حالياً.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
دعوة غوتيرش لوقف أعمال العنف في اليمن تأتي بعد أيّام على قيام الولايات المتحدة، في تغيّر مفاجئ في موقفها، بالضغط على حليفتها السعودية لإنهاء الحرب وإجراء محادثات سلام. فقد دعا وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس أطراف الصراع في اليمن إلى الانضمام إلى "طاولة مفاوضات على أساس وقف لإطلاق النار". فهل ستنجح هذه المساعي في وضع حد لعقود من الاضطرابات أثقلت كاهل أحد أفقر دول العالم؟
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
بعد عقود من تقسيمه إلى جنوب وشمال واعتناق إيديولوجيتين مختلفتين تماماً، جاء توحيد شطري اليمن عام 1990 إثر انهيار دول المعسكر الاشتراكي، حيث قامت دولة واحدة تحت قيادة الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
لكن بعد نحو أربعة أعوام اندلعت حرب أهلية، ففي أبريل/ نيسان 1994 وقع تبادل لإطلاق النار في معسكر تابع لليمن الجنوبي قرب صنعاء، وسرعان ما تطورت لحرب كاملة في 20 مايو/ أيار وقامت حرب 1994 الأهلية في اليمن بعد ثلاثة أسابيع من تساقط صواريخ سكود على صنعاء، وأعلن علي سالم البيض نفسه رئيساً على دولة جديدة سماها جمهورية اليمن الديمقراطية من عدن.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
ولم يعترف أحد بالدولة الجديدة التي أعلنها البيض، لكن السعودية، اللاعب الإقليمي الرئيس في الساحة اليمنية، عملت على إخراج اعتراف من مجلس التعاون الخليجي بالدولة الجديدة، لكن صالح أفشل الجهود السعودية وحال دون انفصال الجنوب عن الشمال مجدداً.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
بعد سلام لسنوات قليلة، سرعان ما عادت الحرب إلى ربوع اليمن، حين احتج الحوثيون على تهميشهم، وخاضوا من عام 2003 حتى 2009 ست حروب مع قوات صالح ومن ثم حرباً مع السعودية.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
في خضم احتجاجات ما يُسمى بـ"الربيع العربي" عام 2011 ضعف حكم الرئيس صالح، لكنها قادت إلى انقسامات في الجيش، ما سمح لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب بالسيطرة على مساحات كبيرة في شرق البلاد.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
بعد عام من الاحتجاجات والاعتصامات والكثير من الضحايا تنحى الرئيس السابق علي عبد الله صالح عام 2012 في إطار خطة للانتقال السياسي تدعمها دول خليجية. وضمن الاتفاق أيضاً أصبح عبد ربه منصور هادي رئيساً مؤقتاً ليشرف على "حوار وطني" لوضع دستور شامل على أساس اتحادي.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
في خضم ذلك ومحاولات الرئيس صالح وحلفائه تقويض عملية الانتقال السياسي في البلاد وفق المبادرة الخليجية، ازداد انتشار تنظيم القاعدة في جزيرة العرب عام 2013، رغم الهجمات العسكرية عليه والضربات بطائرات دون طيار، وبات يشن هجمات في مختلف أنحاء البلاد.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
ولم يمض عام حتى تقدم الحوثيون بسرعة انطلاقاً من معقلهم في صعدة وسيطروا على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014 بمساعدة صالح والقوات المتحالفة معه، وطالبوا بالمشاركة في السلطة.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
عام 2015 حاول هادي إعلان دستور اتحادي جديد يعارضه الحوثيون وصالح، ورغم أنه فشل في ذلك لكنه نجح في الهروب من مطاردة الحوثيين له ولجأ إلى السعودية. وبدء التدخل السعودي العسكري في مارس/ آذار بتحالف عسكري عربي تم تجميعه على عجل. بعد شهور يدفع التحالف الحوثيين والموالين لصالح إلى الخروج من عدن في جنوب اليمن وفي مأرب إلى الشمال الشرقي من صنعاء لكن الخطوط الأمامية تستقر لتبدأ فترة جمود.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
عام 2016 استغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الفوضى من جديد وأعلن عن إقامة دويلة حول المكلا في شرق اليمن الأمر الذي أثار مخاوف من أن الحرب ستؤدي إلى تصاعد نشاط المتشددين من جديد. الإمارات عملت على مساندة القوات المحلية في معركة لوضع نهاية لوجود التنظيم هناك.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
لكن هذه الحروب تركت آثارها على اليمن، فقد انتشر الجوع مع فرض التحالف السعودي حصاراً جزئياً على اليمن واتهامه إيران بتهريب الصواريخ للحوثيين عن طريق ميناء الحديدة مع الواردات الغذائية. وإيران تنفي هذا الاتهام. كما تسببت الغارات جوية التي شنها التحالف في مقتل مئات المدنيين، ما دفع منظمات حقوقية إلى إطلاق تحذيرات، غير أن الدعم الغربي للسعودية وحلفائها لم ينقطع.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
عام 2017 يمكن تسميته بعام حرب الصواريخ، فقد بات الحوثيون يطلقون عدداً متزايداً من الصواريخ على عمق الأراضي السعودية بما في ذلك الرياض.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
وفي خضم هذه التطورات المستعرة ظهرت خلافات بين صالح وحلفائه الحوثيين، فرأى صالح فرصة لاستعادة أسرته للسلطة من خلال الانقلاب على حلفائه الحوثيين لكنهم قتلوه أثناء محاولة الهرب منهم نحو عدو الأمس السعودية.
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اليمن في صور.. حكاية الحرب والانقسام وفرص السلام الضائعة
أطلقت القوات التي يدعمها التحالف السعودي بما فيها بعض القوات التي ترفع علم الانفصاليين في الجنوب عملية على ساحل البحر الأحمر في مواجهة الحوثيين بهدف انتزاع السيطرة على ميناء الحديدة آخر نقاط الإمداد الرئيسية لشمال اليمن، حيث تدور معارك شرسة.