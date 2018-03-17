مقتل مهاجرين أغلبهم أطفال في غرق قارب قبالة سواحل تركيا

قال خفر السواحل التركي إن تسعة مهاجرين، بينهم سبعة أطفال وسيدتان ماتوا غرقا، بعدما غرق قاربهم في بحر إيجة قبالة سواحل ولاية آيدن، قرب مدينة كوساداسي السياحية الشهيرة في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس (09 آب/ أغسطس). وجرى إنقاذ أربعة مهاجرين: ثلاثة رجال وطفل.

وأوضح خفر السواحل أن 12 من ركاب القارب كانوا عراقيين، بينما كان الأخير سوريا. ولم يتضح على الفور سبب وقوع الحادث. ونشر خفر السواحل لقطات فيديو تظهر مروحية وقوارب إنقاذ في موقع الحادث، وغواصين يقومون بأعمال بحث داخل المياه.

ويقول الموقع الإلكتروني لخفر الحدود التركي إن 54 شخصا وصفتهم السلطات بأنهم "مهاجرون غير نظاميين" غرقوا قبالة شواطئ البلاد هذا العام حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وأصبحت تركيا عام 2015، واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر سلكوا طريق البحر إلى دول الاتحاد الأوروبي، فر أغلبهم من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وخفض اتفاق أبرم عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشدة تدفقات المهاجرين بعد مقتل مئات أثناء عبورهم إلى جزر يونانية على مسافة بضعة أميال من الشاطئ التركي.

ع.ج/ د.ص (د ب أ، رويترز)

المصدر: مهاجر نيوز