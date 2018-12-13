 مقتل مطلق النار العشوائي في تايلاند وسط ارتفاع عدد القتلى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.02.2020

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أخبار

مقتل مطلق النار العشوائي في تايلاند وسط ارتفاع عدد القتلى

أكد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا مقتل الجندي الذي قتل 26 شخصاً وجرح 57 آخرين في إطلاق نار عشوائي في مركز للتسوق. وتشير التصريحات الرسمية الأولية أن دوافع الهجوم "شخصية".

قوات خاصة في مركز تجاري بتايلند قتلت منفذ الهجوم

أدى الهجوم إلى مقتل 26 شخصاً وإلى جرح العشرات

أكد رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوشا مقتل الجندي الذي قتل 26 شخصاً على الأقلّ وجرح 57 آخرين فيعملية إطلاق نار عشوائي صدمت البلاد.  وتحصّن الجندي منفذ الهجوم في مجمّع تجاري ليل السبت، بينما قامت وحدات من الكوماندوس صباح الأحد (التاسع من فبراير/ شباط 2020)، بتصفيته وإنهاء محنة استمرّت 17 ساعة.

مشاهدة الفيديو 01:17

جندي يقتحم معبدا ومركزا تجاريا ويطلق النار عشوائيا على رواده ويقتل العشرات


وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الأحد أن "أوضاع مثل تلك لم تحدث على الإطلاق في تايلاند. دعونا نأمل أن تكون تلك المرة الأولى والأخيرة". وتابع أن الضحايا لن يحتاجون لدفع فواتير المستشفيات، بسبب الإصابات التي تعرضوا لها في الهجمات، حيث أن الحكومة ستعتني بهم.

وحول دوافع الهجوم أشار المسؤول إلى أن إطلاق النار ناجم عننزاع "شخصي" مرتبط بنزاع حول "بيع منزل".  

من جهته، أوضح رئيس قسم مكافحة الجريمة جيرابوب بوريدغ لوكالة فرانس برس إنّ منفّذ المجزرة قُتل قرابة الساعة الثانية فجراً بتوقيت غرينيتش.

وبعد ساعات من اقتحام قوات الأمن الطابق الأرضي من المجمّع وتحريرها لعشرات المتسوّقين الذين حوصروا في داخله ساعات طويلة، دوّى أزيز الرصاص في المكان معلناً الهجوم الأخير على المسلّح.

عمليات نقل المصابين أثناء محاصرة منفذ الهجوم في مركز تجاري في تايلاند (09.02.2020).

قال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين إن المهاجم "استخدم بندقية رشاشة وقتل ضحايا أبرياء، ما أدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى".

وقال الطبيب نارينرات بيتشياكامين للصحافيين إنّ "الحصيلة الرسمية هي 26 قتيلاً و57 جريحاً، تسعة منهم يخضعون لعمليات جراحية". ومن بين القتلى شرطي شارك في عملية الهجوم على المسلّح، بحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول.

مشاهدة الفيديو 02:05

إطلاق نار في مركز تسوق بولاية أوهايو الأمريكية

منفّذ المجزرة هو رقيب في الجيش يدعى جاكرابانث توما وقد بثّ على فيسبوك مشاهد مباشرة لهجومه الذي بدأ عصر السبت في ثكنة للجيش في المدينة وانتهى في المجمّع التجاري.واستهلّ الرقيب هجومه بإطلاق النار داخل الثكنة مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم عسكري واحد على الأقلّ.

وبعدها سرق المهاجم سيارة للجيش وأسلحة وتوجّه إلى وسط المدينة، حيث ترجّل وسار إلى المجمّع التجاري.

وقال المتحدث باسم الشرطة كريسانا باتاناشاروين إن المهاجم "استخدم بندقية رشاشة وقتل ضحايا أبرياء، ما أدى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى". كما عمد خلال النهار الى نشر صور له على فيسبوك وكتابة عدة منشورات على صفحته بينها "هل يجب عليّ أن استسلم" و"لا أحد بامكانه  الفرار من الموت".

  و.ب/ ع.غ (أ ف ب، د ب أ)

 

  • Inmitten eines zerbombten Hauses läuft ein Mann mit zwei Jungen im Arm. Alle Drei haben Maschinengewehre in der Hand. (Foto: Fadi al-Halabi/AFP/Getty Images)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    لا تقتصر مآسي الحرب الأهلية في سوريا على الكبار فقط، بل تشمل أطفالا أصبحوا جنودا يدافعون عن حياتهم وبلداتهم، كما هو الحال هنا في مدينة حلب.

  • Maskierte al-Kaida-Kämpfer mit einer Fahne im Hintergrund und Maschinengewehren im Arme haben einen Jungen in ihrer Mitte. Auch er ist maskiert. Um sie verum stehen neugierige Jungen und Männer. (Foto: picture-alliance/ZUMA Press/Medyan Dairieh)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    اتهمت الأمم المتحدة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق باستغلال الأطفال في تنفيذ العمليات الإستشهادية لنشر الرعب في صفوف أعدائهم.

  • Ein Junge mit Maschinengewehr positioniert sich an einem Checkpoint. Ein zweiter Junge auf einem Pick-Up hat eine andere Waffe. (Foto: Abukar Albadri/epa)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    يتم استغلال الأطفال في الحروب في دول عديدة من العالم مثل سوريا والعراق والسودان وجنوب السودان والصومال واتشاد. وتقدر منظمة الأمم المتحدة عددهم بحوالي 250 ألف طفل.

  • Sudenasische Kindersoldaten sitzen nebeneinander und halten ihr Maschinengewehr in der Hand. (Foto: picture-alliance/AP Photo/S. Azim)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    حسب تقرير لجنة الطفل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فبالاضافة إلى الزج بالأطفال في العمليات القتالية، يتم بيع عدد من المخطوفين منهم في الأسواق كرقيق كما تصبح الفتيات عرضة للاستغلال الجنسي.

  • Diese ehemalige Kindersoldatin aus Liberia übergibt ihre Waffe den UN-Friedenstruppen. Sie wird registriert, identifiziert und kommt in ein Auffanglager für ehemalige Kindersoldaten. (Foto: picture-alliance/dpa)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    في بعض الأحيان ينجح بعض الأطفال الجنود في الهرب من الجماعات التي يقاتلون في صفوفها رغما عنهم، فيسلمون أسلحتهم لموظفي الأمم المتحدة الذين يسهرون على رعايتهم.

  • Ein ehemaliger Kindersoldat aus Ostkongo steht an einer Tafel und löst die Rechenaufgabe, die dort angeschrieben ist. (Foto: Wolfgang Langenstrassen)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    يعاني الأطفال الجنود بأمراض نفسية جراء تبعات تجاربهم الصعبة التي عانوا منها خلال الحروب، فتتمكن منهم كوايس الخوف بشكل دائم، كما يجدون صعوبات في الإندماج من جديد.

  • Die Schriftstellerin und ehemalige ugandische Kindersoldatin China Keitetsi stellt in Berlin auf einer Pressekonferenz von UNICEF und Missio ihr neues Buch Tränen zwischen Himmel und Erde vor. Das Buchcover ist vorne links im Bild zu sehen. China Keitetsi selber ist nur ganz klein im Bild unter dem UNICEF-Banner. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert dpa/lbn)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    الفتاة شينا كايتيستي كانت لها تجارب طفولية أليمة في أوغاندا. بعد هربها إلى الدانمارك جمعت معاناتها في كتاب مؤثر بعنوان: "دموع بين السماء والأرض".

  • Der Sänger Emmanuel Jal tanzt auf der Bühne der Semperoper in Dresden (Sachsen) ausgelassen zu seinen Lindern, die er zusammen mit seiner Band performt. (Foto: Oliver Killig/dpa)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    حتى مغني الراب إيمانويل كان جنديا خلال طفولته. ورغم السعادة التي تغمره الآن أثناء الغناء، فإنه لم ينس التجارب القاسية خلال الحرب الأهلية في السودان.

  • Red Hand Day Aktion Kindersoldaten Archiv 2013
    المزيد

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    في يوم 12 فبراير 2002 صادقت 150 دولة على الإتفاقية الإضافية الخاصة بحقوق الطفل، وتنص الإتفاقية على ضرورة عدم إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، وفي مثل ذلك اليوم من كل عام يحتفل العالم ب "يوم اليد الحمراء".

  • Ein kleiner Junge von vielleicht sechs Jahren hält seine kleine Hand auf das Maschinengewehr eines Soldaten, der nicht mehr ganz im Bild zu sehen ist. (Foto:picture-alliance/dpa/EPA)

    الأطفال الجنود - استغلال للبراءة واغتصاب للطفولة

    سابقا، نصت اتفافية حقوق الطفل الموقعة عام 1989 على أن المشاركين في حرب بعمر أقل من 15 عاماً يعتبرون أطفالاً جنودا. وعام 2002 تم رفع هذا السن الى مستوى 18 عاما.

    الكاتب: صابرينا بابست/ عبد الرحمان عمار


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