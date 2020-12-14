 مقتل مسلح أطلق النار خلال حفل غنائي أمام كنيسة في نيويورك | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مقتل مسلح أطلق النار خلال حفل غنائي أمام كنيسة في نيويورك

كانت حفلة سلمية بمناسبة عيد الميلاد، غير أنها انتهت دموية. فقد أطلق مسلح النار من على سلم كاتدرائية سان جون في مدينة نيويورك الأمريكية قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص حسبما قالت الشرطة ومصادر في مكان الحادث.

مسرح الجريمة ؟ درج كاتدرائية القديس يوحنا في نيويورك

مسرح الجريمة ؟ درج كاتدرائية القديس يوحنا في نيويورك (13 ديسمبر/ كانون الأول 2020)

قتلت شرطة نيويورك مسلحا فتح النار قرب حشد تجمّع أمام كنيسة في المدينة لحضور حفل غنائي بمناسبة عيد الميلاد.  وقال مفوض شرطة نيويورك ديرموت شيا إن أحدا من المواطنين لم يصب بجروح خلال حادث إطلاق النار على عتبات كنيسة كاتدرائية القديس يوحنا الإلهي في مانهاتن الأحد 13 ديسمبر/ كانون الأول. وأضاف أن "المتهم أصيب مرة على الأقل في رأسه وقد توفي".

 وصادر رجال الشرطة من مسرح الجريمةمسدسين وحقيبة عثر عليها في مكان قريب كانت تحتوي على حبل وشريط كهربائي وعدة سكاكين وزجاجة وقود.  وأفاد شهود أنهم رأو الرجل وهو يطلق النار من على درج كاتدرائية القديس يوحنا أثناء مغادرة بضع مئات من الأشخاص، حضروا حفلا غنائيا بمناسبة عيد الميلاد انتهى قرابة الساعة الرابعة عصرا.

 وقالت شاهدة "سمعت طلقتين أو ثلاث طلقات كانت حقا مدوية"، مضيفة "نظرت إلى الأعلى وكان هناك على الدرج على بعد نحو عشرة أمتار رجل يطلق النار". وتابعت "شاهدت الطلقات ولذت بالفرار. هربت حفاظا على حياتي".

USA I Schießerei an Kirche in New York City

وقالت الشاهدة مارتا ستولي إن الرجل أطلق ما بين ثماني وعشر طلقات قبل إصابته برصاص الشرطة. وصرّحت لفرانس برس "كان يطلق النار من دون أن يصوّب على أحد"، مضيفة أنه كان يصرخ "أطلِقوا النار علي، اقتلوني".

وأمر رجال الشرطة المسلح عدة مرات بإلقاء سلاحه قبل إطلاق النار عليه. وأظهرت صور المسلح يرتدي معطفا شتويا أسود وقبعة بيسبول بيضاء وكمامة مزينة بعلم جمهورية الدومينيكان ويشهر مسدسا في كل يد كما كان يحمل حقيبة ظهر كبيرة مربوطة على كتفيه.

ح.ز / ص.ش (أ.ف.ب / رويترز)

 

مختارات

تكساس: خمسة قتلى و21 مصابا في إطلاق نار عشوائي

بعد أقل من شهر على مقتل 22 شخصا في حادث إطلاق نار بمتجر مكتظ في إل باسو، تلته واقعة مشابهة أودت بحياة تسعة أشخاص في دايتون بعد 13 ساعة، شهدت تكساس واقعة إطلاق نار على رجال شرطة وقائدي سيارات ومتسوقين.  

جندي سابق يطلق النار في حانة بكاليفورنيا ويقتل 12 شخصا وينتحر

قالت الشرطة في لوس أنجلس الأمريكية إن جنديا سابقا في البحرية الأمريكية أطلق النار الليلة الماضية عشوائيا في حفل طلابي وقتل 12 شخصا، بينهم رقيب في الشرطة. فيما قتل الجاني المفترض نفسه في الحادث، حسب الرواية الرسمية.  

شرطة فلوريدا: 17 قتيلا جراء إطلاق نار عشوائي بإحدى المدارس

ذكر قائد شرطة مقاطعة برووارد بولاية فلوريدا الأمريكية، سكوت إسرائيل، أن 17 شخصا على الأقل قتلوا في إطلاق نار عشوائي الذي وقع بمدرسة ثانوية في الولاية الأربعاء.  

بعد واقعة إل باسو..10 قتلى في إطلاق نار في ولاية أوهايو الأمريكية

بعد ساعات من مقتل 20 شخصا في إطلاق نار عشوائي بمدينة إل باسو في تكساس، شهدت مدينة دايتون في ولاية أوهايو، حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل نحو 10 أشخاص. الحادث وقع في منطقة تشتهر بالمعارض والمتاجر والحانات.  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  