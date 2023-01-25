 مقتل مساعد كنسي وإصابة آخرين في هجوم بسلاح أبيض في إسبانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.01.2023

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مقتل مساعد كنسي وإصابة آخرين في هجوم بسلاح أبيض في إسبانيا

فتح تحقيق على خلفية الاشتباه بوقائع إرهابية بعد هجوم بسلاح أبيض أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح في كنيسة بمدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا، بحسب ما أفادت النيابة العامّة الوطنية.

Spanien Algeciras Toter nach Angriff mit Klingenwaffe

قُتل مساعد كنسي وأصيب آخرون بجروح، أحدهم كاهن، في هجوم نفّذه رجل بواسطة سلاح أبيض داخل كنيسة في مدينة ألخيسيراس في جنوب إسبانيا، وفق ما أعلنت السلطات، مؤكدة توقيف مشتبه به.

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لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجراح مختلفة اصطدام سيارة بحشد من الأشخاص بأحد شوارع العاصمة الألمانية برلين. وتقول الشرطة إنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الواقعة فعلًا متعمدًا أم حادث مرور.

شجار بين عدد من المهاجرين في ألمانيا أثناء الاحتفال بعيد الميلاد في كنيسة ينتهي بطعن رجل دين وإيداع لاجئ سوري الحبس الاحتياطي للاشتباه به. والشرطة تحاول فك غموض الحادثة والتعرف على الجانيين.

أفادت تقارير إخبارية بإطلاق نار في كنيسة بولية تكساس الأمريكية ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرين شخصا. المصادر تحدثت عن مقتل مطلق النار لكنها لم تقدم معلومات أخرى وما إذا كان للحادث دوافع إرهابية.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية  اليوم الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2023) في بيان مقتضب إنّه "قبيل الساعة الثامنة مساءً، نفّذ شخص هجوماً بسلاح أبيض، فقتل شخصاً وأصاب آخرين بجروح" في كنيسة سان إيسيدرو في ألخيسيراس، بمقاطعة قادس. وأضافت أنّ "المهاجم أوقف ووضع قيد الحجز".

وأوضح البيان أنّ القتيل سقط خارج الكنيسة في حين أصيب شخص بجروح داخلها. من جهته، أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس أنّ القتيل هو مساعد في الكنيسة وأحد الجرحى كاهن.

وأضاف المصدر أنّ المهاجم كان يرتدي جلابية وقد "صرخ بشيء ما" أثناء تنفيذه الهجوم. وقالت النيابة العامّة إنّ التحقيق سيتولاه قاض من المحكمة المختصة بشؤون الإرهاب، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن إفادات شهود عيان أنّ المهاجم قتل المساعد الكنسي بواسطة ساطور. وفي بيانها، قالت وزارة الداخلية إنّ "الوقائع موضع تقييم وتحقيق قبل تحديد طبيعة الهجوم".

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب)