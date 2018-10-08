مقتل مراسلة بلغارية يلقي الضوء على مخاطر "مهنة المتاعب" في قلب أوروبا

ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن الجرائم التي تحصد أرواح الصحافيين في العالم يذهب ضحيتها صحافي واحد في المعدل كل أسبوع. وتحتل بلغاريا الرتبة 11 على مستوى حرية الصحافة في العالم حسب لائحة "مراسلون بلا حدود"، وهي أسوأ رتبة داخل لاتحاد الأوروبي.

وقالت وسائل إعلام محلية بلغارية إن صحفية تلفزيونية تم اغتصابها وقتلها في مدينة روسه. وتحقق الشرطة لمعرفة ما إذا كان هناك أي دافع سياسي وراء قتل فيكتوريا مارينوفا ، حسبما نقلت قناة "بي إن تي" الإخبارية نقلا عن المدعين في المدينة الواقعة شمال بلغاريا.

ومارينوفا كانت مقدّمة لبرنامج ديكتاتور الذي تبثه شبكة تلفزيون " تي في إن". وفي أحدث حلقة، تحدث صحفيون استقصائيون من بلغاريا ورومانيا عن قيامهم بإجراء تحقيق صحفي للكشف عن فساد مزعوم يتعلق بصناديق تنمية تابعة للاتحاد الأوروبي. وبحسب ما تردد، فقد عثر على جثة الصحفية البالغة من العمر 30 عاما في حديقة على ضفاف نهر الدانوب أمس السبت.

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وقالت وسائل الإعلام المحلية إنها تعرضت للضرب والاغتصاب والخنق. وأكد وزير الداخلية البلغاري ملادين مارينوف تعرض الصحفية للاغتصاب والقتل. وذكر رئيس الوزراء بويكو بوريسوف إنه تم اسناد القضية إلى أفضل المحققين في البلاد. وقال نيكولاي كوزهواروف، رئيس قسم الشرطة الجنائية في روسه، إنه لا توجد أدلة تشير إلى صلة قتلها بعملها، بحسب وكالة بلومبرغ. وقتل الصحفية هو ثالث جريمة استهدفت مراسلا خلال عام في الاتحاد الأوروبي، ويأتي بعد مقتل صحفيين اثنين بارزين في مالطا وسلوفاكيا، في جريمتين أثارتا غضبا لدى الجمهور.

ح.ز/م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)