 مقتل مراسلة بلغارية يلقي الضوء على مخاطر ″مهنة المتاعب″ في قلب أوروبا | أخبار | DW | 08.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مقتل مراسلة بلغارية يلقي الضوء على مخاطر "مهنة المتاعب" في قلب أوروبا

في ثالث جريمة تشمل صحفيين في الاتحاد الأوروبي خلال العام قُتلت مراسلة تلفزيونية بلغارية، في ثالث جريمة استهدفت مراسلا خلال عام في الاتحاد الأوروبي، فيما يُقتل صحافي واحد كل أسبوع في العالم حسب "مراسلون بلا حدود".

Bulgarische TV-Journalistin Marinova in Ruse vergewaltigt und ermordet (Reuters)

ذكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن الجرائم التي تحصد أرواح الصحافيين في العالم يذهب ضحيتها صحافي واحد في المعدل كل أسبوع. وتحتل بلغاريا الرتبة 11 على مستوى حرية الصحافة في العالم حسب لائحة "مراسلون بلا حدود"، وهي أسوأ رتبة داخل لاتحاد الأوروبي.

وقالت وسائل إعلام محلية بلغارية إن صحفية تلفزيونية تم اغتصابها وقتلها في مدينة روسه. وتحقق الشرطة لمعرفة ما إذا كان هناك أي دافع سياسي وراء قتل فيكتوريا مارينوفا ، حسبما نقلت قناة "بي إن تي" الإخبارية نقلا عن المدعين في المدينة الواقعة شمال بلغاريا.

ومارينوفا كانت مقدّمة لبرنامج ديكتاتور الذي تبثه شبكة تلفزيون " تي في إن". وفي أحدث حلقة، تحدث صحفيون استقصائيون من بلغاريا ورومانيا عن قيامهم بإجراء تحقيق صحفي للكشف عن فساد مزعوم يتعلق بصناديق تنمية تابعة للاتحاد الأوروبي. وبحسب ما تردد، فقد عثر على جثة الصحفية البالغة من العمر 30 عاما في حديقة على ضفاف نهر الدانوب أمس السبت.

مشاهدة الفيديو 00:48
بث مباشر الآن
00:48 دقيقة

إيان بلاك يشرح خطورة هجوم ترامب على وسائل الإعلام

وقالت وسائل الإعلام المحلية إنها تعرضت للضرب والاغتصاب والخنق. وأكد وزير الداخلية البلغاري ملادين مارينوف تعرض الصحفية للاغتصاب والقتل. وذكر رئيس الوزراء بويكو بوريسوف إنه تم اسناد القضية إلى أفضل المحققين في البلاد. وقال نيكولاي كوزهواروف، رئيس قسم الشرطة الجنائية في روسه، إنه لا توجد أدلة تشير إلى صلة قتلها بعملها، بحسب وكالة بلومبرغ. وقتل الصحفية هو ثالث جريمة استهدفت مراسلا خلال عام في الاتحاد الأوروبي، ويأتي بعد مقتل صحفيين اثنين بارزين في مالطا وسلوفاكيا، في جريمتين أثارتا غضبا لدى الجمهور.

ح.ز/م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)

 

  • Pressestreik Tunis Tunesien

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    تعد تونس البلد العربي الوحيد الذي شهد تحسنا على مستوى حرية الصحافة خلال العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة 96 عالميا. وأوضح التقرير أن الفضل في ذلك يعود للتحول الديموقراطي ومبادرات الاصلاح في البلد.

  • Syrien Pressefreiheit Kameramann an der türkisch-syrischen Grenze bei Kobane

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    صنف تقرير منظمة مراسلون بلا حدود سوريا في المركز 177 عالمياً بسبب الأوضاع المأساوية منذ حوالي خمس سنوات. وبسبب الصراعات بين الفصائل ونفوذ "داعش" يتم تقييد وسائل الإعلام أو حظرها بشكل كامل.

  • Bildergalerie Pressefreiheit Ägypten

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    تقبع مصر في المركز 159 ووصفها التقرير السنوي كـ"واحدة من أكبر السجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي، حيث لا يزال أكثر من 20 إعلامياً قيد الاعتقال بذرائع زائفة".

  • Journalistenarbeit in Nadschaf

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    حال الصحافة في العراق (المركز 158)، وليبيا (164)، واليمن (170)، ليست أحسن من سوريا بسبب الحروب القائمة في تلك الدولة ما يجعل مهنة الصحافة فيها "عملا بطوليا" حسب التقرير.

  • EP verleiht den Sacharow-Pres an Raif Badawi Ensaf Haidar

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    في بلدان أخرى تعاني حرية الصحافة من التضييق رغم الاستقرار كما هو الحال في بلدان الخليج كالكويت (المرتبة 103)، والبحرين (162)، وقطر (117)، والسعودية (165).

  • Pressefreiheit in Marokko

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    حالة الصحافة في الجارتين المغرب والجزائر تدهورت أيضا رغم الاستقرار السياسي. واحتلت الجزائر المرتبة 129 بينما المغرب جاء في المرتبة 131.

  • Pressefreiheit Journalisten Ägypten Al Jazeera

    بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

    بشكل عام بقيت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "واحدة من أصعب وأخطر المناطق على الصحفيين". وفقد عشرات الصحفيين حياتهم بينما يقبع آخرون في السجون، أو يعانون من الترهيب والرقابة.

    الكاتب: ع. عمار


 

مختارات

"مراسلون بلا حدود" تحذر من تراجع ملفت لحرية الصحافة في أوروبا

كشف التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود أن التحريض ضد صحفيين يسمم المناخ السياسي في أوروبا بشكل متزايد، محذرة من أن حرية الصحافة بات مهددة في مناطق أخرى في العالم من قبل قادة دول على غرار ترامب وبوتين. (25.04.2018)  

الشعبويون والإعلام.. هل باتت حرية الصحافة في خطر؟

اختار الرئيس الأمريكي الخصام مع الإعلام منذ ترشحه للرئاسة وكثف هجومه عليه بعد وصوله للبيت الأبيض! لماذا يسلك هذا النهج الذي يعتبره كثيرون خطرا على الصحافيين وحريتهم؟ ولماذا يهاجم اليمين الشعبوي في أوروبا أيضا الإعلام؟ (03.03.2017)  

العنف ضد الصحفيين في ألمانيا ـ عندما يصبح تويتر خطرا أمنيا!

بعد كيمنتس تأتي الآن كوتن الألمانية حيث يبدو أن صحفيين تعرضوا لهجمات خلال مظاهرة مجموعات يمينية. وبعد هذه الحادثة دقت منظمات مدافعة عن الصحافيين ناقوس الخطر. (12.09.2018)  

بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015

أظهر تقرير منظمة مراسلون بلا حدود الذي صدر اليوم 20 أبريل/ نيسان 2016، تراجعاً كبيراً لحرية الصحافة في غالبية البلدان العربية بسبب الانتهاكات المختلفة. غير أن تونس شكلت الاستثناء رغم التحديات الكثيرة. (20.04.2016)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

إيان بلاك يشرح خطورة هجوم ترامب على وسائل الإعلام  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  