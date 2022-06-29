 مقتل مدنيين في ميكولايف الأوكرانية | DW الأخبار | DW | 02.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

مقتل مدنيين في ميكولايف الأوكرانية

مقتل 21 شخصا على الأقل مدينة ميكولايف الأوكرانية جراء سقوط صواريخ روسية على منطقة سكنية.

مشاهدة الفيديو 02:19

المزيد من المركز الإعلامي

بايدن يعلن عن خطة أمريكية لتعزيز الوجود العسكري في أوروبا لدعم سياسات الناتو الدفاعية في مواجهة التهديد الروسي.

الولايات المتحدة تنوي تعزيز وجودها العسكري في أوروبا 29.06.2022

قمة الناتو.. كيف ستغير العلاقات بين الشرق والغرب؟

قمة الناتو.. كيف ستغير العلاقات بين الشرق والغرب؟ 30.06.2022

تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.. ماذا يعني؟

تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.. ماذا يعني؟ 30.06.2022

ارتفع عدد قتلى الهجوم الروسي الذي استهدف مركزا للتسوق في مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا إلى 20 شخصا

20 قتيلاً وعشرات الجرحى في قصف روسي على مركز تسوق مزدحم 28.06.2022

المزيد DW الأخبار

بدء محاكمة لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر في روسيا بتهمة حيازة مخدرات.

بدء محاكمة غرينر في روسيا 02.07.2022

هل انتهى مبدأ دولة واحدة ونظامان في هونغ كونغ وبدأت بكين تشدد قبضتها عليها.؟

الرئيس الصيني شي يختتم زيارة لهونغ كونغ بمناسبة 25 عاما على السيادة الصينية 02.07.2022

كيف يخرج لبنان من أزماته الطاحنة وآخرها النقص الحاد في القمح بسبب الحرب في أوكرانيا؟

أزمة الغذاء تعصف بلبنان بسبب الحرب في أوكرانيا 02.07.2022

المتظاهرون السودنيون يعودون إلى التظاهر ومقتل تسعة اشخاص

المتظاهرون السودنيون يعودون إلى التظاهر ومقتل تسعة اشخاص 02.07.2022

اقرأ أيضا

ODESSA, UKRAINE - JULY 01: A destroyed building is seen after the Russian missile attack where 17 people have died and 31 have injured in Odessa, Ukraine on July 1, 2022. Maksym Voitenko / Anadolu Agency

اوكرانيا - قتلى في قصف روسي قرب اوديسا.. وأسلحة جديدة لكييف 01.07.2022

قالت كييف إن 18 شخصاً قتلوا بينهم طفلان وأصيب عشرات في قصف روسي على مباني في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أعلنت دول عدة في الناتو إلى جانب الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

21.06.2022 Ukrainian service members patrol an area in the city of Sievierodonetsk, as Russia's attack on Ukraine continues, Ukraine June 20, 2022. Picture taken June 20, 2022. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

الجيش الأوكراني يقرر الانسحاب من سيفيرودونيتسك 24.06.2022

أكد مسؤول أوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت أوامر بالانسحاب من من مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة في إقليم دونباس شرقي البلاد بعد أن تحولت المدينة إلى أنقاض إثر قصف لم ينقطع لعدة أشهر.

LYSYCHANSK, DONETSK PROVINCE, UKRAINE, JULY 01: Plumbs of smoke are seen rising to the sky during heavy fighting between Ukrainian forces with Russian troops in Lysychansk, Ukraine, July 01th, 2022. Narciso Contreras / Anadolu Agency

أوكرانيا: معارك عنيفة في مدينة ليسيتشانسك لكنها "ليست محاصرة" 02.07.2022

نددت كييف بما قالت إنه "ترهيب روسي متعمد" وجددت مطالبتها بالحصول على أنظمة غربية مضادة للصواريخ بعد ضربات دامية في منطقة أوديسا، فيما تواجه القوات الأوكرانية وضعا "صعبا جدا" في ليسيتشانسك المدينة الإستراتيجية في دونباس.

Andrij Melnyk gibt ein Interview im Bundestag Andrij Melnyk Ukrainischer Botschafter in Deutschland während eines Interviews am Rande der Sitzung des Deutschen Bundestags am 17.02.2022 in Berlin. Berlin Bundestag Berlin Deutschland

ألمانيا ترحب بنأي أوكرانيا بنفسها عن تصريحات لسفيرها في برلين 01.07.2022

سارعت الحكومة الأوكرانية إلى النأي بنفسها عن تصريحات سفيرها في برلين بشأن دفاعه عن الزعيم القومي الأوكراني السابق ستيبان بانديرا. وقد رحبت ألمانيا وبولندا بموقف كييف. من هو ستيبان بانديرا؟