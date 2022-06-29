مقتل مدنيين في ميكولايف الأوكرانية

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مقتل 21 شخصا على الأقل مدينة ميكولايف الأوكرانية جراء سقوط صواريخ روسية على منطقة سكنية.
قالت كييف إن 18 شخصاً قتلوا بينهم طفلان وأصيب عشرات في قصف روسي على مباني في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أعلنت دول عدة في الناتو إلى جانب الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
أكد مسؤول أوكراني أن القوات المسلحة الأوكرانية تلقت أوامر بالانسحاب من من مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة في إقليم دونباس شرقي البلاد بعد أن تحولت المدينة إلى أنقاض إثر قصف لم ينقطع لعدة أشهر.
نددت كييف بما قالت إنه "ترهيب روسي متعمد" وجددت مطالبتها بالحصول على أنظمة غربية مضادة للصواريخ بعد ضربات دامية في منطقة أوديسا، فيما تواجه القوات الأوكرانية وضعا "صعبا جدا" في ليسيتشانسك المدينة الإستراتيجية في دونباس.
سارعت الحكومة الأوكرانية إلى النأي بنفسها عن تصريحات سفيرها في برلين بشأن دفاعه عن الزعيم القومي الأوكراني السابق ستيبان بانديرا. وقد رحبت ألمانيا وبولندا بموقف كييف. من هو ستيبان بانديرا؟
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