مقتل مدرس طعنا في مدرسة بفرنسا بيد رجل هتف "ألله أكبر"

قال تلفزيون بي.إف.إم إن مدرساً قتل وأصيب عدة أشخاص في هجوم بسكين في مدرسة بمدينة أراس بشمال ذكفرنسا اليوم الجمعة (13 تشرين الأول/أكتوبر 2023).

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أكد مصدر في الشرطة أن المهاجم هتف "الله أكبر"، فيما أفاد وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس أنه تم القبض على المهاجم.

وذكر مصدر في الشرطة أن الهجوم لم يسفر عن إصابة أي تلميذ، فيما أفاد مصدر آخر أن الجريحين هما عنصر أمن أصيب بعدة طعنات وأستاذ آخر.



وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن منفذ الهجوم شاب شيشاني الأصل في العشرين من العمر مدرج على قائمة الأجهزة الأمنية للتطرف.

ونقل تلفزيون بي.إف.إم عن مصدر بالشرطة أن المهاجم يبلغ من العمر حوالي 20 عاماً وربما كان طالباً سابقاً بالمدرسة وأن شقيق المهاجم اعتقل أيضاً. وأضافت أن القتيل مدرس لغة فرنسية، بينما أصيب مدرس رياضة بطعنات.

وأعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب على الإثر فتح تحقيق في قضية قتل على ارتباط بمخطط إرهابي، وتحقيق في محاولة قتل على ارتباط بمخطط إرهابي وتشكيل عصابة إجرامية إرهابية. وعهد بالتحقيقين إلى قسم مكافحة الإرهاب في المديرية الوطنية للشرطة الجنائية والمديرية العامة للأمن الداخلي، بحسب النيابة العامة.

وأعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية تعليق أعمالها تضامناً مع الضحايا فيما يعتزم الرئيس إيمانويل ماكرون زيارة موقع الهجوم.

ويذكِّر الحادث بمقتل المدرس صامويل باتي على يد جهادي في العام 2020 والذي حينها هز فرنسا. يذكر أن ستة قاصرين متهمين في قضية اغتيال باتي سيحاكمون في الفترة من 27 تشرين الثاني/نوفمبر القادم إلى الثامن من كانون الأول/ديسمبر أمام محكمة الأطفال في باريس، كما أفاد مصدر قضائي الإثنين المنصرم.

خ.س/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)