مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا في تفجير بمسجد في باكستان

قتل 25 شخصا على الأقل في انفجار داخل مسجد في مقر للشرطة الباكستانية اليوم (الإثنين 22 يناير/ كانون الثاني 2023) كما جرح 150 آخرون، حسبما أعلن متحدث باسم أحد المستشفيات في بيشاور بشمال غرب البلاد. ووقع الانفجار أثناء صلاة العصر في المدينة القريبة من أفغانستان.

وانهار جزء من سقف المسجد وجدار، وكان ناجون مضرجون بالدماء يحاولون الخروج بصعوبة بين الركام فيما كانت سيارات الإسعاف تنقل الجثث. وقال المتحدث باسم المستشفى الرئيسي في بيشاور محمد اسيم خان إنه "وضع طوارئ". ووفق التقديرات الأولية فإن المستشفى تلقى في البداية 17 جثة فيما حالة عدد من الجرحى وعددهم 80 حرجة، قبل أن تتفاقم الحصيلة وقالت الشرطة إن العديد من المصلين ما زالوا داخل المسجد، مؤكدة القيام بعمليات بحث حثيثة للعثور عن ناجين.

و.ب / ح.ز (د.ب.أ / أ.ف.ب)