مقتل كوزمينوف – هل دفع حياته ثمنا لانشقاقه عن الجيش الروسي؟

يبدو الأمر وكأنه فيلم مثير من أفلام الجريمة والأفلام البوليسية. فطيار المروحية الروسي الذي انشق قبل حوالي ستة أشهر عن جيش بلاده وقاد مروحيته إلى أوكرانيا وتسلم مكافأة سخية جدا، عثر عليه الآن مقتولا في إسبانيا. ما القصة؟

غادر الجندي الروسي المنشق ماكسيم كوزمينوف روسيا إلى أوكرانيا في أغسطس/ آب الماضي على متن طائرة مروحية عسكرية من طراز (إم آي - 8) مجهزة تجهيزا كاملا. وبعد الهبوط في مطار عسكري أوكراني، قتل اثنان آخران من أفراد طاقم المروحية بالرصاص أثناء فرارهما، وفقا لمصادر أوكرانية.

لم يكن الجنديان الآخران على متن المروحية على علم بالأمر في البداية. وعندما أدركا ما كان يحدث، أصيبا بالذعر لكنهما لم يتمكنا من فعل أي شيء لأن كوزمينوف كان الوحيد على متن الطائرة الذي يمكنه قيادة المروحية. وحاول تهدئة رفيقيه، لكن بعد هبوطهم حاولا الهرب. وقيل بإنهما قتلا على يد مقاتلين أوكرانيين، بحسب ما نقل موقع القناة الثانية الألمانية "ZDF" عن رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف.

ودعا كوزمينوف الطيارين الروس الآخرين إلى أن يحذوا حذوه وقال في فيلم وثائقي: "لن تندموا على ذلك".

أوكرانيا تحتفي بالمنشق كوزمينوف

واحتفت أوكرانيا بالانشقاق من جانب الطيار الروسي في أواخر الصيف الماضي باعتباره انقلابًا: "لم يفعل أحد ذلك من قبل، لكنني آمل أن نتمكن الآن من توسيع نطاقه"، كما قال رئيس وكالة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وتم استغلال هذا النجاح في وسائل الإعلام، حيث جعلت المخابرات الأوكرانية كوزمينوف يظهر في مؤتمر صحفي كما تم إنتاج فيلم وثائقي عن ذلك تم نشره على موقع يوتيوب. ويروي كوزمينوف فيه كيف طار فوق الحدود على ارتفاع بضعة أمتار فقط مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال. وبحسب المعلومات، فقد اتبع خطة تم إعدادها منذ أشهر مع المخابرات الأوكرانية. وكان دافعه هو الاعتراف بــ"ظلم الحرب العدوانية التي تخوضها بلاده"، بحسب ما نقل موقع "ZDF".

وفي المؤتمر الصحفي في أغسطس/ آب الماضي قال ماكسيم كوزمينوف إنه لا يخشى على سلامته، فهو متدين جدًا. فيما ذكر التلفزيون الرسمي في موسكو في الخريف الماضي أن الاستخبارات الروسية تلقت أمرا بقتل الرجل الذي اعتبرته موسكو خائنا.

وتلقى الطيار الروسي ما يعادل حوالي 496 ألف دولار من كييف مقابل انشقاقه وإحضار المروحية الثمينة إلى الجيش الأوكراني، بحسب ما ذكرت وكالات أنباء. وبالإضافة إلى "التعويضات المالية"، قدمت أوكرانيا أيضًا ضمانات أمنية واسعة النطاق.

وكانت أوكرانيا، التي تتصدى لغزو روسي واسع النطاق منذ فبراير/ شباط 2022، قد رصدت مكافآت مقابل المعدات العسكرية الروسية. وقد عرض على المنشقين الروس الذين يسلمون طائرة مقاتلة مكافأة يصل حدها الأقصى إلى ما يعادل أكثر من 990 ألف دولار.

حادث غامض في إسبانيا

يوم الاثنين الماضي (19 فبراير/ شباط 2024) قال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، للإذاعة العامة في البلاد إنه تم العثور على طيار المروحية الروسي ميتا في إسبانيا. ولم يذكر يوسوف مزيدا من التفاصيل عن ظروف وفاة الطيار.

ولم تصدر تأكيدات من السلطات الإسبانية بشان مقتل الطيار.

ويقال إن كوزمينوف قُتل بعد إصابته بعدة رصاصات في جراج (مرآب) للسيارات تحت الأرض في بلدة فيلاجويوسا بجنوب إسبانيا بالقرب من أليكانتي، حسبما أفادت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية، وكذلك أيضًا وسائل إعلام حكومية روسية. وبحسب تقارير لوكالات، فإن كوزمينوف كان يعيش مؤخراً في إسبانيا بجواز سفر أوكراني وتحت اسم مستعار وانضمت إليه صديقته السابقة.

وتتحدث وسائل الإعلام الإسبانية أيضًا عن جريمة قتل غامضة في مرآب للسيارات. وتم إطلاق ما يصل إلى اثنتي عشرة رصاصة على الضحية، وفقًا لتقرير محلي. واكتشف المحققون سيارة الهروب المحترقة للجناة في مكان قريب. وذكرت وكالة أنباء "EFE" أن دوائر الشرطة أكدت أن الضحية هو كوزمينوف، بحسب ما ذكر موقع القناة الثانية الألمانية "ZDF". ووصف جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي "SWR" الطيار بأنه "جثة أخلاقية". لإنه ارتكب جريمة، بحسب مدير الاستخبارات سيرغي ناريشكين، وفقا لوكالات الأنباء الروسية. ورفض ناريشكين التعليق أكثر على القضية.

رسالة إلى المنشقين الروس؟

وكان قد تم الإعلان رسميًا عن أن روسيا تستهدف حياة كوزمينوف، فقد وعد مسؤولو المخابرات بوزارة الدفاع بـ"العثور على الخائن والقاتل ماكسيم كوزمينوف وتدميره"، حسبما ذكرت مثلا بوابة الأخبار الروسية برافدا في الخريف الماضي.

وبالنسبة لفيليب إيدر، القائد العسكري والخبير في شؤون أوكرانيا بالجيش النمساوي، لم تكن وفاة كوزمينوف مفاجئة وصرح إيدر للقناة الألمانية الثانية: "إذا كانت جريمة القتل يمكن إرجاعها بالفعل إلى فراره وليس لها أسباب أخرى، فإن الجريمة سيكون لها بالطبع في المستقبل تأثير رادع على المنشقين".

منشقون عن الجيش الروسي.. يبدأون حياة جديدة في ألمانيا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وكانت روسيا قد قامت في الماضي، مرارا وتكرارا، بقتل أشخاص في الخارج كانت تعتبرهم خونة، أو على الأقل حاولت قتلهم. وكتبت مواقع إخبارية موالية لبوتين في أوروبا الغربية، بما في ذلك بوابة صغيرة باللغة الإيطالية، عن كوزمينوف: "الخونة لا يعيشون طويلاً، وعاجلاً أم آجلاً، سيحين وقت الانتقام"، بحسب ما نقل موقع "n-tv" الإخباري الألماني.

وكالة الأنباء الروسية تاس استشهدت بتقارير تزعم تعاطي كوزمينوف للمخدرات والكحول ومضايقة الجيران. وزعمت تاس أيضًا أن الأجهزة الأوكرانية ربما تكون قد تخلصت من شاهد غير مريح. وقال موقع "n-tv" الإخباري الألماني إنه سيكون من مصلحة روسيا المزيد من تشويه سمعة ضحية القتل، وإنكار اللوم وفي الوقت نفسه ردع المنشقين المحتملين الآخرين.

ص.ش (د ب أ)