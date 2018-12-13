 مقتل فلسطيني طعن شرطييْن إسرائيلييْن في البلدة القديمة بالقدس | أخبار | DW | 13.12.2018

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أخبار

مقتل فلسطيني طعن شرطييْن إسرائيلييْن في البلدة القديمة بالقدس

قُتِل مسلح فلسطيني، بعد قيامه بطعن شرطيين إسرائيلييْن في البلدة القديمة بالقدس صباح الخميس. وقبل ذلك الهجوم قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين (اثنين) آخرين في الضفة الغربية، يتهمها جهاز "شين بيت"، بقتل إسرائيليين.

Israel Jerusalem Angriff Damaskus-Tor (picture alliance/ZUMA Press/M. Abu Turk)

صورة لحادث طعن في القدس القديمة (ارشيف)

طعن مسلح فلسطيني عنصري أمن إسرائيليين في البلدة القديمة في القدس ما تسبب بجرحهما قبل أن تطلق الشرطة النار على المهاجم وترديه قتيلا، بحسب بيان للشرطة. وأفاد البيان أن عنصري شرطة الحدود المصابين ليسا بحالة خطر، لكنه لم يورد أي تفاصيل عن هوية المهاجم.

مختارات

أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص على فلسطينيين مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بعد أن طعنا ثلاثة أشخاص وأصاباهم. ووقع حادث الطعن خارج باب الخليل أحد المداخل الرئيسية للبلدة القديمة في القدس. (23.12.2015)

قتل فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة بعد طعن جندي إسرائيلي في حرس الحدود. ووصفت حالة الجندي بالحرجة. كما أصيبت سائحة بجروح في حادث طعن ثان لاذ منفذه بالفرار. والجيش الإسرائيلي يغلق محطة إذاعة فلسطينية ثالثة بالخليل. (29.11.2015)

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اعتداء الطعن أسفر عن إصابة شرطية وشرطي من قوات الحدود، وأن إصابتهما طفيفة. وأضافت أن أحد المصابين تمكن من إطلاق النار على الفلسطيني ما أسفر عن مقتله.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية أطلقت ما بين 10 و12 رصاصة على الشاب الفلسطيني، وتركته ينزف لنحو 40 دقيقة قبل أن يلقى حتفه.

والبلدة القديمة في القدس مقسمة بين الاسرائيليين والفلسطينيين لكنها خاضعة لسيطرة القوات الإسرائيلية. ويأتي الهجوم على وقع القلق المتزايد بشأن ارتفاع منسوب العنف في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.

قتل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

وفي حادثين منفصلين وقعا ليل الأربعاء وصباح الخميس، قتلت السلطات الإسرائيلية فلسطينيين تتهمهما بتنفيذ هجمات ضد مواطنين إسرائيليين. وقال جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في بيان إنه بعد مطاردة استمرت شهرين تم قتل أشرف نعالوة (23 عاماً)، الذي كان قتل بالرصاص امرأة في الثامنة والعشرين من العمر ورجلا في الخامسة والثلاثين في منطقة بركان الصناعية في شمال الضفة الغربية.

وكان الشين بيت أعلن قبل ذلك أن القوات الإسرائيلية قتلت الأربعاء فلسطينياً آخر خلال محاولتها اعتقاله في قريته بالضفة الغربية بشبهة ضلوعه في هجوم مسلح استهدف الأحد مدنيين إسرائيليين ما أدى إلى جرح سبعة منهم، بينهم امرأة حامل توفي جنينها بعدما ولدته قبل أوانه بسبب إصابتها.

يذكر أن البلدة القديمة في القدس أهم المواقع المقدسة بالنسبة للديانات المسيحية واليهودية والإسلام، لكنها شهدت عدة اعتداءات نفذها فلسطينيون بسكاكين في كثير من الحالات. وتراجع عدد الهجمات على غرار هجوم الخميس خلال السنوات الأخيرة لكنها لا زالت تتم بوتيرة أقل.

ص.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Jerusalem US-Präsident Trump Benjamin Netanjahu (picture-alliance/Zuma/M. Stern)

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  • Jerusalem - Ölberg, Touristen (Reuters/R. Zvulun)

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  • Jerusalem 1967 Blick vom Ölberg (Reuters/Government Press Office)

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    جبل الزيتون في الماضي

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  • Jerusalem al-Aqsa-Moschee (Reuters/A. Awad)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

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  • Jerusalem 1967 - al-Aqsa-Moschee (Reuters/)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

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    الأقصى هو أكبر مسجد في المدينة شُيد في بداية القرن الثامن. وتعتبر الباحة المحيطة به بحدائقها ونافوراتها وبناياتها القديمة أماكن مقدسة. ويتسع المسجد الأقصى لحولي 4.000 مصلي.

  • Jerusalem - Damaskustor (Reuters/R. Zvulun)

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    باب دمشق اليوم

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  • Jerusalem 1967 Damascus Gate (Reuters/)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    باب دمشق سابقا

    باب دمشق أخذ هذا الاسم، لأن الشارع يؤدي إلى اتجاه دمشق السورية، وهو من أقدم وأكبر أبواب سور المدينة الذي يعود للقرن الـ 16. ولم يتغير الكثير منذ أخذ هذه الصورة في يوليو 1967 باستثناء ضجيج السيارات والازدحام خارج السور.

  • Israel - Jerusalem - Altstadt (Reuters/A. Awad)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    المدينة القديمة اليوم

    أزقة متشعبة تحدد معالم الحي اليهودي والحي العربي والحي المسيحي والأرمني داخل المدينة القديمة للقدس، وهي محاطة بسور بُني بين 1535 و 1538 إبان حكم السلطان سليمان. وتم إعلان المدينة القديمة للقدس في 1981 المترامية على مساحة متر مربع ثراتا ثقافيا عالميا من قبل هيئة اليونيسكو.

  • Jerusalem 1967 Old City scene- Altstadt (Reuters/Fritz Cohen/Courtesy of Government Press Office)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    المدينة القديمة سابقا

    بعض الأشياء لا تتغير أبدا: فحتى بعد مرور 50 عاما على هذه الصورة من عام 1967 مازال شباب متجولون عبر الأزقة يبيعون حلويات محلية.

  • Jerusalem Klagemauer (Reuters/R. Zvulun)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    حائط المبكى اليوم

    حائط المبكى الشهير هو أكبر مكان مقدس عند اليهود. هنا تُقام الصلوات مع الفصل بين الجنسين. ويتم قراءة صلوات أو خزن أوراق الأمنيات في شقوق الحائط، وكذلك من طرف أشخاص من ديانات أخرى. إمكانية عملية: هذا يمكن القيام به عبر الانترنيت، إذ يتم طبع تلك الأماني على الورق في القدس ويتم وضعها في شقوق حائط المبكى.

  • Jerusalem 1967 klagemauer Reuters/Fritz Cohen/Government Press Office)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    حائط المبكى سابقا

    الصورة من الأول سبتمبر 1967 تُظهر إسرائيليين أمام حائط المبكى، وهو يُسمى أيضا الحائط الغربي. وكان بالإمكان في تلك الفترة المرور مجددا إلى الحائط بعدما كان قبلها طوال 19 سنة تحت رقابة أردنية.


مختارات

القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

تضم القدس مواقع إسلامية ويهودية ومسيحية مقدسة، لكنها في الوقت ذاته باتت أهم رمز للتوترات القائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كيف يبدو ماضي هذه المدينة وحاضرها بعد أن أصبح وضعها عثرة في محادثات السلام بين الجانبين؟ (06.12.2017)  

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