مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى

قالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا لم يتم تحديد هويته بعدما أطلق النار باتجاه ضباط في البلدة القديمة بالقدس اليوم الإثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2020)

وذكرت الشرطة في بيان "وصل المشتبه به إلى باب حطة (قرب المسجد الأقصى) وأطلق النار على موقع للشرطة ببندقية" هجومية. وأفادت السلطات أن شرطيا أصيب بجروح طفيفة جراء سقوطه خلال المطاردة. ووقع الهجوم في البلدة القديمة بالقدس التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.

وقالت المتحدثة في بيان إن الرجل أطلق النار باتجاه مجموعة من الضباط عند نقطة أمنية بالبلدة القديمة. وقال البيان إن الشرطة طاردت الرجل سيرا على الأقدام "وهي تطلق النار عليه وتم تحييده".

وشهدت البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية، التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 ويريدها الفلسطينيون جزءا من دولة مستقبلية، هجمات فلسطينية متفرقة على إسرائيليين منذ انهيار محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في عام 2014.

ع.أ.ج/ أ.ح ( د ب ا، رويترز، أ ف ب)