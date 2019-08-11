 مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.12.2020

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أخبار

مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية قرب المسجد الأقصى

أعلنت مصادر فلسطينية عن مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار على قوة أمنية إسرائيلية قرب المسجد الأقصى في القدس. وجرح شرطي إسرائيلي نتيجة الحادث.

داخل الحرم القدسي بالقرب من باب حطة

داخل الحرم القدسي بالقرب من باب حطة

قالت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا لم يتم تحديد هويته بعدما أطلق النار باتجاه ضباط في البلدة القديمة بالقدس اليوم الإثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2020)

مختارات

أصيب عدة فلسطينيين إثر اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية في حرم المسجد الأقصى في القدس، بينما منعت الشرطة اليهود من الدخول إلى الموقع لإحياء ذكرى "خراب الهيكل".

أعلن الأردن رفضه قرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مبنى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، مؤكدا أن إدارة أوقاف القدس هي "صاحبة الاختصاص الحصري" في إدارة جميع شؤون المسجد. من جانبها اتهمت الرئاسة الفلسطينية إسرائيل بالتصعيد.

وذكرت الشرطة في بيان "وصل المشتبه به إلى باب حطة (قرب المسجد الأقصى) وأطلق النار على موقع للشرطة ببندقية" هجومية. وأفادت السلطات أن شرطيا أصيب بجروح طفيفة جراء سقوطه خلال المطاردة. ووقع الهجوم في البلدة القديمة بالقدس التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.

وقالت المتحدثة في بيان إن الرجل أطلق النار باتجاه مجموعة من الضباط عند نقطة أمنية بالبلدة القديمة. وقال البيان إن الشرطة طاردت الرجل سيرا على الأقدام "وهي تطلق النار عليه وتم تحييده".

وشهدت البلدة القديمة وأجزاء أخرى من القدس الشرقية، التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 ويريدها الفلسطينيون جزءا من دولة مستقبلية، هجمات فلسطينية متفرقة على إسرائيليين منذ انهيار محادثات السلام التي رعتها الولايات المتحدة في عام 2014.

ع.أ.ج/ أ.ح ( د ب ا، رويترز، أ ف ب)

  • Jerusalem US-Präsident Trump Benjamin Netanjahu (picture-alliance/Zuma/M. Stern)

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  • Jerusalem - Ölberg, Touristen (Reuters/R. Zvulun)

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  • Jerusalem 1967 Blick vom Ölberg (Reuters/Government Press Office)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    جبل الزيتون في الماضي

    قبل 50 عاما تقريبا كان الوضع مختلفا: نظرة إلى سور المدينة وقبة الصخرة توحي بأن الصورة المأخوذة في 7 يونيو 1967 صورة من جبل الزيتون. هذه المجموعة من الجنود جعلت من جبل الزيتون أثناء حرب الستة أيام منطلقا لإصدار الأوامر.

  • Jerusalem al-Aqsa-Moschee (Reuters/A. Awad)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    مسجد الأقصى اليوم

    المسجد الأقصى في المدينة القديمة للقدس يُعتبر أهم ثالث محج في الإسلام بعد مكة والمدينة. ويحتل الحرم القدسي مكانة هامة عند اليهود الذين يقولون بأن المكان كان يحتضن الهيكل الأول والثاني. وتحصل من حين لآخر توترات. وتتحمل إسرائيل منذ 1967 المسؤولية الأمنية، فيما تتولى مؤسسة إسلامية إدارة الشؤون المدنية والدينية.

  • Jerusalem 1967 - al-Aqsa-Moschee (Reuters/)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    المسجد الأقصى في الماضي

    الأقصى هو أكبر مسجد في المدينة شُيد في بداية القرن الثامن. وتعتبر الباحة المحيطة به بحدائقها ونافوراتها وبناياتها القديمة أماكن مقدسة. ويتسع المسجد الأقصى لحولي 4.000 مصلي.

  • Jerusalem - Damaskustor (Reuters/R. Zvulun)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    باب دمشق اليوم

    هذه البوابة المثيرة تفصل بين الحيين المسيحي والإسلامي. ومن يمر عبر الباب يجد نفسه داخل سوق عربية شعبية بأزقتها الضيقة. لكن المدخل الشمالي إلى المدينة القديمة بالقدس اكتسب شهرة حزينة: فباب دمشق يشهد منذ سنوات حصول اعتداءات دموية فلسطينية.

  • Jerusalem 1967 Damascus Gate (Reuters/)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    باب دمشق سابقا

    باب دمشق أخذ هذا الاسم، لأن الشارع يؤدي إلى اتجاه دمشق السورية، وهو من أقدم وأكبر أبواب سور المدينة الذي يعود للقرن الـ 16. ولم يتغير الكثير منذ أخذ هذه الصورة في يوليو 1967 باستثناء ضجيج السيارات والازدحام خارج السور.

  • Israel - Jerusalem - Altstadt (Reuters/A. Awad)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    المدينة القديمة اليوم

    أزقة متشعبة تحدد معالم الحي اليهودي والحي العربي والحي المسيحي والأرمني داخل المدينة القديمة للقدس، وهي محاطة بسور بُني بين 1535 و 1538 إبان حكم السلطان سليمان. وتم إعلان المدينة القديمة للقدس في 1981 المترامية على مساحة متر مربع ثراتا ثقافيا عالميا من قبل هيئة اليونيسكو.

  • Jerusalem 1967 Old City scene- Altstadt (Reuters/Fritz Cohen/Courtesy of Government Press Office)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    المدينة القديمة سابقا

    بعض الأشياء لا تتغير أبدا: فحتى بعد مرور 50 عاما على هذه الصورة من عام 1967 مازال شباب متجولون عبر الأزقة يبيعون حلويات محلية.

  • Jerusalem Klagemauer (Reuters/R. Zvulun)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    حائط المبكى اليوم

    حائط المبكى الشهير هو أكبر مكان مقدس عند اليهود. هنا تُقام الصلوات مع الفصل بين الجنسين. ويتم قراءة صلوات أو خزن أوراق الأمنيات في شقوق الحائط، وكذلك من طرف أشخاص من ديانات أخرى. إمكانية عملية: هذا يمكن القيام به عبر الانترنيت، إذ يتم طبع تلك الأماني على الورق في القدس ويتم وضعها في شقوق حائط المبكى.

  • Jerusalem 1967 klagemauer Reuters/Fritz Cohen/Government Press Office)

    القدس بين الأمس واليوم.. رمز للصراع والسلام

    حائط المبكى سابقا

    الصورة من الأول سبتمبر 1967 تُظهر إسرائيليين أمام حائط المبكى، وهو يُسمى أيضا الحائط الغربي. وكان بالإمكان في تلك الفترة المرور مجددا إلى الحائط بعدما كان قبلها طوال 19 سنة تحت رقابة أردنية.


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