مقتل فلسطينيين إثنين في غزة والاتحاد الأوروبي يحذر من استمرار التصعيد

حذر الاتحاد الأوروبي الجمعة (10 آب/أغسطس 2018) من "قرب" اندلاع نزاع جديد بين إسرائيل وقطاع غزة بعد المواجهات الأخيرة، داعيا إلى عدم تعريض مزيد من المدنيين للخطر. وقالت متحدثة باسم الاتحاد للشؤون الخارجية في بيان إن "تصعيد العنف في الأيام الأخيرة أدى في شكل خطير إلى تقريب غزة وإسرائيل من نزاع جديد". وأضاف البيان أن "الأولوية الرئيسية الآن هي نزع فتيل التصعيد وعدم تعريض حياة المدنيين لمزيد من الخطر".

ووصف الاتحاد الأوروبي الجمعة اطلاق الصواريخ من غزة على جنوب إسرائيل بأنه أمر "مرفوض" و"كذلك أعمال عنف واستفزازات أخرى ضد إسرائيل من جانب حماس وناشطين فلسطينيين آخرين". وتابع "مع تمتعها بحق الدفاع عن نفسها، ينتظر من إسرائيل أن تواصل ضبط النفس وأن تقوم بكل ما هو ممكن لتجنب مقتل مدنيين في غزة"، معربا عن أسفه "للوفاة المأسوية" لأم فلسطينية حامل وطفلتها. وأكد الاتحاد "دعمه الكامل لجهود مصر والأمم المتحدة لاحتواء التوتر" في غزة وشدد على استمرار دعمه "للمصالحة بين الفلسطينيين لجمع غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية واحدة وشرعية".

ميدانيا، قتل فلسطيني ثان الجمعة برصاص جنود إسرائيليين على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل، بحسب ما افادت وزارة الصحة في القطاع. وقتل علي سعيد العالول في المنطقة نفسها التي قضى فيها مسعف فلسطيني في وقت سابق في جنوب قطاع غزة. واشارت الوزارة الى إصابة 242 آخرين على الأقل في المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية.

ح.ع.ح/ي.ب(أ.ف.ب/د.ب.أ)