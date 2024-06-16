مقتل عناصر على صلة بـ "داعش" في سجن بجنوب روسيا

"تصفية عناصر على صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية" احتجزوا حارسين في سجن بمنطقة في جنوب روسيا، وفقا لما أعلنت عنه إدارة السجون الروسية، التي أضافت أن مركز الاحتجاز بات يعمل "بشكل طبيعي والوضع تحت السيطرة".

أعلنت دائرة السجون الروسية الأحد (16 يونيو/ حزيران 2024) في بيان، تحرير حارسين احتجزهما عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" رهائن في سجن بمنطقة روستوف بجنوب روسيا. وأفاد البيان أنه "خلال عملية خاصة ... تمت تصفية المجرمين وتحرير الموظفَين المحتجزَين رهينتين من دون إصابتهما بجروح".

وأمكن سماع دوي إطلاق نار كثيف من أسلحة آلية في لقطات نشرتها قنوات روسية على تليغرام.

وكانت دائرة السجون قد ذكرت في وقت سابق في بيان أن "الموقوفين المعتقلين في إحدى زنزانات مركز الاعتقال الرقم 1 ... في منطقة روستوف احتجزوا حارسين رهينتين"، تحت تهديد السكين، مضيفة أن "المفاوضات جارية لإطلاق سراح الرهينتين".

واقتحمت قوات خاصة موقع الاحتجاز، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، وقامت بتصفية المحتجزين.

وقال مصدر في قوات الأمن ردّاً على أسئلة وكالة تاس الرسمية أن بين محتجزي الحارسين عناصر من تنظيم "الدولة الإسلامية" كان من المفترض أن يمثلوا أمام المحكمة لاتهامهم بـ"الإرهاب".

وشهدت روسيا عدة اعتداءات وهجمات أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

ففي 22 آذار/مارس، فتح مسلحون النار داخل قاعة عروض موسيقية قرب موسكو ما أسفر عن سقوط 144 قتيلا على الأقل ومئات الجرحى، في أعلى حصيلة اعتداء على الأراضي الروسية منذ 2004.

واعتقل عشرون شخصا منذ ذك الحين بينهم المهاجمون الأربعة وجميعهم يتحدرون من طاجيكستان، الجمهورة السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى والمجاورة لأفغانستان.

ع.ش/و.ب (أ ف ب، رويترز، د ب أ)