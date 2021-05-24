 مقتل عشرة أفغان على الأقل يعملون بوكالة إزالة الألغام | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.06.2021

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أخبار

مقتل عشرة أفغان على الأقل يعملون بوكالة إزالة الألغام

مقتل عشرة خبراء لإزالة الألغام في أفغانستان، حمّلت الحكومة الأفغانية مسؤوليته لحركة طالبان، بينما تنفي الأخيرة أية علاقة لها بذلك. وتركيا تعرض حماية مطار كابول.

مقتل ثمانية أفغان يعملون في إزالة الألغام في هجوم شنيع وأصابع الاتهام تتجه إلى طالبان.

مقتل ثمانية أفغان يعملون في إزالة الألغام في هجوم شنيع وأصابع الاتهام تتجه إلى طالبان.

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأربعاء (التاسع من يونيو/ حزيران 2021)، أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في هجوم استهدف خبراء إزالة ألغام في إقليم بغلان شمالي البلاد. وأضاف البيان أن ما لا يقل عن 14 آخرين أصيبوا في الهجوم الذي استهدف معسكرا لإزالة الألغام الليلة الماضية بمنطقة بغلان مرزاكي بالإقليم. ويتبع هذا المعسكر إلى منظمة "هالو ترست" الدولية المعنية بإزالة الألغام، وفق مصادر رسمية.

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الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ومستقبل البلاد

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة، إلا أن وزارة الداخلية حملت حركة طالبان المسؤولية عنه، وقال جاويد بشارات المتحدث باسم شرطة الإقليم لقد "جمعتهم طالبان في غرفة واحدة وأطلقت عليهم النار".

طالبان تنفي

في المقابل تنفي حركة طالبان أي علاقة لها بالهجوم. وكتب المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، على تويتر: "ندين الهجوم على أفراد عزّل، ونعتبره أمراً شنيعاً".

وأضاف مجاهد أن طالبان لديها علاقات "طبيعية" مع المنظمة غير الحكومية. ووفقا للموقع الإلكتروني للمنظمة، فإن لها 2600 من العاملين في أفغانستان.

مختارات

الجيش الألماني بدأ في سحب قواته من أفغانستان بعد حوالي عشرين عاماً على تواجدها هناك، وذلك بالتزامن مع قرار مماثل لحلف شمال الأطلسي وإعلان الرئيس الأمريكي بايدن سحب القوات الأمريكية في سبتمبر/ أيلول.

انسحاب الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) العسكري يثير مخاوف البعض من عودة حركة طالبان للحكم وانتعاش نشاط "القاعدة" وفقدان المكاسب الديمقراطية وعودة الانتهاكات بحق المرأة.

أكدت برلين أنها ستواصل دعمها المدني داخل أفغانستان في المستقبل رغم سحب الجيش الألماني منها. جاء ذلك بعد أن حذرت رعاياها في أفغانستان من احتمال تعرضهم لأخطار بعد الانسحاب المزمع لقوات حلف الناتو.

يأتي ذلك وسط تصاعد الاشتباكات في أفغانستان قبل ثلاثة أشهر من الانسحاب المزمع للقوات الدولية.

وقال مسؤولون بارزون بالحكومة أول أمس الاثنين إن 150 جنديا أفغانيا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات شنّها مقاتلو طالبان في الساعات الأربع والعشرين السابقة. وقبل يومين أعلن مسؤولون أن مسلحي الحركة سيطروا على منطقتين جديدتين في أفغانستان، بعد قتال عنيف في منطقة جاجاتو بإقليم غزني الواقع في جنوب شرق البلاد، تخلت على إثره قوات الأمن المحاصرة عن مركز المنطقة.

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وساطة أمريكية بين طالبان والحكومة الأفغانية

في ذات الوقت، تخلت القوات الحكومية عن منطقة دولت آباد الواقعة في إقليم فارياب شمالي البلاد، كما تخلت من قبل عن منطقة قيصر في إقليم فارياب بعد أيام من القتال العنيف. وبالإضافة إلى ذلك، سيطر المتمردون على منطقة شهراك في إقليم غور غربي البلاد.

عرض تركي لحماية مطار كابول

وسط هذا المشهد، عرضت تركيا القيام بحراسة وتشغيل مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الأخرى من أفغانستان، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن تركيا تضع شروطا ينبغي تسويتها مع استعداد زعيمي البلدين للاجتماع الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لوسائل إعلام، إنهم يرحبون بالعرض التركي لكن أنقرة تطلب دعما أمريكيا كثيرا جدا للمهمة.

وسيبحث زعماء حلف الأطلسي قضية أفغانستان في اجتماع قمة يوم الاثنين المقبل، حيث سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة منذ تولي بايدن الرئاسة.

و.ب/م.س  (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

 

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