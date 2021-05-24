مقتل عشرة أفغان على الأقل يعملون بوكالة إزالة الألغام

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأربعاء (التاسع من يونيو/ حزيران 2021)، أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في هجوم استهدف خبراء إزالة ألغام في إقليم بغلان شمالي البلاد. وأضاف البيان أن ما لا يقل عن 14 آخرين أصيبوا في الهجوم الذي استهدف معسكرا لإزالة الألغام الليلة الماضية بمنطقة بغلان مرزاكي بالإقليم. ويتبع هذا المعسكر إلى منظمة "هالو ترست" الدولية المعنية بإزالة الألغام، وفق مصادر رسمية.

مشاهدة الفيديو 02:48 شارك الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ومستقبل البلاد إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3m5PE الانسحاب الأمريكي من أفغانستان ومستقبل البلاد

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة، إلا أن وزارة الداخلية حملت حركة طالبان المسؤولية عنه، وقال جاويد بشارات المتحدث باسم شرطة الإقليم لقد "جمعتهم طالبان في غرفة واحدة وأطلقت عليهم النار".

طالبان تنفي

في المقابل تنفي حركة طالبان أي علاقة لها بالهجوم. وكتب المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، على تويتر: "ندين الهجوم على أفراد عزّل، ونعتبره أمراً شنيعاً".

وأضاف مجاهد أن طالبان لديها علاقات "طبيعية" مع المنظمة غير الحكومية. ووفقا للموقع الإلكتروني للمنظمة، فإن لها 2600 من العاملين في أفغانستان.

يأتي ذلك وسط تصاعد الاشتباكات في أفغانستان قبل ثلاثة أشهر من الانسحاب المزمع للقوات الدولية.

وقال مسؤولون بارزون بالحكومة أول أمس الاثنين إن 150 جنديا أفغانيا على الأقل سقطوا بين قتيل وجريح في هجمات شنّها مقاتلو طالبان في الساعات الأربع والعشرين السابقة. وقبل يومين أعلن مسؤولون أن مسلحي الحركة سيطروا على منطقتين جديدتين في أفغانستان، بعد قتال عنيف في منطقة جاجاتو بإقليم غزني الواقع في جنوب شرق البلاد، تخلت على إثره قوات الأمن المحاصرة عن مركز المنطقة.

في ذات الوقت، تخلت القوات الحكومية عن منطقة دولت آباد الواقعة في إقليم فارياب شمالي البلاد، كما تخلت من قبل عن منطقة قيصر في إقليم فارياب بعد أيام من القتال العنيف. وبالإضافة إلى ذلك، سيطر المتمردون على منطقة شهراك في إقليم غور غربي البلاد.

عرض تركي لحماية مطار كابول

وسط هذا المشهد، عرضت تركيا القيام بحراسة وتشغيل مطار كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي الأخرى من أفغانستان، لكن مسؤولين أمريكيين قالوا إن تركيا تضع شروطا ينبغي تسويتها مع استعداد زعيمي البلدين للاجتماع الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لوسائل إعلام، إنهم يرحبون بالعرض التركي لكن أنقرة تطلب دعما أمريكيا كثيرا جدا للمهمة.

وسيبحث زعماء حلف الأطلسي قضية أفغانستان في اجتماع قمة يوم الاثنين المقبل، حيث سيلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة منذ تولي بايدن الرئاسة.

و.ب/م.س (أ ف ب، د ب أ، رويترز)