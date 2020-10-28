مقتل عشرة أشخاص في حوادث طعن في إقليم ساسكاتشيوان الكندي

قالت الشرطة الكندية يوم الأحد (الرابع من سبتمبر/ أيلول 2022) إنها تبحث عن شخصين يُعتقد أنهما قتلا عشرة أشخاص وأصابا مالا يقل عن 15 آخرين طعنا في إقليم ساسكاتشوان معظمهم في بلدة للسكان الأصليين في ساعة مبكرة من صباح الأحد.
وجرت حوادث الطعن في 13 موقعا وتعد من بين أكثر جرائم القتل العشوائي دموية في التاريخ الكندي الحديث ومن المؤكد أن يتردد صداها في جميع أنحاء كندا التي لم تعتاد على نوبات القتل العشوائي الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة.
وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو في بيان "أشعر بالصدمة والذهول من الهجمات المروعة التي وقعت اليوم. وككنديين ننعي كل المتضررين من هذا العنف المأساوي، ومع مواطني ساسكاتشوان". وقالت الشرطة أن المشتبه بهما هما داميان (31 عاما) ساندرسون ومايلز ساندرسون (30 عاما) ونشرت صور وأوصاف الشخصين، ولكن لم يذكر تفاصيل أخرى بشأن دوافعهما أو الضحايا.
وقال المسؤولون إن المشتبه بهما شوهدا لآخر مرة وهما يستقلان سيارة نيسان روج سوداء في مدينة ريجينا على بعد نحو 320 كيلومترا جنوبي موقع الهجمات. وقالت روندا بلاكمور قائدة شرطة الخيالة الكندية في ساسكاتشوان في مؤتمر صحفي إنه "يبدو أن بعض الضحايا كانوا مستهدفين وبعضهم قد يكون عشوائيا. لذا فإن التحدث عن الدافع وراء الهجمات سيكون صعبا للغاية في هذه التوقيت ".
وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إنه قد يكون هناك المزيد من الجرحى الذين ذهبوا بأنفسهم إلى مستشفيات مختلفة. وأضافت الشرطة أن الهجمات وقعت في 13 موقعا. وتم الإبلاغ عن حوادث الطعن في ساعة مبكرة من الصباح، وفي الساعة 8.20 صباحا بالتوقيت المحلي أصدرت الشرطة تحذيرا من وجود أشخاص خطرين على مستوى الإقليم. وبحلول فترة ما بعد الظهر أصدرت تحذيرات مماثلة في إقليمي ألبرتا ومانيتوبا المجاورين لساسكاتشوان.
ع.ش/ ح.ز (رويترز، أ ف ب)
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خليج هدسون - ملاذ صيفي وأكبر مكان لتجمع الحيتان البيضاء في العالم
الحيتان البيضاء في رحلة
أكثر من سبعة شهور في السنة الواحدة بين نوفمبر/ تشرين الثاني ويونيو/ حزيران يكون خليج هودسون في شمال كندا متجمدا. لكن عندما يبدأ الطقس في التحسن يرحل في كل سنة حوالي 55.000 من الحيتان "البيضاء" (حوت البيلوغا) من منطقة القطب الشمالي عبر الأطلسي إلى المياه الدافئة في الخليج لتلد صغارها في مكان دافئ نسبيا وآمن. وهناك يكون أكبر تجمع للحيتان البيضاء في العالم.
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خليج هدسون - ملاذ صيفي وأكبر مكان لتجمع الحيتان البيضاء في العالم
سرور عائلي للحيتان
صغار الحيتان تظل مرتبطة بأمهاتها طوال سنتين وتنمو في العادة في المياه الباردة حول غرينلاند وشمال كندا والنرويج وروسيا. واللون الرمادي للحيتان الصغيرة يكون مختلفا عن اللون الأبيض الناصع للحيتان الكبيرة، التي يصل طولها إلى ستة أمتار وتعيش بين 40 إلى 60 سنة.
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خليج هدسون - ملاذ صيفي وأكبر مكان لتجمع الحيتان البيضاء في العالم
فن التواصل بالأصوات
والحيوانات اللعوبة بابتسامتها الصبيانية تقترب في الغالب في فضول من البشر، عندما تكون في رحلتها الجماعية عبر المياه وتتواصل فيما بينها بأصوات خاصة، ما يجلب فرحة السياح الذين يأتون إلى كندا لمشاهدة تلك الحيتان الكبيرة. وهذه الحيتان الكبيرة تسبح معا في منطقة فم خليج هودسون.
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خليج هدسون - ملاذ صيفي وأكبر مكان لتجمع الحيتان البيضاء في العالم
طائر الكناري للبحار
وحيتان البيلوغا تجيد حوالي 50 صوتا مختلفا: بسبب صفيرها الذي يجعلها توصف بطائر كناري البحار. "وحيتان البيلوغا حيوانات تملك أصواتا خاصة تكون بالنسبة إليها كالنظر"، كما قالت الباحثة فاليريا فيرغارا من منظمة الحفاظ على الشواطئ لوكالة الأنباء الفرنسية.
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خليج هدسون - ملاذ صيفي وأكبر مكان لتجمع الحيتان البيضاء في العالم
تعايش الانسان والحيوان
"الهجرة الكبيرة"، هكذا يسمي سكان القطب الشمالي فترة شهور الصيف، عندما تنتقل الحيتان "البيضاء" من القطب الشمالي في اتجاه المياه الجنوبية. وحيتان البيلوغا تعني الكثير بالنسبة إلى السكان الأصليين في كندا، من الناحية الثقافية أو كغنيمة. في مدينة تشرشل الصغيرة يتم التنويه بالعلاقة القائمة بين البشر والحيوان برسم الغرافيتي هذا.
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خليج هدسون - ملاذ صيفي وأكبر مكان لتجمع الحيتان البيضاء في العالم
بيئة حيوانات مهددة
في مياه الخليج تكون البيلوغا محمية من الأوركاس؛ لكن هنا أيضا تلوح المخاطر: هذا الحوت يطارده دب قطبي. لكن القلق الأكبر يراه الباحثون في مشكلة سببها الانسان: تراجع جليد البحار بسبب تغير المناخ. فبيئة الحيوانات هناك مهددة بسبب ذلك.
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خليج هدسون - ملاذ صيفي وأكبر مكان لتجمع الحيتان البيضاء في العالم
آفاق قاتمة
تأثيرات أخرى للبشر تضر بمجال عيش الحيتان الكبيرة: بـ 1،23 مليون كيلومتر مربع تكون مساحة خليج هودسون هائلة؛ لكن الضرر من جراء سموم البيئة يكون أعلى. والبيلوغا تتأثر بسبب ذلك إذ يتم بصفة متزايدة رصد أمراض السرطان والجلد لدى الحيتان. لكنها تبقى أليفة: هنا تتحلق عائلة من البيلوغا حول زورق بحوث في خليج تشرشل. إعداد: نيله ينش/م.أ.م