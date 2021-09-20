مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بجامعة روسية واعتقال المهاجم

قتل طالب ثمانية أشخاص على الأقل بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية الاثنين (20 أيلول/سبتمبر 2021)، قبل أن تعتقله السلطات، وفق ما أعلن محققون.

ونقلت وكالة سبوتنك الروسية للأنباء عن سفيتلانا بيترينكو المتحدثة باسم لجنة التحقيقات في روسيا القول إن المهاجم، وهو طالب، قاوم احتجازه وأصيب. وأضافت المتحدثة أنه تم فتح تحقيق جنائي في الواقعة. وسبق أن أشارت حصيلة اللجنة إلى سقوط خمسة قتلى وستة جرحى.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون بمتعلّقاتهم من نوافذ المباني في حرم الجامعة قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم. وفي تسجيلات مصوّرة بثّتها وسائل الإعلام الرسمية وقيل إنها التقطت خلال الاعتداء، ظهر شخص يرتدي اللون الأسود وخوذة يحمل سلاحا ويسير في حرم الجامعة.

وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبيا في روسيا نظرا للإجراءات الأمنية المشددة في المنشآت التعليمية ولصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني، رغم إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.

ذكر محققون أن المهاجم كان يعاني من خلل عقلي، لكن اعتبر أنه مؤهل للحصول على رخصة لشراء البندقية نصف الآلية التي استخدمها في الاعتداء.

ز.أ.ب/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)