 مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بجامعة روسية واعتقال المهاجم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.09.2021

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مقتل عدة أشخاص في إطلاق نار بجامعة روسية واعتقال المهاجم

قالت سلطات إنفاذ القانون في روسيا إن طالبا مسلحا فتح النار في جامعة بمدينة بيرم مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. وذكرت لجنة التحقيقات أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح في الاعتداء فيما أصيب المهاجم بجروح أيضا أثناء اعتقاله.

طلاب يقفزون من نوافذ المباني في حرم الجامعة بمدينة بيرم هربا من المهاجم

طلاب يقفزون من نوافذ المباني في حرم الجامعة بمدينة بيرم هربا من المهاجم

قتل طالب ثمانية أشخاص على الأقل بإطلاق النار عليهم في حرم جامعة في مدينة بيرم الروسية الاثنين (20 أيلول/سبتمبر 2021)، قبل أن تعتقله السلطات، وفق ما أعلن محققون.

مختارات

في حادثة لم تعرف دوافعها بعد، قتل تسعة أشخاص وجرح نحو 20 آخرين معظمهم من التلاميذ، في إطلاق نار داخل مدرسة في روسيا. والمشتبه به شاب يبلغ من العمر 19 عاما.

ونقلت وكالة سبوتنك الروسية للأنباء عن سفيتلانا بيترينكو المتحدثة باسم لجنة التحقيقات في روسيا القول إن المهاجم، وهو طالب، قاوم احتجازه وأصيب. وأضافت المتحدثة أنه تم فتح تحقيق جنائي في الواقعة. وسبق أن أشارت حصيلة اللجنة إلى سقوط خمسة قتلى وستة جرحى.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي طلابا يرمون بمتعلّقاتهم من نوافذ المباني في حرم الجامعة قبل أن يقفزوا هربا من المهاجم. وفي تسجيلات مصوّرة بثّتها وسائل الإعلام الرسمية وقيل إنها التقطت خلال الاعتداء، ظهر شخص يرتدي اللون الأسود وخوذة يحمل سلاحا ويسير في حرم الجامعة.

وتعد عمليات إطلاق النار في أماكن الدراسة نادرة نسبيا في روسيا نظرا للإجراءات الأمنية المشددة  في المنشآت التعليمية ولصعوبة شراء الأسلحة النارية بشكل قانوني، رغم إمكانية تسجيلها كبنادق صيد.

ذكر محققون أن المهاجم كان يعاني من خلل عقلي، لكن اعتبر أنه مؤهل للحصول على رخصة لشراء البندقية نصف الآلية التي استخدمها في الاعتداء.

ز.أ.ب/ص.ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

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