 مقتل عدة أشخاص في أسوأ عملية إطلاق نار عشوائي تشهدها كندا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.04.2020

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مقتل عدة أشخاص في أسوأ عملية إطلاق نار عشوائي تشهدها كندا

أقدم رجل مسلح على قتل 16 شخصا على الأقل بينهم شرطية لدوافع لا تزال مجهولة، وذلك خلال عملية إطلاق نار عشوائي بمنطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا. ولاتزال دوافع الجريمة مجهولة، والشرطة تواصل تحقيقاتها.

مقتل شرطي في تبادل لإطلاق النار مع مسلح في منطقة نوفا سكوتيا الكندية الريفية يوم 19.04.2020

مقتل 16 شخصا في عملية إطلاق نار عشوائي في كندا

قتل مسلح متنكر في زي رجل شرطة 16 شخصا على الأقل في إطلاق نار استمر 12 ساعة بدأ ليل السبت/ الأحد في ريف نوفا سكوتيا، في إقيلم أتلاتنيك كوست في كندا، فيما أصبح أسوأ إطلاق نار عشوائي يحدث في تاريخ كندا.

مختارات

قالت المفوضة بريندا لوكي، رئيسة الشرطة الملكية الكندية- قوة الشرطة الوطنية في كندا- مساء أمس الأحد (19 نيسان/ أبريل 2020) إن ضابطة شرطة والمشتبه به من بين القتلى.

وأكد مكتب لوكي في وقت متأخر يوم الأحد أن 17 شخصا على الأقل قتلوا، من بينهم المشتبه به، في الوقت الذي استمرت فيه حصيلة القتلى في الارتفاع طوال المساء. وقال مسؤولو الشرطة الملكية الكندية في نوفا سكوتيا في وقت سابق إن تحقيقاتهم مستمرة وأن عدد الضحايا قابل للارتفاع.

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إطلاق نار في مركز تسوق بولاية أوهايو الأمريكية

ومع الإعلان عن الحصيلة الجديدة للقتلى، فإن إطلاق النار في نوفا سكوتيا يتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجله مسلح وحيد أطلق النار على 14 طالبة في مدرسة الفنون التطبيقية في مونتريال في 6 كانون الأول/ديسمبر عام 1989. 

وأضافت لوكي أنه من السابق لأوانه تحديد الدافع وراء إطلاق النار في عدة مواقع عبر المقاطعة، لكنها ذكرت أن الحادث لا يبدو له صلة بالإرهاب.

وحددت الشرطة هوية المشتبه به، ويدعى غابريال وورتمان (51 عاما)، وقد بدأت بمطاردته منذ ليل السبت بعد تلقيها بلاغات عن سماع أصوات طلقات نارية في بلدة بورتابيك الصغيرة على بعد 100 كيلومتر من هاليفاكس.

وقدم رئيس الوزراء جاستن ترودو تعازيه خلال مؤتمر صحفي في أوتاوا يوم الأحد. وقال ترودو "مشاعري القلبية مع كل المتضررين من هذا الموقف الرهيب. أود أن أشكر الشرطة على عملها الشاق وكذلك المواطنين على تعاونهم مع السلطات".

ع.ج/ ع.ش (أ ف ب، د ب أ)

  • Großbritannien Polizeieinsatz nach Explosion in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    أكدت الشرطة البريطانية سقوط 19 قتيلاً ونحو 50 جريحاً في انفجار هز قاعة للحفلات في مانشستر.

  • Großbritannien Polizeieinsatz nach Explosion in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    قال مسؤولان أمريكيان فضلا عدم الكشف عن اسميهما إن الدلائل الأولية تشير إلى أن انتحاريا هو من قام بالتفجير.

  • Großbritannien Polizeieinsatz in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    وبينما كان الكثيرون يعتقدون أن الانفجار وقع داخل قاعة الحفلات، أعلنت إدارة "مانشستر أرينا" المشرفة على القاعة، أن الانفجار وقع خارج القاعة لدى مغادرة الحضور.

  • Großbritannien Polizeieinsatz in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    قاعة "مانشستر أرينا" التي استهدفها الانفجار تعد أكبر قاعة احتفالات مغلقة في أوروبا وافتتحت في 1995 وتبلغ طاقتها الاستيعابية 21 ألف شخص، حسب معلومات رسمية. وتستضيف القاعة حفلات موسيقية وأحداثا رياضية.

  • Großbritannien Polizeieinsatz in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    الشرطة البريطانية قالت إنها تتعامل مع الانفجار الذي وقع في حفل للمغنية الأمريكية أريانا غراندي باعتباره "حادثا إرهابيا".

  • London Premierministerin Theresa May vor 10 Downing Street (Reuters/N. Hall)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    أدانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاعتداء. وقالت ماي "نعمل على كشف كل تفاصيل (الحادث) الذي يجري التعامل معه على أنه اعتداء إرهابي مروّع"، مبدية تعاطفها مع عائلات الضحايا.

  • Großbritannien Polizeieinsatz in Manchester (picture-alliance/ZUMA/London News Pictures/J. Goodman)

    بالصورـ هلع وقتلى وجرحى في حادث مانشستر

    بعد الحادث تم إخلاء محطة قطارات فيكتوريا القريبة من موقع الانفحار وتم إلغاء رحلات جميع القطارات، كما أغلقت الشرطة جميع الطرق المؤدية إلى الموقع وطالبت المواطنين بالابتعاد عن المنطقة. الكاتب: خ.س


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