مقتل ضابطي صف مصريين من قوة حفظ السلام الأممية في مالي

نعت القوات المسلحة المصرية في بيان الجمعة (الثالث من يونيو/ حزيران 2022) مقتل ضابطي صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية في مالي. وقالت إنه "يجرى حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن اثنين من أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قُتلا في مالياليوم الجمعة وإن اثنين آخرين أُصيبا عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في عربتهم.

ووقع الانفجار قرب دوينتزا (وسط) على محور الطرقات المؤدي الى تمبكتو (شمال).

وقال دوجاريك "هذا هو الحادث السادس الذي تتعرض فيه قافلة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للهجوم منذ 22 مايو/ أيار".

وقُتل أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في مالي وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم في مالي يوم الأربعاء.

وكان جندي أردني قضى متأثرا بإصابته بسلاح خفيف أو قاذفة صواريخ على قافلة كان ضمنها الأربعاء في كيدال (شمال).

ومع أكثر من 12 ألف جندي ينتشرون في هذا البلد الغارق في أزمة منذ اندلاع تمرد جهاديين واستقلاليين في 2012، تعد "مينوسما" بعثة الأمم المتحدة التي خسرت أكبر عدد من العناصر في العالم. فمنذ إنشائها في 2013، قتل 174 عنصرا من قوة حفظ السلام في أعمال معادية.

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)