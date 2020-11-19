 مقتل صبي فلسطيني بالضفة الغربية خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.12.2020

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أخبار

مقتل صبي فلسطيني بالضفة الغربية خلال مواجهات مع جنود إسرائيليين

مصادر فلسطينية تعلن عن مقتل صبي بعمر 13 عاما بعيار ناري أصابه في البطن أطلقه عليه جنود من الجيش الإسرائيلي في قرية المغير في رام الله. وينفي الجيش الإسرائيلي استخدام الرصاص الحي. ومحاولة حرق لكنيسة في القدس الشرقية.

Ramallah israelische Soldaten

جنود إسرائليون قرب رام الله، أرشيف

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، إثر وقوع مواجهات على هامش تظاهرة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة إنّ الفتى علي أيمن نصر أبو عليا (13 عاما) توفي إثر إصابته "بالرصاص الحي في بطنه" خلال مواجهات شمال رام الله. لكن الجيش الإسرائيلي قال إن قواته لم تطلق الرصاص الحي.

مختارات

أعتبرت المانيا وفرنسا ومصر والأردن أن الخطط الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية غير قانونية وأنه لن يتم الاعتراف بأي تغييرات في حدود 1967 لا يوافق عليها طرفا الصراع، محذرة من "عواقب على العلاقات مع إسرائيل".

في عام 2015 ألقى مستوطن إسرائيلي قنبلة حارقة على منزل أسرة فلسطينية بالضفة الغربية فتسبب في قتل رضيع ووالديه. والآن أصدرت محكمة حكما ضده، بعدما اتهمته بالقتل العمد والحرق المتعمد والتآمر لارتكاب جريمة كراهية.

وأصيب الفتى خلال تظاهرة في بلدة المغير ونقل في حالة حرجة إلى مستشفى في رام الله حيث توفي متأثرا بإصابته على ما أضاف المصدر نفسه.

وقال مرزوق أبو نعيم عضو مجلس قرية المغير القريبة من رام الله إن الصبي القتيل كان يشارك في احتجاج أسبوعي ضد المستوطنات الإسرائيلية في القرية. وأضاف أن المحتجين كانوا يرشقون الجنود بالحجارة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "تعتبر هذه الجريمة البشعة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

ومن جهتها قالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن الجنود استخدموا ما قالت إنها "وسائل تفريق المشاركين في الشغب" عندما واجهت عشرات الفلسطينيين الذين رشقوا الجنود بالحجارة وحاولوا إلقاء حجارة وإطارات مشتعلة في طريق سيارات إسرائيلية. وقالت المتحدثة "تقارير استخدام الذخيرة الحية خلال الشغب غير صحيحة".

ويحتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية منذ العام 1967. ويقيم أكثر من 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات في الضفة الغربية التي يسكنها نحو 2.8 مليون فلسطيني.

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محاولة حرق كنيسة في القدس

في شأن آخر، ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على رجل لمحاولته إضرام النار في كنيسة بالقدس الشرقية بجوار حديقة الجثمانية التي تحظى بقدسية عند المسيحيين. وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسم الشرطة، إن المشتبه به إسرائيلي يبلغ من العمر 49 عاما، وإنه سكب مادة قابلة للاشتعال داخل كنيسة كل الأمم.

وذكر بيان منفصل للشرطة أن الرجل أضرم النيران بالفعل قبل أن يوقفه حارس الكنيسة. وقالت الشرطة "التحقيق الأولي وبيانات المشتبه به تعزز التقييم بأن خلفية الواقعة جنائية"، في إشارة إلى أن المحققين لا يعتقدون أنها جريمة كراهية.

وأظهرت صور التقطتها رويترز آثار الحريق على مقعد وجزء من أرضية الكنيسة الكاثوليكية التي تطل على البلدة القديمة بالقدس. ووصف الأب إبراهيم فلتس الواقعة بأنها جريمة لا يصح أن تقع في كنيسة بالأراضي المقدسة لدى تفقده للضرر الذي لحق بالمكان. وحثت حراسة الأراضي المقدسة في بيان الشرطة على إجراء تحقيق شامل في الواقعة. وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمستوطن ووصفه بأنه "مستوطن إسرائيلي إرهابي". وقال في بيان إن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن مثل هذه الهجمات.

وخلال الأعوام العشرة الماضية، جرى توجيه اتهامات ليهود متشددين بالضلوع في أعمال تخريب استهدفت عددا من الكنائس والمساجد بالأراضي المقدسة.

ف.ي/ص.ش (ا ف ب، رويترز، د ب ا)

  • Die israelische Siedlung Palgey Maim in Westjordanland. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    أكثر من 200 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية

    تفيد منظمة حقوق الإنسان "بيتسليم" أنه تم في الضفة الغربية والقدس الشرقية من 1967 حتى منتصف 2013 بناء مستوطنات إسرائيلية رسمية ونحو مائة "مستوطنة عشوائية". السلطات الإسرائيلية استولت في الأراضي الفلسطينية، حسب مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية، على 35 في المائة من مساحة القدس الشرقية لبناء المستوطنات.

  • In Har Homa wird eine neue Siedlung gebaut. (Foto: picture alliance/newscom/D. Hill)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    لا فرصة للسلام؟

    حاليا يتم تشييد مستوطنة يهودية جديدة في حار حوما بين القدس وبيت لحم في الضفة الغربية. قادة فلسطينيون يعتبرون أن سياسة الاستيطان غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل تدمر فرص حل الدولتين وتعرقل حلا سلميا مع الفلسطينيين. ويلقى بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية انتقادا دوليا.

  • Bei der Abstimmung im Parlament sind alle Abgeordneten anwesend. (Foto: Reuters/A. Awad)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إسرائيل تصادر أراضي فلسطينية خاصة

    يبقى القانون الجديد للتشريع اللاحق لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية محل جدل. 16 مستوطنة ونقطة خارجية مستهدفة. ويتوقع تقديم تعويضات مالية لأصحاب الأرض الفلسطينيين ليتمكن المستوطنون اليهود من البقاء هناك.

  • Ein Mobilehome wird von einem Kran abgerissen. (Foto: Getty Images/AFP/T. Coex)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    هدم مستوطنة أمونا العشوائية

    القانون الإسرائيلي الجديد لا يسري على بيوت المستوطنين الذين تم إخلاؤهم بقرار قضائي. وكان حزب المستوطنين يهدف من خلال القانون الجديد إلى منع الإخلاء الإجباري لمستوطنة أمونا. منازل الأربعين عائلة تم إخلاؤها في الأسبوع الماضي. أربعة أيام فقط بعدها بدأت أشغال الهدم.

  • Vermummte Jugendlichen rennen vor Polizisten weg. Schutt liegt auf der Straße und ein großes Feuer brennt hinter einem LKW. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    متاريس واحتجاجات

    قررت المحكمة العليا في إسرائيل منذ نهاية 2014 هدم أمونا. وهذا الموعد تم تأجيله عدة مرات. وقد حاولت مجموعات يمينية ومستوطنون الوقوف في وجه إخلاء المكان وتدميره. وقد سافر كثير من المتظاهرين خصيصا إلى المكان المعني. وحتى على الجانب الآخر وقعت احتجاجات عنيفة من قبل فلسطينيين.

  • Vermummte Jugendliche laufen durch Qualm. Auf der Straße liegen große Steine. (Foto: Reuters/M. Torokman)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    التصعيد أثناء الإخلاء الإجباري

    المستوطنون في أمونا يزعمون أن الضفة الغربية المحتلة من طرف إسرائيل منذ 1967 جزء من الأرض الموعودة للشعب اليهودي. ويعيش نحو 600.000 إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتحصل من حين لآخر مواجهات بين المستوطنين وفلسطينيين.

  • Ein Jugendlicher fährt mit seinem Rad an Reihenhäusern vorbei. (Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    سكن جديد

    تم تشييد نحو 4000 سكن بصفة غير قانونية لمستوطنين إسرائيليين فوق أراضي فلسطينية خاصة. ويُتوقع إخلاؤها أو إضفاء الشرعية عليها لاحقا بفضل القانون الجديد. العديد من سكان أمونا وجدوا سكنا جديدا لهم في مستوطنات مجاورة كما هنا في مستوطنة عفرة

  • Eine Frau und ein Mann tragen Gegenstände aus einem Haus. Auf einem Fensterladen ist die israelische Fahne gemalt. (Foto: Reuters/B. Ratner)

    نزاع مستمر..المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية

    إفراغ إجباري في عفرة

    لكن حتى في مستوطنة عفرة ليست جميع المنازل قانونية. ويُتوقع حتى الـ 5 من مارس/آذار تدمير تسعة منازل هناك مبنية فوق أراضي فلسطينية خاصة. وحتى عائلة بن شوشان مدعوة إلى مغادرة منزلها.


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