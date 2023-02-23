مقتل شقيقتين إسرائيليتين في إطلاق نار بالضفة الغربية

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أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل شقيقتين إسرائيليتين بعد إطلاق النار على سيارتهما في الضفة الغربية. جاء الهجوم وإسرائيل في حالة تأهب قصوى في القدس بعد يوم من العنف على الحدود مع لبنان وغزة.
قصفت القوات الإسرائيلية، فجر الجمعة، عددا من المناطق في جنوب لبنان وفي غزة، رداً على إطلاق عدد من الصواريخ من جنوب لبنان، والتي يقول عنها الجيش الإسرائيلي إن فصائل فلسطينية وليس حزب الله، من قام بإطلاقها باتجاه إسرائيل.
تسود أجواء من التوتر بعد اشتباك الشرطة الإسرائيلية مع فلسطينيين في المسجد الأقصى، وبحسب الشرطة فإن دخول المسجد جاء بعد أن تحصن "محرضون داخله"، فيما أطلقت صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل. وألمانيا تدعو كل الأطراف للتهدئة.
بعد الغارات الجوّية التي شنّتها إسرائيل على كلّ من لبنان وقطاع غزة ردّاً على إطلاق صواريخ منهما على أراضيها، دعت عدة دول من بينها فرنسا وروسيا جميع الأطراف بالتمسك بالتهدئة والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.
أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتعبئة مزيد من احتياطيي قوات الشرطة الجيش بعد هجوم دهس في تل أبيب أسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، فيما أعلن الجيش عن إسقاط طائرة مسيرة دخلت مجال البلاد الجوي من لبنان.
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