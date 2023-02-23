 مقتل شقيقتين إسرائيليتين في إطلاق نار بالضفة الغربية | DW الأخبار | DW | 07.04.2023

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مقتل شقيقتين إسرائيليتين في إطلاق نار بالضفة الغربية

أعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل شقيقتين إسرائيليتين بعد إطلاق النار على سيارتهما في الضفة الغربية. جاء الهجوم وإسرائيل في حالة تأهب قصوى في القدس بعد يوم من العنف على الحدود مع لبنان وغزة.

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