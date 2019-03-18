مقتل شخص في إطلاق نار وشرطة أوتريخت تلاحق رجلا منحدرا من تركيا

ذكرت الشرطة الهولندية أنها بدأت ملاحقة الجاني المشتبه به في واقعة إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية. وقالت الشرطة إن المشتبه به فر على ما يبدو في سيارة حمراء. وترجح الشرطة أن الجاني فرد واحد.

ونشرت الشرطة الهولندية صورة لرجل مولود في تركيا تطارده إثر الهجوم المسلح على "ترام" بغربي المدينة اليوم الاثنين (18 مارس/ آذار 2019)، وقع في حوالي الساعة 10.45 صباحا (حسب التوقيت المحلي)، وأدى إلى مقتل شخص وإصابة العديدين.

وكتبت شرطة اوتريخت على تويتر "الشرطة تطلب منكم البحث عن غوكمان تانيس (37 عاما) المولود في تركيا لعلاقته بحادث هذا الصباح"، محذرة في الوقت نفسه من "الاقتراب منه".

وقالت شرطة أوتريخت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التحقيقات تجري على قدم وساق، موضحة أنه ليس من المستبعد وجود دافع إرهابي محتمل وراء الواقعة.

وقال يتر-ياب ألبرسبرغ، رئيس وكالة مكافحة الإرهاب في هولندا إن إطلاق النار في أوتريخت "هجوم إرهابي فيما يبدو"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس).



وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق اليوم الإثنين أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق أعيرة نارية في "ترام" في غرب المدينة الطلابية. وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، واستعانت القوات بثلاث مروحيات.

ورفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في مقاطعة أوتريخت، الدرجة الخامسة، وقال جهاز التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب إنه رفع مستوى التحذير لأن المسلح الذي يشتبه بأنه أطلق النار ما زال طليقا. وعززت السلطات إجراءات الأمن في المدارس والمساجد ومرافق النقل.

كما أغلقت كافة المساجد في أوتريخت أبوابها كإجراء احترازي في أعقاب واقعة إطلاق النار، وقال متحدث باسم أكبر مسجد في المدينة: "اتخذنا هذا الإجراء بالتنسيق مع الشرطة".

وفي مدينة لاهاي أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن قلقه وتحدث روته عن حالة "مقلقة". كما ذكرت وسائل إعلام هولندية أنه تم تشكيل فريق أزمة ولا يعرف عدد المصابين ولا خلفيات هذه العملية حتى الآن.

وبحسب تقارير إعلامية هولندية، أوقفت الأحزاب السياسية فعالياتها الانتخابية لانتخابات البرلمانات الإقليمية المقررة بعد غد الأربعاء. وتحدث عمدة المدينة، يان فان زانين، عن "حادثة مشينة وخطيرة". تجدر الإشارة إلى أن أوتريخت رابع أكبر مدينة في هولندا، ويقطنها نحو 350 ألف نسمة.

ص.ش/د.هـ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)