مقتل شخص على الأقل في إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية

ذكرت الشرطة الهولندية أنها بدأت ملاحقة الجاني المشتبه به في واقعة إطلاق النار بمدينة أوتريخت الهولندية. وقالت الشرطة إن المشتبه به فر على ما يبدو في سيارة حمراء. وترجح الشرطة أن الجاني فرد واحد.

وكانت الإذاعة الهولندية ذكرت أن الواقعة أسفرت عن مقتل شخص على الأقل. وبحسب بيانات الشرطة، وقع إطلاق نار في "ترام" بغربي المدينة اليوم الاثنين (18 مارس/ آذار 2019)، في حوالي الساعة 10.45 صباحا (حسب التوقيت المحلي)، ما أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وقالت شرطة أوتريخت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن التحقيقات تجري على قدم وساق، موضحة أنه ليس من المستبعد وجود دافع إرهابي محتمل وراء الواقعة.

وقال يتر-ياب ألبرسبرغ، رئيس وكالة مكافحة الإرهاب في هولندا إن إطلاق النار في أوتريخت "هجوم إرهابي فيما يبدو"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس).

وكانت الشرطة قد ذكرت في وقت سابق اليوم الإثنين أن عدة أشخاص أصيبوا في إطلاق أعيرة نارية في "ترام" في غرب المدينة الطلابية. وانتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، واستعانت القوات بثلاث مروحيات.

ورفعت الحكومة الهولندية مستوى التهديد الإرهابي إلى أعلى درجة في مقاطعة أوتريخت وقال جهاز التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب إنه رفع مستوى التحذير لأن المسلح الذي يشتبه بأنه أطلق النار ما زال طليقا. وعززت السلطات إجراءات الأمن في المدارس والمساجد ومرافق النقل.

وفي مدينة لاهاي أعرب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته عن قلقه وتحدث روته عن حالة "مقلقة". كما ذكرت وسائل إعلام هولندية أنه تم تشكيل فريق أزمة ولا يعرف عدد المصابين ولا خلفيات هذه العملية حتى الآن.

ص.ش/د.هـ (د ب أ، أ ف ب، رويترز)