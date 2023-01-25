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مقتل شخصين في هجوم بسكين في قطار بألمانيا

تحدثت الشرطة عن إصابة سبعة أشخاص بجروح جراء هجوم بسكين في قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى هامبورغ بشمال البلاد. من جانبها كشفت وزيرة الداخلية في ولاية شلفزيغ هولشتاين عن مقتل شخصين. ودوافع الهجوم غير معروفة بعد.

حادثة على متن قطارفي ألمانيا

هجوم بسكين وقع على متن قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى هامبورغ شمالي ألمانيا أسفر عن مقتل خمسة أشخاص

قتل شخصان وأصيب خمسة أشخاص اليوم الأربعاء (25 يناير/ كانون الثاني 2023) في هجوم بسكين وقع على متن قطار محلي متجه من مدينة كيل إلى هامبورغ شمالي ألمانيا، حسب تصريحات لوزيرة داخلية ولاية شليزفيغ هولشتاين زابينا زوترلين ـ فاك لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".
وقالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي إن السلطات ألقت القبض على شخص واحد.

وكان متحدث باسم الشرطة الاتحادية قال في تصريحات للوكالة نفسها، إن رجلا هجم بسكين على مسافرين في القطار قبل وصوله إلى محطة بروكشتيت نحو الساعة الثالثة بعد الظهر.

وأفادت الشواهد الأولية بأن الواقعة أسفرت عن إصابة سبعة أشخاص. وأضاف المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على الرجل بعد ذلك بوقت وجيز في بروكشتيت.

وتابع المتحدث أن خلفيات الواقعة لا تزال غير معروفة. وتم إغلاق المحطة في بروكشتيت حتى تقوم الشرطة بإجراءاتها.

وانتشر عدد كبير من سيارات الشرطة والإسعاف حول المحطة، بحسب صور نشرتها صحيفة "بيلد". كما أعلنت شركة "دويتشه بان" المشغّلة للقطارات أنه سيتم إلغاء رحلات على بعض الخطوط الرئيسية.

ويشار إلى أنّ السلطات الألمانية في حالة تأهب في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ هجوم بشاحنة في برلين أسفر عن مقتل 12 شخصًا في كانون الاول/ديسمبر 2016 وتبناه تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وهذا الهجوم الإرهابي هو الأكثر دموية على الإطلاق على الأراضي الألمانية.

كما تواجه ألمانيا تهديدا من اليمين المتطرف، وقد استهدفت عدة هجمات دامية في السنوات الأخيرة مهاجرين ودور عبادة.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب أ)

 

 

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