مقتل شخصين في تبادل لإطلاق النار في شرق السعودية

قالت قناة "الإخبارية" العامة إن قوات الأمن السعودي قتلت شخصين وصفتهما بـ "إرهابيين" ملاحقين اليوم الأربعاء (25 كانون الأول/ ديسمبر 2019) بعد إطلاق نار بأحد الأحياء السكنية في مدينة الدمام بشرق البلاد.

ووقع تبادل اطلاق النار خلال عملية أمنية في مدينة الدمام، بحسب المصدر ذاته، الذي لم يوضح هويتي القتيلين. وذكرت القناة أن اثنين من "الإرهابيين المطلوبين" قتلا بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

ولم تذكر القناة أي تفاصيل أخرى. وأضافت الإخبارية أن الهدوء عاد إلى الحي السكني في الدمام بعد العملية.

وقد نشرت صحيفة "المدينة" السعودية في موقعها على تويتر فيديو يظهر قوات أمن ويسمع فيه أصوات طلقات رصاص وكتبت تقول: اشتباك أمني مع مطلوبين إرهابيين في #الدمام ومقتل 2 منهم.

​وتشهد المنطقة الغنية بالنفط اضطرابات متواترة منذ 2011 حين شهدت حركة احتجاج قوية في سياق ما عرف بالربيع العربي.

وأعدم الوجه المعروف لتلك الاحتجاجات رجل الدين الشيعي نمر النمر الذي كان ينتقد بشدة السلطات السعودية، في كانون الثاني/ يناير 2016 بعد ادانته بتهمة "الإرهاب"، وأدى اعدامه إلى أزمة دبلوماسية مع إيران المنافس الإقليمي للسعودية.

وتشير تقديرات إلى أن الأقلية الشيعية في المملكة تشكل بين 10 الى 15 بالمئة من السعوديين الذين يزيد عددهم عن 30 مليون نسمة، ولم يسبق للسلطات السعودية أن نشرت أرقاما رسمية بهذا الصدد.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)