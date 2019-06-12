 مقتل سوري في هجوم جديد للحوثيين على مطار أبها السعودي | أخبار | DW | 23.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مقتل سوري في هجوم جديد للحوثيين على مطار أبها السعودي

اعترف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بتعرض مطار "ابها" لهجوم جديد من قبل الحوثيين في اليمن. وحسب التحالف ومصادر إعلامية فإن الهجوم أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسية السورية وإصابة سبعة مدنين آخرين.

Saudi Arabien Huthi-Rebellen greifen Flughafen Abha an (Getty Images/AFP)

مطار "أبها" السعودي.

قتل مدني يحمل الجنسية السورية وأصيب 7 آخرون في هجوم للمتمردين اليمنيين مساء الأحد (23 حزيران/ يونيو 2019) على مطار أبها في السعودية، بحسب ما أعلن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض. كما نقل تلفزيون العربية عن مراسله قوله إن مقيما سوريا في السعودية لقي حتفه متأثرا بإصابته في هجوم على مطار أبها السعودي اليوم الأحد.

وكانت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية أعلنت عبر قناة المسيرة التابعة لها استهداف مطاري أبها وجازان في جنوب السعودية بطائرات مسيرة.

مختارات

في غضون ذلك أصدرت الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية حول اليمن (السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية) بيانا، اليوم الأحد، عبرت خلاله عن القلق العميق بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة و"الخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها"، حسب البيان

كما دعت هذه الدول في بيانها إيران إلى "إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة ونحثُ على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر". وذكر البيان بما وصفه بـ "التوتر الأخير المتمثل في هجمات الحوثيين على السعودية مستخدمين صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الصنع والتجهيز".

كما دعت هذه الدول "جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص وذلك للتسريع في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم".  ورأت دول اللجنة الرباعية أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهي الصراع في اليمن.

 

م.أ.م/ا.ح (رويترز، د ب أ)

مشاهدة الفيديو 01:49

قصف مطار أبها جنوب السعودية بصاروخ حوثي

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

قصف مطار أبها جنوب السعودية بصاروخ حوثي  

مواضيع ذات صلة

Saudi Arabien Huthi-Rebellen greifen Flughafen Abha an

السعودية تتوعد بـ"رد صارم" على استهداف مطار أبها 12.06.2019

توعدت السعودية بالقيام بـ"رد صارم" على استهداف مطار "أبها" قائلة إنه "قد يرقى إلى جريمة حرب". وفيما قالت هيئة الطيران المدني السعودية أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي، قال الحوثيون إنهم استهدفوه بصاروخ كروز.

Katar Doha Sender beIN Sports

فيفا يدعو لوقف القرصنة السعودية لبث "بي إن سبورتس" القطرية 17.06.2019

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بوقف قرصنة شركة "بي آوت كيو" السعودية لبرامج "بي إن سبورتس" القطرية فيما يخص مونديال السيدات في فرنسا داعيا الشركة المشغلة للقمر الصناعي "عرب سات" بالتعاون لمنع ذلك.

مظاهرة من محتجين سودانيين في برلين لدعم الثورة 22.06.2019

عُقد في العاصمة الألمانية برلين اجتماعٌ غير رسمي تمحورَ حول التطورات في السودان وسبلِ الخروج من الأزمة، وشاركَ فيه سفراءُ وممثلو عدة دول من أبرزها الولايات المتحدة، السعودية، الإمارات وقطر. وتزامناً مع الاجتماع، تظاهر عدد من السودانيين في برلين احتجاجا على تغييب السودانيين من هذا الاجتماع داعين السلطات الألمانية للضغط على المجلس العسكري.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  