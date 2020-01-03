مقتل سليماني ـ واشنطن تحشد وطهران تتوعد بالانتقام

توعّدت إيران الجمعة (الثالث من كانون ثاني/يناير 2020) بالرد على اغتيال قائدها العسكري الكبير قاسم سليماني في العراق على أيدي القوات الأمريكية، "في الوقت والمكان المناسبين"، في تطورات تثير الخشية من مواجهة عسكرية مباشرة بين الجانبين. وأثارت العملية الأمريكية التي نفذت بأمر من الرئيس دونالد ترامب، قلقا في العالم ودعوات إلى ضبط النفس.

وكشف مسؤول عسكري أمريكي لوكالة فرانس برس أن العملية نفذت بـ"ضربة دقيقة لطائرة مسيرة استهدفت سيارتين قرب مطار بغداد" كانتا ضمن موكب قاسم سليماني وأبي المهدي المهندس، أحد قادة الميليشيات الشيعية الموالية لإيران في العراق. وكان سليماني (62 عاما)، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، الجيش العقائدي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وموفد بلاده إلى العراق وسوريا ولبنان للتنسيق مع المجموعات المسلحة الموالية لطهران فيها.

وجاء في بيان للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" أن "الهجوم الإجرامي على الجنرال سليماني، كان أكبر خطأ استراتيجي للولايات المتحدة في منطقة غرب آسيا، وأن الإدارة الأمريكية لن تفلت بسهولة من تداعيات حساباتها الخاطئة". وتوعد بـ"انتقام قاس.. في الوقت والمكان المناسبين". كما توعد مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الذي زار منزل سليماني معزيا، بـ "انتقام قاس". وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام في البلاد.

ورأى الخبير الأمريكي في المجموعات الشيعية المسلحة فيليب سميث أن الضربة هي "أكبر عملية تصفية عند رأس الهرم تقوم بها الولايات المتحدة، وهي أكبر من العمليتين اللتين قتلتا أبا بكر البغدادي وأسامة بن لادن"، زعيمي تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

أما المهندس فكان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يشكل جزءا من القوات العراقية ويُعد موالياً لإيران، لكنّه كان يعتبر على نطاق واسع القائد الفعلي للحشد. وروى مسؤول محلي أن المهندس جاء إلى المطار لاستقبال سليماني، "الأمر الذي لا يحصل عادة". "استقبله مع زائرين آخرين، قبل أن تستهدف سياراتهم وتصاب".

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية نهاية مفاجأة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2020) أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربة جوية على مطار بغداد الدولي، أدت لمقتل عدد من الأشخاص على رأسهم الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، ما يمثل نهاية مفاجأة لشخص كان لاعبا كبيرا في الجزء الشرقي من العالم العربي.

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية احتراق مركبته مع قادة بالحشد الشعبي نُفذت الضربة ليلة الجمعة وقتل فيها معه أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي. وكان الحشد قد أعلن فجر الجمعة عن مقتل خمسة من أعضائه بقصف استهدف مطار بغداد، وذكرت مصادر الحشد أن بينهم محمد رضا الجابري مسؤول التشريفات. أما خلية الاعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء العراقية فقالت: "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد.. قرب صالة الشحن الجوي، ما أدى إلى احتراق مركبتين اثنتين.."

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية عقود في خدمة التمدد الإيراني بالمنطقة عين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية على خامنئي الجنرال سليماني قائدا لفيلق القدس في عام 1998، وهو منصب ظل فيه خلف الكواليس لسنوات بينما كان يعزز روابط إيران بحزب الله في لبنان وحكومة الأسد والفصائل الشيعية في العراق. وبفضل نجاحات فيلق القدس، أصبح سليماني شخصية محورية في التمدد المطرد لنفوذ إيران في الشرق الأوسط، وهو ما صعّب على الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة كبح جماحه.

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية محاربة الثوار في سوريا وداعش في العراق مسؤول عراقي كبير سابق طلب عدم نشر اسمه قال في مقابلة عام 2014 "سليماني لم يكن رجلا يجلس على مكتب. كان يذهب إلى الجبهات لتفقد الجنود ويشهد المعارك". وحشد فيلق القدس الدعم للرئيس السوري الأسد عندما بدا على وشك الهزيمة في الحرب الأهلية المستعرة منذ عام 2011 كما ساعد الفصائل المسلحة على هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق. وفي الصورة هنا سلمياني يتحدث إلى جنود سوريين في شمال سوريا، في خريف 2015.

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية الجنرال ذو الشعر المصفف واللحية المشذبة كان سليماني يخلط استراتيجيات الحرب بالسياسة، وكان حاضراً في نشاط إيران "الثوري" بالمنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، زادت شهرته في الوقت الذي كان المقاتلون والقياديون في العراق وسوريا ينشرون صورا له في الميدان وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها دوما بلحية مشذبة وشعر مصفف بعناية.

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية خامنئي- "انتقام عنيف ينتظر من قتلوه" ! قلّده خامنئي وسام ذو الفقار، وهو أعلى تكريم عسكري في إيران. وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها قائد عسكري على هذا الوسام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979. وفي بيان بعد مقتل سليماني، قال خامنئي إن انتقاما عنيفا ينتظر "المجرمين" الذين قتلوه. وأضاف أنه رغم أن مقتل سليماني "يشعرنا بالمرارة" فإنه سيضاعف الحافز لمقاومة الولايات المتحدة وإسرائيل.

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية الرجل الثاني بعد المرشد ويتحدى ترامب وقال المسؤول العراقي المذكور إنه "لا يسبقه في تسلسل القيادة سوى الزعيم الأعلى. عندما كان يحتاج الأموال كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج الذخيرة كان يحصل عليها وعندما كان يحتاج العتاد كان يحصل عليه". وتحدى سليماني الرئيس الأمريكي علنا. وقال في مقطع فيديو نشر بالإنترنت "أقول لك يا سيد ترامب المقامر... اعلم أننا قريبون منك في مكان لا يخطر لك أننا فيه". وأضاف "ستبدأ أنت الحرب لكن نحن من سينهيها".

قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية "عواقب لا يمكن التكهن بها" عبّر نواب جمهوريون عن دعمهم لترامب الذي أمر بتنفيذ العملية، فيما حذّر آخرون من تداعياتها. وقال النائب الجمهوري البارز كيفن ماكارثي: "ضربنا قائد هؤلاء الذين يهاجمون أراضينا الأميركية ذات السيادة". في إشارة على ما يبدو لإحراق السفارة الأمريكية في بغداد. لكن الديمقراطي إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب قال إنها "تشكل "تصعيدا خطيرا لنزاعنا مع إيران مع عواقب لا يمكن التكهن بها". الكاتب: صلاح شرارة



وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، "الجنرال قاسم سليماني قتل أو أصاب آلاف الأمريكيين بجروح بالغة على فترة طويلة وكان يخطط لقتل عدد أكبر بكثير... لكنه سقط!"، مشيرا إلى أنه كان يجب أن يُقتل "قبل سنوات عدة". وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن قال سليماني "كان يخطط لعملية كبيرة في المنطقة (...) كانت ستعرض حياة العشرات إن لم يكن المئات من الأمريكيين للخطر"، مضيفا "كان هذا هو التقييم الاستخباراتي الذي وجه عملية اتخاذ قرارنا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن سليماني "كان يخطط لعملية كبيرة في المنطقة (...) كانت ستعرض حياة العشرات إن لم يكن المئات من الأميركيين للخطر"، مضيفا "كان هذا هو التقييم الاستخباراتي الذي وجه عملية اتخاذ قرارنا". وكرر رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي ما قاله بومبيو بأن بلاده كانت لديها معلومات مخابرات "واضحة لا لبس فيها" تفيد بأن قائدا عسكريا إيرانيا كبيرا كان يخطط لحملة كبرى من أعمال العنف ضد الولايات المتحدة عندما قررت واشنطن قتله.

على الجانب العراقي اعتبر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الضربة الجوية الأمريكية تشكل "تصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة" في العراق. كما صدرت دعوات في العراق للرد على العملية الأمريكية، فأمر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر باستئناف نشاطات "جيش المهدي"، أبرز قوة مسلحة شيعية قاتلت القوات الأميركية في العراق.

وفي مؤشر إضافي على الخشية من حصول تصعيد، دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق "فورا". كما أعلنت وزارة الدفاع (البنتاغون) عن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط يصل قوامها إلى 3000 أو 3500 جندي، دون ذكر محطات انتشارها في الشرق الأوسط، وذلك تحسبا لأي رد انتقامي إيراني على القوات الأمريكية وحلفائها في المنطقة.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب)