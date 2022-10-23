مقتل ستة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن خمسة فلسطينيين قتلوا في عملية عسكرية إسرائيلية الليلة الماضية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. فيما قتل رجل سادس في بلدة النبي صالح قرب مدينة رام الله.
قال مسؤولون فلسطينيون إن ستة فلسطينيين، بينهم قيادي بجماعة مسلحة ناشئة، قتلوا بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مدينة نابلس بالضفة الغربية، في واحدة من أكبر الاشتباكات المسلحة في الأسابيع الأخيرة.
قال شهود عيان ومسعفون إن مسلحين فلسطينيين اشتبكوا مع قوات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل رجل في المواجهات التي اندلعت إثر اعتقال مسلحين من حماس، التي دانت عملية الاعتقال.
في كل عام تقريباً، خلال موسم قطف ثمار الزيتون، يتعرض المزارعون الفلسطينيون لخطر أعمال العنف من قبل المستوطنين. ولتجنب ذلك، تساعد منظمات حقوقية إسرائيلية مثل "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" في قطف الزيتون. كيف ذلك؟
في أخطر تصعيد للعنف في المنطقة منذ حرب العام الماضي تواصل إسرائيل شن غارات في غزة لليوم الثاني على التوالي، فيما يستمر إطلاق الصواريخ على إسرائيل من القطاع، وسط مخاوف من اندلاع حرب جديدة، فيما تسعى مصر للتوسط مجددا.
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