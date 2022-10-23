 مقتل ستة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية | DW الأخبار | DW | 25.10.2022

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مقتل ستة فلسطينيين في عملية عسكرية إسرائيلية في نابلس شمال الضفة الغربية

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