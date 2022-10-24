مقتل ستة فلسطينيين في عملية إسرائيلية شمال الضفة الغربية

اشتباكات في الضفة الغربية بعد اعتقال السلطة عنصريين من حماس

قال شهود عيان ومسعفون إن مسلحين فلسطينيين اشتبكوا مع قوات أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل رجل في المواجهات التي اندلعت إثر اعتقال مسلحين من حماس، التي دانت عملية الاعتقال.