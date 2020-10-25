 مقتل ستة أشخاص على الأقل في زلزال ضرب سواحل تركيا واليونان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.10.2020

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أخبار

مقتل ستة أشخاص على الأقل في زلزال ضرب سواحل تركيا واليونان

عادت الزلازل لتضرب أجزاء من تركيا واليونان مجددا، إذ أكدت اليونان ووكالة الكوارث التركية وقوع قتلى وجرحى في الزلزال الذي ضرب مناطق قريبة من بحر إيجه، في وقت لم يستبعد فيه خبير حدوث تسونامي.

Türkei | Izmir Erdbeben (Mehmet Emin Menguarslan/AA/picture alliance)

حطام مباني في مدينة إزمير التركية

قالت وكالة الكوارث والطوارئ التركية اليوم الجمعة (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) إن أربعة قُتلوا وأصيب 120 آخرون في زلزال هز ساحل تركيا على بحر إيجه، لافتة أن أحد القتلى لقي حتفه غرقا.

وضرب الزلزال الذي كان بقوة 6,6 درجات، على مقياس ريختر، الساحل الغربي لتركيا على عمق 16.5 كلم بحسب ما أفادت الوكالة ذاتها.

كما لقي مراهقان في جزيرة ساموس اليونانية حتفهما إثر انهيار جدار مبنى في أعقاب  الزلزال، حسبما أعلن جهاز الإطفاء. وذكر التلفزيون الرسمي اليوناني أن الضحيتين طالبان يبلغان من العمر 15 و17 عاما. وهما أول قتلى الزلزال في اليونان.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل الزلزال على بعد 14 كلم قبالة بلدة نيون كارلوفاسيون على جزيرة ساموس. كما أفاد تلفزيون اليونان وقوع موجات تسونامي صغيرة في الجزيرة.

زلزال تركيا

مكان حدوث الزلزال في بحر إيجه

وقد شعر بالزلزال سكان من إسطنبول إلى أثينا، وضرب تحديدًا على مقربة من مدينة إزمير الساحلية التركية البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة. وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المياه تجتاح شوارع إزمير بسبب ارتفاع أمواج البحر على ما يبدو.

وكتب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تغريدة "حتى الآن تلقينا معلومات عن انهيار ستة مبان" في محافظة إزمير التي تضم المدينة التي تحمل اسمها.

وقال وزير البيئة مراد كوروم إن "عددا من مواطنينا محتجزون بين الأنقاض"، فيما أكد الرئيس رجب طيب إردوغان أن تركيا جاهزة للمساعدة "بكل السبل المتوفرة".

اليونان تعزي تركيا

وأظهرت المشاهد أن الزلزال تسبب في انهيار جدران العديد من المنازل وفيضان المياه في ميناء جزيرة ساموس اليونانية. وأكد خبير الزلزال إيفثيمس ليكاس أنه لا يمكن استبعاد حدوث تسونامي.

ونقل التلفزيون اليوناني عن نائب رئيس بلدية ساموس ميخالي ميتسيوس قوله إن "جدران بعض المنازل تداعت ولحقت أضرار بالعديد من المباني".

ومن جانبه اتصل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة ليقدم تعازيه في ضحايا الزلزال. وكتب ميتسوتاكيس على تويتر "أيا كانت خلافاتنا، فهذه أوقات يتعين فيها على
شعبينا أن يقفا معا".

وتقع تركيا في واحدة من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم. وقبل اليوم، كان آخر زلزال تعرّضت له قد وقع بداية هذا العام، عندما قتل 29 شخصا على الأقل شرق البلاد.

كما ضرب زلزال محافظة فان بجنوب الشرق عام 2011، ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 شخص. لكن الحصيلة الأخطر كانت عام 1999 بمقتل أكثر من 17 ألف في زلزال ضرب شمال غرب البلد.

إ.ع/ص.ش ( رويترز، أ ف ب)

  • Painting of a dike breaking (Rijksmuseum Amsterdam)

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

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    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

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    تظهر اللوحة المشهد العام في مدينة ديلفت الهولندية بعد انفجار أحد متاجر البارود هناك. أدى التفجير إلى تدمير ما يقرب من ربع المدينة ومقتل آلاف الأشخاص. عُرف هذا الحدث باسم The Delft Thunderclap، وفي لوحة فان دير بول، تظهر الأشجار المحروقة والبيوت المدمرة الخاوية وآثار احتراق المدينة. ليست تلك هي اللوحة الوحيدة لفان دير بول، وإنما قدم 20 لوحة أخرى من قماش الكانفاه تتناول الكارثة من نفس المنظور.

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    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

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  • Painting of the eruption of a volcano, with lots of smoke Foto: Daniel Martin

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

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  • Painting of huge, towering ice floes . © Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Elke Walford

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    كاسبر ديفيد فريدريك وبحر الجليد

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  • Painting of fields in the foreground, a city with billowing smoke in the background as the sun rises © Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Elke Walford

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    كاسبار ديفيد فريدريش .. "حرائق نويبراندنبورغ"

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  • Painting of men wiorking in the foreground, and smoke over the city in the background © Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Elke Walford

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    جاكوب غينسلر: هامبورغ بعد حريق 1842

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  • Painting of a burning ship at sea © Stiftung Deutsches Historisches Museum, Berlin / A. Psille

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    بيرتهولد بوتنر: غرق سفينة المهاجرين 1858

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  • Painting of the ocean in a storm, and a shipwreck © Foto: Gérard Blot / Agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux - Grand Palais des Champs Elysées

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    يوجين إيزابي حطام سفينة 1823

    رسم الفنان الفرنسي يوجين إيزابي (1803-1886) لوحة فنية ضخمة تبلغ مساحتها (2 × 3.4 أمتار)، لغرق سفينة أخرى عام 1823، وذلك بعد سنوات عديدة من وقوع تلك الكارثة البحرية. وفي الصورة تظهر محاولات البحارة مقاومة الأمواج في العاصفة الشديدة التي تسببت في ضياع قوارب النجاة وسط المياه. ويعتبر التفاعل بين أمواج البحر الوحشية المظلمة وبين السحب السوداء الغاضبة، هو أحد العناصر الأساسية في اللوحة.

  • roofs of houses surrounded by floodwaters . © Courtesy the artist and Galerie Anita Beckers, Frankfurt a.M.

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    كوتا إزاوا: فيضان 2011

    لطالما كانت الفيضانات من الكوارث المفزعة منذ قرون وحتى الآن. قام الفنان الألماني كوتا إيزاوا مصمم برامج الرسوم المتحركة، بتصميم لوحة بعنوان "فيضان 2011". الصورة المصممة على شكل غرافيك تظهر الفيضان الذي وقع في ولاية جورجيا الأمريكية عام 2011. استخدم إيزاوا تصميم "فيكتور" لرسم اللوحة، بالإضافة إلى رسومات محددة من حيث النقاط ثنائية الأبعاد، لخلق لوحة فنية تكنولوجية حديثة.

  • From a bird's eye perspective, flooded areas, with trees and roofs peeking out of the water ©Sammlung M.E. Rijnveld, Rotterdam

    متحف كونستهاله في هامبورغ.. كوارث طبيعية بلمسة فنية

    أولفرت دين أوتر و"سلسلة لا تنتهي أبدا" 2011

    تعتبر تلك اللوحة التي قدمها الفنان البرتغالي أولفرت دين أوتر، هي جزء من سلسلة لوحات تناول فيها الكثير من الكوارث الطبيعية التي واجهها العالم والتي سلطت وسائل الإعلام الضوء عليها. يواصل الفنان، الذي يعيش في هولندا، إضافة المزيد إلى ما أطلق عليه "سلسلة لا تنتهي أبدا" والتي يشير إليها على أنها "كتالوغ للجمال بدون سلام“. ألكساندرا موليكن/ س.م


 

مختارات

"الساعة الصخرية" لتحسين دقة التنبؤ بالزلازل  

الكلاب البوليسية ستشم "رائحة الموت"!

تخلف الزلازل والفيضانات والقصف الجوي جثثا بشرية وحيوانية تحت الأنقاض. و يواجه المسعفون مشكلة إخلاء هذه الجثث، لاسيما أن الكلاب لا تميز جثث الحيوانات النافقة من جثث البشر. الخبراء وجدوا حلا كيماويا لهذه المشكلة.  

سرير يبتلع النائمين من أجل إنقاذهم

قد يؤدي الاستغراق في النوم إلى الموت حين يحدث زلزال، فلا يوجد وقت للاستجابة والهروب من المنزل. ولحماية النائمين من الزلازل قام مخترع بتطوير سرير يبتلع النائم عليه خلال ثوانٍ معدودة، ويحصّن النائم ككبسولة من دمار المنزل.  

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