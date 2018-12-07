 مقتل ستة أشخاص جراء تدافع في ملهى ليلي في إيطاليا | أخبار | DW | 08.12.2018

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أخبار

مقتل ستة أشخاص جراء تدافع في ملهى ليلي في إيطاليا

لقي ستة أشخاص حتفهم وجرح أكثر من مائة، بعضهم حالته خطيرة، جراء تدافع داخل ملهى ليلي في إيطاليا. وربما التدافع قد نجم عن غاز تم رشه داخل الملهى بالقرب من مدينة أنكونا. وذكرت تقارير أن نحو 1000 شخص كانوا داخل الملهى.

Italien Unglück - Panik in Nachtclub in Corinaldo bei Ancona (Reuters/Vigili del Fuoco)

أدت حالة من الهلع لمئات الشبان خلال حفل موسيقي في ملهى ليلي في بلدة كورينالدو بالقرب من مدينة أنكونا الإيطالية في وقت مبكر من اليوم السبت (8 ديسمبر/ كانون الأول 2018) إلى سقوط ستة قتلى وعشرات الجرحى.

وأفادت وسائل إعلام، نقلا عن سلطات الإنقاذ المحلية بأن 120 شخصا أصيبوا بجروح، بينهم 10 إصابتهم خطيرة، وتعرض العديد من المصابين لجروح حادة بينما أصيب البعض بكسور في العظام. وهرعت إلى مكان الحادث العشرات من سيارات الإسعاف والإطفاء فضلا عن عناصر الشرطة، حيث تم فتح تحقيق فوري لمعرفة سبب وقوع حادث التدافع.

وقالت إدارة الاطفاء في بيان على تويتر "قد يكون السبب ذرّ مادة لاسعة، ما دفع الشبان إلى الهرب والدوس على بعضهم البعض". وأضافت "للأسف قتل ستة أشخاص وجرح عشرات". ونشرت فيديو لرجالها وهم يحاولون إسعاف الضحايا.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحادث وقع حوالي الساعة الواحدة صباح السبت بتوقيت إيطاليا، وأوضحت أن القتلى هم خمسة قاصرين (ثلاث فتيات وفتيان)، وسيدة بالغة كانت ترافق ابنتها إلى الحفل.

مختارات

قالت خدمة الإطفاء الوطنية في إيطاليا إن حافلة تقل طلابا من المجر تحطمت في شمال البلاد واشتعلت فيها النيران مما أودى بحياة 16 شخصا وأصيب 39 آخرون. (21.01.2017)

لقي عدة أشخاص حتفهم في حادث تصادم قطارين في إيطاليا اليوم الثلاثاء. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية استنادا إلى قوات إنقاذ أن الحادث أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين. (12.07.2016)

وكان نحو ألف شخص معظمهم من الشباب يحضرون الحفل في ملهى "لانتيرنا أزورا" (الفانوس الأزرق) في ريف هذه المدينة القريبة من الساحل الأدرياتيكي في وسط إيطاليا. وقد قدموا لحضور عرض لمغني البوب سفيرا ايباستا الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب ويلقب "ملك الراب".

وقال فتى في السادسة عشرة من العمر في مستشفى أنكونا "كنا نرقص بانتظار بدء الحفلة عندما انتشرت رائحة كريهة". وأضاف "هرعنا باتجاه أبواب النجاة لكنها كانت مغلقة".

وذكر شهود لوسائل الإعلام أن الحشد حشر أمام جدار صغير سقط من أعلاه عشرات الأشخاص، ما أدى إلى موت الذين كانوا في الأسفل سحقا.

ص.ش/هـ.د (أ ف ب، د ب أ)

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    كابوس النفايات السامة يهدد مدناً إيطالية بالزوال

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    الكاتب: إيزابيل زيبفل / س.ع


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