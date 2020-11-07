 مقتل سبعة جنود تابعين لوحدات مراقبة الحدود في سيناء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.11.2020

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أخبار

مقتل سبعة جنود تابعين لوحدات مراقبة الحدود في سيناء

مقتل سبعة جنود تابعين للقوة الدولية المكلَّفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، إثر تحطم مروحية عسكرية في سيناء بمصر، وفق مصادر إسرائيلية. ولا يعرف ما إذا كان الحادث عرضيا أم أنه هجوم.

المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر والتي تحرسها قوات أممية تراقب تطبيق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر والتي تحرسها قوات أممية تراقب تطبيق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.

 أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء في مصر الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني) عن مقتل سبعة جنود من جنسيات مختلفة، وفق مصدر إسرائيلي. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس إن القتلى هم خمسة أميركيين وفرنسي وتشيكي، وجميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلَّفة بمراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع في عام 1979.

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قال مصدر أمني إن ثلاثة جنود وشخص مدني قتلوا خلال مواجهات بين قوة أمنية بنقطة تفتيش وعدد من المسلحين في شمال سيناء. الطيران الحربي المصري نفذ عملية قتل فيها 15 شخصاً ممن قال إنهم "منفذي الهجوم".

تعرض كمين للشرطة المصرية إلى هجوم مسلح في سيناء أثناء صلاة عيد الفطر. وشوهدت طائرات حربية وهي تحلق في سماء مدينة العريش لمطاردة المهاجمين. تنظيم "داعش" سارع إلى تبني العملية عبر وكالة "اعماق" التابعة له.

 وتنصّ ملاحق معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية على نزع السلاح من سيناء حيث نشرت بموجبها قوة مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981.

يذكر أن هذه القوة تضم حاليًا ما يزيد قليلاً عن 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في سيناء التي تنتشر فيها حاليا مجموعات مسلحة من مختلف التوجهات، بما في ذلك الفرع المحلي لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ولم يذكر المصدر الإسرائيلي ما إذا كان حادث تحطم المروحية هذا راجعا إلى هجوم أم حادث عرضي.

من جهته  قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس لوكالة فرانس برس "إن الجيش الإسرائيلي عرض مساعدة وحدة من وحدات النخبة لإنقاذ الجرحى" على الفور. وصرح براد لينش  المسؤول الكبير في القوة لوكالة فرانس برس من القاهرة في مصر "نحن نحقق بجدية في حادثة تحطم إحدى مروحياتنا اليوم".

و.ب (أ ف ب، رويترز)

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