مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة مسيرة

هكذا حددت المخابرات الأمريكية موقع الظواهري!

مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، كشف تفاصيل حول عمل "دقيق ودؤوب" لوكالة الاستخبارات الأمريكية، بدءا من تحديد مكان إقامة أيمن الظواهري في كابول وصولا إلى تنفيذ الضربة الجوية التي قضت عليه.