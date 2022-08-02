 مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة مسيرة | DW الأخبار | DW | 03.08.2022

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مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة مسيرة

قالت الولايات المتحدة إنها قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة مسيرة في أفغانستان. ويعتبر الظواهري من أحد مؤسسي الجماعة الإرهابية، وكان مختبئاً منذ أكثر من عقد.

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Formerly conjoined twins, Bernardo and Arthur Lima, lie in a hospital bed after a successful separation surgery, in Rio de Janeiro, Brazil July 2022. Gemini Untwined & Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

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FILE - As seen on a computer screen from a DVD prepared by Al-Sahab production, al-Qaida's Ayman al-Zawahri speaks in Islamabad, Pakistan, on June 20, 2006. Al-Zawahri, the top al-Qaida leader, was killed by the U.S. over the weekend in Afghanistan. President Joe Biden is scheduled to speak about the operation on Monday night, Aug. 1, 2022, from the White House in Washington. (AP Photo/B.K.Bangash, File)

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أعلن الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوية في كابول. وذكرت تقارير أن الاستخبارات الأمريكية استهدفت الظواهري بطائرة من دون طيار في العاصمة الأفغانية كابول.

The lobby of the CIA Headquarters Building in Langley, Virginia, U.S. on August 14, 2008. REUTERS/Larry Downing/File Photo TPX IMAGES OF THE DAY

هكذا حددت المخابرات الأمريكية موقع الظواهري! 02.08.2022

مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، كشف تفاصيل حول عمل "دقيق ودؤوب" لوكالة الاستخبارات الأمريكية، بدءا من تحديد مكان إقامة أيمن الظواهري في كابول وصولا إلى تنفيذ الضربة الجوية التي قضت عليه.

FILE - In this file image from television transmitted by the Arab news channel Al-Jazeera on Monday Jan. 30, 2006, Al-Qaida's then deputy leader Ayman al-Zawahri gestures while addressing the camera. Al-Qaida's central leadership broke with one of its most powerful branch commanders, who in defiance of its orders spread his operations from Iraq to join the fighting in Syria and fueled bitter infighting among Islamic militant factions in Syria¿s civil war. The break, announced in a statement Monday, appeared to be an attempt by Al-Zawahri, to establish control over the feuding militant groups in Syria and stem the increasingly bloody reprisals among them. (AP Photo/Al-Jazeera, File)

مقتل الظواهري ـ ترحيب دولي بعالم "أكثر أمانا" 02.08.2022

رحبت السعودية وكندا ودول أخرى بمقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية هي الأولى منذ خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. جو بايدن حين تأكيده مقتل زعيم القاعدة، حذر من أن بلاده لن تسمح لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين.

(FILES) A still file image from a video released by Al-Qaeda’s media arm as-Sahab and obtained on June 8, 2011 courtesy of the Site Intelligence Group shows Ayman al-Zawahiri as he gives a eulogy for slain al-Qaeda leader Osama bin Laden in a video released on jihadist forums. - President Joe Biden announced August 1, 2022 that the United States had killed Al-Qaeda chief Ayman al-Zawahiri, one of the world's most wanted terrorists and a mastermind of the September 11, 2001 attacks, in a drone strike in Kabul. (Photo by SITE INTELLIGENCE GROUP / AFP) / AFP PHOTO / SITE INTELLIGENCE GROUP - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS FROM ALTERNATIVE SOURCES, AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by - has been modified in AFP systems in the following manner: [corrects date August 1, 2022] in second sentence instead of [August 2, 2022]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

مقتل الظواهري- نهاية تنظيم القاعدة أم بداية لعهد أكثر شراسة؟ 02.08.2022

أسفرت عملية دقيقة للمخابرات الأمريكية عن مقتل أيمن الظواهري زعيم القاعدة. وفيما يخشى خبراء من عمليات انتقامية لمقتله، يرى آخرون أنه "أسد عجوز" لم يكن يضطلع بدور قيادي. فما مصير التنظيم مع غياب آخر قياداته التاريخية؟