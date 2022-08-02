مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة مسيرة

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قالت الولايات المتحدة إنها قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة مسيرة في أفغانستان. ويعتبر الظواهري من أحد مؤسسي الجماعة الإرهابية، وكان مختبئاً منذ أكثر من عقد.
أعلن الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة جوية في كابول. وذكرت تقارير أن الاستخبارات الأمريكية استهدفت الظواهري بطائرة من دون طيار في العاصمة الأفغانية كابول.
مسؤول أمريكي رفض الكشف عن هويته، كشف تفاصيل حول عمل "دقيق ودؤوب" لوكالة الاستخبارات الأمريكية، بدءا من تحديد مكان إقامة أيمن الظواهري في كابول وصولا إلى تنفيذ الضربة الجوية التي قضت عليه.
رحبت السعودية وكندا ودول أخرى بمقتل أيمن الظواهري في غارة أمريكية هي الأولى منذ خروج القوات الأجنبية من أفغانستان. جو بايدن حين تأكيده مقتل زعيم القاعدة، حذر من أن بلاده لن تسمح لأفغانستان أن تكون ملاذا للإرهابيين.
أسفرت عملية دقيقة للمخابرات الأمريكية عن مقتل أيمن الظواهري زعيم القاعدة. وفيما يخشى خبراء من عمليات انتقامية لمقتله، يرى آخرون أنه "أسد عجوز" لم يكن يضطلع بدور قيادي. فما مصير التنظيم مع غياب آخر قياداته التاريخية؟
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