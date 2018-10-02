 مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة مع تجدد ″مسيرات العودة″ | أخبار | DW | 12.10.2018

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أخبار

مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة مع تجدد "مسيرات العودة"

قتل خمسة فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة، في إطارات ما تعرف بـ"مسيرات العودة" الشعبية المستمرة للشهر السابع على التوالي.

BdTD Palästina Proteste im Gazastreifen (Imago/ZumaPress)

صورة من الأرشيف

قال متحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين الجمعة (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) خلال احتجاجات على طول حدود القطاع، في إطار ما تُعرف بـ"مسيرات العودة الشعبية" المستمرة للشهر السابع على التوالي.

مختارات

فيما قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان إن أي فلسطيني يتظاهر في غزة يمكن أن يتعرض "للقتل" برصاص الجيش الاسرائيلي سواء كان يشكل تهديدا أو لا، أعلنت الحكومة الألمانية تأييدها لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف. (15.05.2018)

توفيت طفلة فلسطينية جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع أثناء أعمال عنف اندلعت على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، فيما يتوقع المراقبون اندلاع أعمال عنف أخرى بعد يوم من حمام دم أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين. (15.05.2018)

وذكر المصدر الطبي أن ثلاثة متظاهرين قتلوا شرق مخيم البريج للاجئين وسط القطاع واثنين آخرين شرق مدينة رفح أقصى جنوب القطاع برصاص الجيش الإسرائيلي. وأضاف المصدر أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق، وصفت حالة أحدهم بأنها حرجة جراء فتح الجيش الإسرائيلي النار على متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة عصر اليوم بالتوافد على خيام العودة المقامة على أطراف شرق القطاع قرب السياج الحدودي مع إسرائيل. ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (انتفاضة القدس).

وهذه هي الجمعة التاسعة والعشرين منذ انطلاق هذه المسيرات في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي. وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم يتحرون هذه التقارير. وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتنظيم الاحتجاجات لتوفير ستار لشن هجمات على مواقعها.

ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ، رويترز)

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