مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة مع تجدد "مسيرات العودة"

قال متحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة فلسطينيين الجمعة (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) خلال احتجاجات على طول حدود القطاع، في إطار ما تُعرف بـ"مسيرات العودة الشعبية" المستمرة للشهر السابع على التوالي.

وذكر المصدر الطبي أن ثلاثة متظاهرين قتلوا شرق مخيم البريج للاجئين وسط القطاع واثنين آخرين شرق مدينة رفح أقصى جنوب القطاع برصاص الجيش الإسرائيلي. وأضاف المصدر أن عشرات المتظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق، وصفت حالة أحدهم بأنها حرجة جراء فتح الجيش الإسرائيلي النار على متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.

وبدأ آلاف الفلسطينيين بعد صلاة عصر اليوم بالتوافد على خيام العودة المقامة على أطراف شرق القطاع قرب السياج الحدودي مع إسرائيل. ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار (انتفاضة القدس).

وهذه هي الجمعة التاسعة والعشرين منذ انطلاق هذه المسيرات في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي. وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وقال مسؤولون في الجيش الإسرائيلي إنهم يتحرون هذه التقارير. وتتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتنظيم الاحتجاجات لتوفير ستار لشن هجمات على مواقعها.

ز.أ.ب/ ي.أ (د ب أ، رويترز)