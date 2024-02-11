  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماسغزو أوكرانياالتغيرات المناخية
سياسةالإمارات العربية المتحدة

مقتل جنود إماراتيين وضابط بحريني في "عمل إرهابي" بالصومال

١١ فبراير ٢٠٢٤

كشفت وزارة الدفاع الإماراتية عن مقتل إن ثلاثة من ضباطها وآخر من قوة دفاع البحرين في "عمل إرهابي" في الصومال خلال أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات الصومالية، فيما أعلنت حركة الشباب المتطرفة مسؤوليتها عن الحادث.

https://p.dw.com/p/4cGhi
أرشيف: عناصر من الجيش الصومالي (موقاديشو، 22 أغسطس 2023)
أرشيف: عناصر من الجيش الصومالي (موقاديشو، 22 أغسطس 2023)صورة من: Abukar Muhudin/AA/picture alliance

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان ليل السبت/ الأحد (11 فبراير/ شباط 2024)، مقتل ثلاثة من جنودها وضابط بحريني وإصابة اثنين آخرين، إثر تعرضهم لـ"عمل إرهابي" في  الصومال. وقالت الوزارة في بيان عبر حسابها على موقع "إكس"، "استشهاد ثلاثة من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين وإصابة إثنين آخرين إثر تعرضهم لعمل إرهابي في جمهورية الصومال الشقيقة".

وأضافت أن الحادثة وقعت "أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية، والتي تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال (الواقعة في منطقة القرن الإفريقي) في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "دولة الإمارات تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم". وأفاد مصدر عسكري صومالي بأنّ مطلق النار عنصر في الجيش الصومالي قام بذلك داخل معسكر تدريب في العاصمة مقديشو، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص، بينهم جنود إماراتيون.

الصومال: وفاة الأطفال بسبب الجفاف

كذلك، قال مسؤول كبير في الجيش الصومالي طلب عدم الكشف عن هويته لدواع أمنية حساسة، إنّ "إطلاق النار نفذه عنصر في الجيش كان يقيم في المعسكر. وقد قُتل أثناء تبادل إطلاق النار". وأعلنت  حركة الشباب الإسلامية  المتطرّفة مسؤوليتها عن الهجوم، علما انها جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تخوض تمرّداً عنيفاً ضدّ الحكومة الصومالية ومانحيها الأجانب منذ أكثر من 15 عاماً.

 من جهتها، أشارت وكالة "صونا" الصومالية الرسمية للأنباء، إلى أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود "بعث تعازيه إلى دولة الإمارات العربية عقب مقتل ضباط إماراتيين في هجوم إرهابي بالعاصمة مقديشو". ولفتت الوكالة إلى أن التصريح جاء خلال زيارة شيخ محمود "في مستشفى رجب طيب أردوغان (...) الجرحى من الضباط الإماراتيين الذين أصيبوا في الهجوم الإرهابي على معسكر الجنرال غوردن". ودان شيخ محمود "بشدة هذا العمل الذي أودى بحياة هؤلاء الضباط الذين كرسوا وقتهم من أجل الشعب والحكومة الصومالية".

ح.ز / ع.غ (رويترز/ أ.ف.ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد

ميناء بربرة - صورة بتاريخ أبريل 2014

الصومال يوقع قانونا يلغي الاتفاقية بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال

الصومال يوقع قانونا يلغي الاتفاقية بين إثيوبيا وجمهورية أرض الصومال

قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إنه وقَع قانونا يلغي اتفاق جمهورية أرض الصومال الانفصالية الذي يمنح إثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة.
سياسة٧ يناير ٢٠٢٤
Krieg im Sudan | Armee schießt auf Kämpfer der Rapid Support Forces (RSF)

شرق السودان.. بين شبح زحف الحرب الأهلية والتهديدات الخارجية!

شرق السودان.. بين شبح زحف الحرب الأهلية والتهديدات الخارجية!

تهدّد الحرب في السودان بالوصول إلى شرق البلاد، الذي كان لا يزال بمنأى حتى الآن عن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع دور محتمل في ذلك لإريتريا، وفق خبراء وشهود.
سياسة١ فبراير ٢٠٢٤
جانب من حاملة طائرات أمريكية

أسباب العزوف العربي عن تحالف حماية الملاحة بالبحر الأحمر؟

أسباب العزوف العربي عن تحالف حماية الملاحة بالبحر الأحمر؟

أعلنت الولايات المتحدة تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة بعد هجمات الحوثيين، لكن البحرين كانت الدولة العربية الوحيدة التي انضمت إليه، في العلن على الأقل، فما أسباب غياب الدول العربية على المشاركة في التحالف؟
سياسة٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣
المزيد من الموضوعات