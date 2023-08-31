مقتل جندي إسرائيلي وسائق شاحنة فلسطيني دهس جنودا في الضفة الغربية

في واقعة وصفت بأنها "هجوم إرهابي"، قُتل جندي إسرائيلي في هجوم نفذه فلسطيني مستخدما شاحنة، هاجم فيها حاجزا عسكريا في الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يُقتل بدوره، في استمرار للعنف والتوتر القائم منذ أشهر.

وجاء الهجوم غداة مقتل فتى فلسطيني جَرَح مدنيا بواسطة سكين في محطة للقطار في القدس.

وتحدثت الشرطة الإسرائيلية في بيان "عن حادث دهس قرب حاجز مكابيم"، مشيرة الى أن "سائق الشاحنة لاذ بالفرار قبل أن يتم تحييده بالقرب من حاجز حشمونائيم".

وقال رئيس القيادة المركزية للشرطة آفي بيتون لصحافيين في موقع الهجوم إن السائق فلسطيني ويبلغ 41 عاما، وهو من الضفة الغربية ويحمل تصريح عمل داخل إسرائيل، وإن القوات التي لاحقته أصابته بعيار ناري خارج قرية نعلين الفلسطينية القريبة، قبل أن تعلن وفاته. وأشار بيتون الى أن "الأشخاص الذين صدمتهم الشاحنة هم من الجنود"، وقد قُتِل أحدهم.

وقال الجيش إن ثلاثة جنود أصيبوا في الهجوم الذي وقع على الجانب الإسرائيلي من حاجز مكابيم على طريق رئيسي. وذكر أنهم كانوا يتجهون لمنازلهم في عطلة لكن السائق غير اتجاهه عائدا لدهسهم وأن الواقعة أسفرت أيضا عن إصابة بائع كان على جانب الطريق بجروح طفيفة.

وبحسب وزارة الدفاع، كانت قوات الجيش المتواجدة عند حاجز حشمونائيم أنذرت حاجز مكابيم أن الشاحنة متوجهة نحوهم.

وأكد مصدر أمني فلسطيني أن المهاجم من مخيم دير عمار (شمال غرب رام الله) ويدعى داوود عبد الرازق فايز ولديه أسرة مكونة من ستة أفراد.

وقبل هذا الهجوم بساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أربعة من عناصره نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالقرب منهم خلال تأمينهم طريق الحجاج اليهود إلى موقع مقدس في مدينة نابلس في الضفة الغربية. ووصف بيان الجيش إحدى الإصابات بالمتوسطة، فيما الجروح الأخرى طفيفة.

ومساء الأربعاء، قَتَل شرطي إسرائيلي مراهقا فلسطينيا (14 عاما) كان قد جَرَح بواسطة سكين مدنيا في القدس على تخوم شقي المدينة.

وأدّت أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين هذا العام إلى مقتل ما لا يقلّ عن 224 فلسطينيًا و32 إسرائيليًاوأوكرانية وإيطالي، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية من الجانبين. وبين القتلى الفلسطينيين مقاتلون ومدنيون وقصّر، وفي الجانب الإسرائيلي غالبية القتلى هم مدنيون بينهم قصّر وثلاثة أفراد من الأقلية العربية.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)